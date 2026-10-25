¿Por qué sigue hospitalizado Manuel “El Flaco” Ibáñez? Su hija habla de la enfermedad que enfrenta

El actor Manuel "Flaco" Ibáñez fue hospitalizado en Ciudad de México por una úlcera. (Instagram: Manuel Ibañez)

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El actor Manuel “El Flaco” Ibáñez permanece hospitalizado después de someterse a un procedimiento médico por complicaciones en el aparato digestivo.

Su hija, Daniela Ibáñez, confirmó que el comediante de 80 años se encuentra estable, aunque continúa bajo observación y necesita donadores de sangre.

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La preocupación por su salud comenzó el viernes 23 de octubre, cuando familiares y figuras del espectáculo difundieron una solicitud urgente para conseguir sangre tipo O negativo en el Hospital ABC de Santa Fe, Ciudad de México.

Ante las especulaciones sobre la gravedad del padecimiento, Daniela aclaró las razones de la intervención médica y aseguró que su padre evoluciona favorablemente.

Figuras de la televisión y el periodismo deportivo solicitan donadores de sangre para el actor Manuel 'Flaco' Ibáñez. (Redes Sociales)

¿Qué enfermedad tiene Manuel “El Flaco” Ibáñez?

De acuerdo con información proporcionada por su hija a TVNotas, el intérprete sufrió complicaciones después de que se le reventara una úlcera, situación que requirió una intervención médica.

La familia explicó que la petición de donadores está relacionada con la necesidad de reponer la sangre utilizada durante su tratamiento.

Aunque el actor permanece internado, sus familiares han descartado que se encuentre en estado crítico.

En declaraciones difundidas el sábado 24 de octubre, Daniela precisó que continúa hospitalizado para que los médicos supervisen su recuperación.

“Mi papá está bien, está estable; está en observación, pero realmente todo excelente”, aseguró.

Hasta el momento, la familia no ha informado cuándo podría recibir el alta médica ni ha detallado el tipo de úlcera que presentó.

La actriz Daniela Ibáñez reportó "estable" a su padre. (Instagram: Daniela Ibáñez)

Daniela Ibáñez: “Mi papá está bien, no se angustien”

La solicitud de sangre O negativo provocó alarma entre los seguidores del comediante, debido a que se difundió sin detalles iniciales sobre su hospitalización.

Daniela recurrió a sus redes sociales para aclarar la situación.

“Mi papá está bien. Si lo ven por otra noticia o por otros lados, no se angustien, mi papá está bien, gracias a Dios, pero sí necesitamos ese favor”, expresó.

Posteriormente, agradeció las muestras de solidaridad y explicó que conseguir donadores ha resultado complicado por los requisitos médicos y el tipo de sangre requerido.

“Si seguimos buscando donadores porque el tipo de sangre que tiene mi papá es muy especial, como él”, comentó.

La familia reiteró que las personas interesadas en colaborar pueden acudir al Hospital ABC, campus Santa Fe, donde el actor recibe atención.

Los problemas de salud que ha enfrentado Manuel Ibáñez en 2026

La hospitalización ocurre meses después de que el actor enfrentara otro problema médico importante.

En junio de 2026 fue sometido a una cirugía por un aneurisma en la aorta, la principal arteria del organismo.

Manuel el “Flaco” Ibáñez publicó la polémica foto en su cuenta de Instagram (Foto: Instagram/@flaco.in)

En aquella ocasión, el intérprete explicó que el padecimiento había sido detectado mediante estudios y reconoció sus antecedentes de tabaquismo.

También había hablado públicamente sobre la pérdida de masa muscular que experimentó después de recibir tratamiento para controlar sus niveles de azúcar.

Pese a estos antecedentes, Ibáñez descartó recientemente que tuviera planes de abandonar definitivamente la actuación.

Al 24 de octubre, Manuel “El Flaco” Ibáñez permanecía bajo observación, con un estado de salud reportado como estable y una solicitud de donadores O negativo todavía vigente.

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