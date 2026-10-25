México

¿Por qué sigue hospitalizado Manuel “El Flaco” Ibáñez? Su hija habla de la enfermedad que enfrenta

Aunque el histrión permanece internado, sus familiares han descartado que se encuentre en estado crítico

Primer plano de un hombre con cabello canoso rizado y barba, vestido con una chaqueta oscura frente a escalones de piedra
El actor Manuel "Flaco" Ibáñez fue hospitalizado en Ciudad de México por una úlcera. (Instagram: Manuel Ibañez)
Guardar

El actor Manuel “El Flaco” Ibáñez permanece hospitalizado después de someterse a un procedimiento médico por complicaciones en el aparato digestivo.

Su hija, Daniela Ibáñez, confirmó que el comediante de 80 años se encuentra estable, aunque continúa bajo observación y necesita donadores de sangre.

PUBLICIDAD

La preocupación por su salud comenzó el viernes 23 de octubre, cuando familiares y figuras del espectáculo difundieron una solicitud urgente para conseguir sangre tipo O negativo en el Hospital ABC de Santa Fe, Ciudad de México.

Ante las especulaciones sobre la gravedad del padecimiento, Daniela aclaró las razones de la intervención médica y aseguró que su padre evoluciona favorablemente.

Figuras de la televisión y el periodismo deportivo solicitan donadores de sangre para el actor Manuel 'Flaco' Ibáñez. (Redes Sociales)
Figuras de la televisión y el periodismo deportivo solicitan donadores de sangre para el actor Manuel 'Flaco' Ibáñez. (Redes Sociales)

¿Qué enfermedad tiene Manuel “El Flaco” Ibáñez?

De acuerdo con información proporcionada por su hija a TVNotas, el intérprete sufrió complicaciones después de que se le reventara una úlcera, situación que requirió una intervención médica.

La familia explicó que la petición de donadores está relacionada con la necesidad de reponer la sangre utilizada durante su tratamiento.

Aunque el actor permanece internado, sus familiares han descartado que se encuentre en estado crítico.

En declaraciones difundidas el sábado 24 de octubre, Daniela precisó que continúa hospitalizado para que los médicos supervisen su recuperación.

“Mi papá está bien, está estable; está en observación, pero realmente todo excelente”, aseguró.

Hasta el momento, la familia no ha informado cuándo podría recibir el alta médica ni ha detallado el tipo de úlcera que presentó.

Primer plano de una mujer en una calle de noche, con farolas encendidas y la fachada de un edificio al fondo
La actriz Daniela Ibáñez reportó "estable" a su padre. (Instagram: Daniela Ibáñez)

Daniela Ibáñez: “Mi papá está bien, no se angustien”

La solicitud de sangre O negativo provocó alarma entre los seguidores del comediante, debido a que se difundió sin detalles iniciales sobre su hospitalización.

Daniela recurrió a sus redes sociales para aclarar la situación.

“Mi papá está bien. Si lo ven por otra noticia o por otros lados, no se angustien, mi papá está bien, gracias a Dios, pero sí necesitamos ese favor”, expresó.

Posteriormente, agradeció las muestras de solidaridad y explicó que conseguir donadores ha resultado complicado por los requisitos médicos y el tipo de sangre requerido.

“Si seguimos buscando donadores porque el tipo de sangre que tiene mi papá es muy especial, como él”, comentó.

La familia reiteró que las personas interesadas en colaborar pueden acudir al Hospital ABC, campus Santa Fe, donde el actor recibe atención.

Los problemas de salud que ha enfrentado Manuel Ibáñez en 2026

La hospitalización ocurre meses después de que el actor enfrentara otro problema médico importante.

En junio de 2026 fue sometido a una cirugía por un aneurisma en la aorta, la principal arteria del organismo.

Manuel el “Flaco” Ibáñez publicó la polémica foto en su cuenta de Instagram (Foto: Instagram/@flaco.in)
Manuel el “Flaco” Ibáñez publicó la polémica foto en su cuenta de Instagram (Foto: Instagram/@flaco.in)

En aquella ocasión, el intérprete explicó que el padecimiento había sido detectado mediante estudios y reconoció sus antecedentes de tabaquismo.

También había hablado públicamente sobre la pérdida de masa muscular que experimentó después de recibir tratamiento para controlar sus niveles de azúcar.

Pese a estos antecedentes, Ibáñez descartó recientemente que tuviera planes de abandonar definitivamente la actuación.

Al 24 de octubre, Manuel “El Flaco” Ibáñez permanecía bajo observación, con un estado de salud reportado como estable y una solicitud de donadores O negativo todavía vigente.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Manuel "Flaco" IbáñezTelevisaÚlceraÚltima horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Intentan linchar en Ostuacán, Chiapas, a presuntos feminicidas de una niña de 12 años y su abuela

El gobernador Eduardo Ramírez informó que la Fiscalía estatal detuvo a dos presuntos implicados

Intentan linchar en Ostuacán, Chiapas, a presuntos feminicidas de una niña de 12 años y su abuela

Hugo Sánchez asegura ver en Gilberto Mora un heredero en el futbol mexicano: “Puede igualarme e incluso superarme”

A 50 años de su debut profesional, el Pentapichichi destacó el talento del mediocampista de Xolos, quien cumplió 18 años y enfrenta expectativas enormes

Hugo Sánchez asegura ver en Gilberto Mora un heredero en el futbol mexicano: “Puede igualarme e incluso superarme”

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Gana Gato?

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Gana Gato?

Clima en Puerto Vallarta: cuál será la temperatura máxima y mínima este 25 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima en Puerto Vallarta: cuál será la temperatura máxima y mínima este 25 de octubre

Predicción del clima en Mazatlán para este domingo 25 de octubre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Predicción del clima en Mazatlán para este domingo 25 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

Abaten a “El Meny Carranza” y detienen a cuatro más tras enfrentamiento armado en San Antonio, Sonora

Más de un año después de la desaparición de Carlos Emilio, FGR asegura el bar “Terraza Valentino” en Mazatlán

Caso CIA: reanuda audiencia para definir si el exfiscal César Jáuregui es procesado por traición a la patria

Qué es la hidrocodona, el opioide que aseguraron en el AICM oculto en frascos de suplementos alimenticios

ENTRETENIMIENTO

Así se verá U2 en el Estadio GNP Seguros desde General B (BOX): trucos para una mejor visibilidad

Así se verá U2 en el Estadio GNP Seguros desde General B (BOX): trucos para una mejor visibilidad

Con Mariana Ochoa vs Gema Garoa, Yeri Mua vs Bellakath y más, Poncho de Nigris enciende la expectativa por las peleas de Ring Royale 2027

Valeria Cancino nos habla de la obra de teatro “Ana en Tierra de Amapolas”, una obra de teatro sobre el duelo y la violencia

Cristian Castro comparte divertidos consejos para “vivir mejor”

Esposo de Altaír Jarabo recuerda a su hija fallecida hace unas semanas: murió en un accidente en su bicicleta

DEPORTES

Pumas empata con Tigres y amarga el homenaje a Hugo Sánchez en CU

Pumas empata con Tigres y amarga el homenaje a Hugo Sánchez en CU

Chivas vence a Rayados y escala al subliderato del Apertura 2026: Toluca cae al tercer puesto

Hugo Sánchez asegura ver en Gilberto Mora un heredero en el futbol mexicano: “Puede igualarme e incluso superarme”

Falta una semana para el Gran Premio de México: Checo Pérez celebrará 300 carreras de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

En medio de su campaña por la continuidad en la FIFA, Gianni Infantino presume apoyo durante encuentro con Mikel Arriola y la FMF