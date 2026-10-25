México

Simón Levy acusa que Sheinbaum busca tomar el control del INE a través de filtraciones contra Guadalupe Taddei

En mensajes publicados en X, el exsubsecretario de Turismo, pero no existen confirmaciones oficiales ni documentos que respalden su versión

Las afirmaciones de Simón Levy sobre una presunta operación para desplazar a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral avivan el debate sobre la independencia del organismo, aunque carecen de respaldo documental y de confirmación oficial
Las afirmaciones de Simón Levy sobre una presunta operación para desplazar a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral avivan el debate sobre la independencia del organismo, aunque carecen de respaldo documental y de confirmación oficial
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El empresario y exsubsecretario de Turismo Simón Levy afirmó en X que la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó filtrar material contra la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para forzar su salida y colocar en el instituto a un perfil afín. Hasta ahora, no hay confirmación oficial de estas versiones. Levy señaló a José Alfredo Hernández Casillas como presunto responsable de filtrar videos, documentos y textos, a cambio de impunidad legal.

Lo que dijo Levy

@SimonLevyMx
@SimonLevyMx

En tres publicaciones, Levy sostuvo que:

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  • Hernández Casillas filtró el material con autorización de la presidenta.
  • El Gobierno federal aprovecharía una presunta investigación de Estados Unidos contra Taddei.
  • La meta sería que Arturo Chávez, a quien describió leal a Sheinbaum, asuma el control del INE y “prepare el camino” para Omar García Harfuch.
  • Taddei ya no podría viajar a San Antonio ni a su residencia en Arizona, y envió un mensaje a su supuesto “novio de Cajas Graf”.

Levy no presentó pruebas de esas afirmaciones en los mensajes. Tampoco hay fuentes que confirmen que esté en curso una investigación estadounidense contra Taddei.

¿Qué se sabe del caso?

Guadalupe Taddei comunica a los consejeros que aguarda con tranquilidad las pesquisas sobre contrataciones y señala que el instituto atenderá los requerimientos de fiscalización, sin pronunciarse sobre las imputaciones por debido proceso. Crédito: Cuartoscuro
Guadalupe Taddei comunica a los consejeros que aguarda con tranquilidad las pesquisas sobre contrataciones y señala que el instituto atenderá los requerimientos de fiscalización, sin pronunciarse sobre las imputaciones por debido proceso. Crédito: Cuartoscuro

Levy afirmó haber presentado una denuncia ante autoridades de Estados Unidos, con fecha del 23 de septiembre de 2026, dirigida al FBI y al Departamento de Justicia. El propio documento aclara que no establece que algún recurso haya entrado a Estados Unidos.

En México, el contexto es distinto. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio por presuntas irregularidades en contrataciones del INE, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos, a petición de Sheinbaum. En el centro aparecen Corporativo ZEG y Cajas Graf, que recibieron una adjudicación directa por 197 millones de pesos en 2024.

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La UIF indaga una red de siete empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Latinus difundió un video del hijo de Taddei en París junto a Hernández Casillas.

La postura de Taddei

Taddei dijo a los consejeros que no renunciará y que espera con tranquilidad el resultado de la investigación. Aseguró que el INE colaborará con la ASF y que la transparencia “no se declara, se demuestra”. También rechazó referirse al caso, por respeto al debido proceso.

¿Quién es Simón Levy?

Levy enfrenta dos procesos legales en México: uno por presuntos delitos contra el ambiente y otro por amenazas y daños en propiedad ajena. Él ha rechazado los señalamientos.

Lo que sigue

La ASF y la UIF continúan sus indagatorias. Sheinbaum, por su parte, pidió esclarecer los señalamientos mediante auditorías. Ni el Gobierno federal ni Hernández Casillas han respondido a las acusaciones de Levy, hasta donde se ha publicado.

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