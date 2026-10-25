México

Así se verá U2 en el Estadio GNP Seguros desde General B (BOX): trucos para una mejor visibilidad

La banda dará cuatro show en la Ciudad de México

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La banda irlandesa, que despertó una fiebre en la venta de entradas, promete un show inolvidable
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U2 se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de The Greatest Show On Earth World Tour, y la zona BOX se perfila como una de las más demandadas entre los fans que buscan boletos accesibles, aunque también una de las que exige más estrategia para lograr una buena vista del escenario.

El recinto, antes conocido como Foro Sol, tiene capacidad para más de 65,000 personas en su configuración para conciertos. La banda ofrecerá cuatro fechas consecutivas en el estadio: el 23, 26 y 28 de febrero, además del 2 de marzo de 2027.

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BOX es un área de admisión general en la que el público permanece de pie durante todo el espectáculo. Su ubicación, detrás de las zonas con acceso preferente y sobre terreno plano, representa el principal obstáculo para quienes buscan ver al escenario sin interrupciones.

La distancia y la multitud son los principales retos de la zona

Este es el mapa del Estadio GNP para U2 (redes sociales)
Este es el mapa del Estadio GNP para U2 (redes sociales)

A diferencia de las gradas numeradas, BOX no ofrece asientos fijos ni garantiza un punto de referencia estable durante el concierto. Quien llega tarde corre el riesgo de quedar atrapado entre cientos de personas sin visión directa del escenario principal.

La estatura también influye de forma directa en la experiencia dentro de esta sección. Si el asistente no es de complexión alta o no logra ubicarse cerca del frente, es probable que la vista quede bloqueada por quienes están parados delante.

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A esto se suma la posición de las torres de audio e iluminación instaladas cerca de BOX y las áreas Platino, estructuras que en ediciones anteriores de distintos conciertos han generado quejas por obstruir parcialmente el ángulo hacia el escenario.

Llegar temprano es la estrategia más mencionada por los asistentes

El primer consejo que se repite entre quienes ya han asistido a eventos masivos en el Estadio GNP Seguros es llegar con varias horas de anticipación a la apertura de puertas. Esto permite ubicarse cerca de las rejas que dividen BOX de las zonas con asiento, el punto desde donde se obtiene la mejor perspectiva posible dentro de esta sección.

Posicionarse junto a las vallas laterales, en lugar del centro de la explanada, también ofrece una ventaja adicional. Desde esos costados suele haber menor densidad de público y una línea de visión más directa hacia las pantallas gigantes que acompañan la producción.

Evitar las zonas cercanas a las torres de sonido es otra recomendación constante. Identificar previamente, a través de mapas o videos de referencia, dónde se instalarán estas estructuras ayuda a descartar puntos donde la vista quedará comprometida desde el inicio del show.

Buscar espacios menos aglomerados mejora la experiencia dentro de BOX

U2 volverá a los estadios en 2027, sin concierto confirmado en Lima
U2 volverá a los estadios en 2027

Dentro de la misma sección general, no todos los puntos concentran la misma cantidad de público. Las áreas más alejadas del acceso principal suelen tener menor densidad de personas, lo que facilita moverse y encontrar un ángulo más despejado hacia el escenario.

Mantenerse atento a los flujos de entrada también resulta útil. Conforme avanza la noche, ciertos sectores de BOX tienden a saturarse más rápido que otros, por lo que ubicarse en los extremos de la zona puede representar una ventaja frente a quienes permanecen en el centro.

Llevar calzado cómodo y mantenerse hidratado son factores que, aunque no inciden directamente en la visibilidad, determinan la capacidad de resistir de pie durante horas sin perder la posición conseguida al inicio.

El mapa oficial del estadio confirma las zonas con mayor riesgo de obstrucción

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De acuerdo con el mapa de distribución difundido para los conciertos de U2, las secciones con mayor probabilidad de visibilidad reducida incluyen puntos de la Zona GNP, específicamente las numeradas del 5 al 10, además de Naranja C y Verde C, afectadas por torres y por el tránsito constante de personas en las escaleras.

BOX, aunque no cuenta con secciones numeradas ni bloqueos totales en toda su extensión, aparece señalada como una zona donde la distancia respecto al escenario y la colocación de las estructuras técnicas pueden comprometer la experiencia si el asistente permanece lejos del frente.

En contraste, zonas como Verde B y Naranja B se mencionan de forma reiterada como opciones con vista panorámica completa, mientras que la Zona Platino ofrece cercanía al escenario gracias a su ubicación en las primeras filas frente a la pasarela central.

El diseño del escenario con pasarela cambia la dinámica habitual del recinto

La banda busca llenar cuatro fechas seguidas en el recinto más grande de la CDMX.
La banda busca llenar cuatro fechas seguidas en el recinto más grande de la CDMX. (TW Ocesa Rock)

Para esta gira, U2 instalará un escenario principal conectado a una pasarela que ocupa el centro de la cancha del estadio. Este diseño distribuye al público de Golden Circle alrededor de toda la estructura, no solo frente al punto de inicio del espectáculo.

Esa configuración modifica la lógica tradicional de visibilidad dentro del recinto, ya que el recorrido de los integrantes de la banda por la pasarela puede acercar momentos del show a sectores de BOX que normalmente quedarían más alejados de la acción central.

Por ello, identificar previamente el trazado de la pasarela publicado en los mapas oficiales se vuelve relevante para quienes buscan ubicarse en BOX. Colocarse cerca de los puntos donde la estructura se extiende hacia los costados puede representar una oportunidad de ver más de cerca a los integrantes durante su desplazamiento por el escenario.

Los precios de las zonas cercanas ofrecen alternativas frente a BOX

(Imagen Ilustrativa Infobae)
U2 regresará a CDMX.

Para quienes buscan evitar los riesgos de visibilidad asociados a la zona general, el mapa de precios oficial ubica a Premier A y Premier B con un costo fijo de 3,819 pesos, la misma tarifa que la sección Red, ambas con asientos numerados y vista centrada hacia el escenario.

La sección Golden Circle, ubicada junto a la pasarela, tiene un costo de 6,051 pesos en su modalidad estándar, mientras que la Zona GNP concentra algunos de los boletos más altos dentro de las categorías generales, con precios de entre 5,270 y 8,959 pesos según la ubicación específica dentro del área. La sección BOX se ubica entre las opciones de menor costo, con boletos de 1,835 pesos.

Revisar videos grabados desde cada sección antes de la compra de boletos se mantiene como la recomendación final para cualquier asistente, una práctica que permite anticipar el tipo de vista real que ofrecerá cada punto del Estadio GNP Seguros durante las presentaciones de U2 en 2027.

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