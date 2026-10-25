Qué es “Sunday Reset” la tendencia de redes sociales que está revolucionando la forma de ordenar el hogar los fines de semana

El concepto no tiene una fórmula única ni obligatoria. Cada persona decide qué tareas incluir según lo que necesite resolver antes de que comience su semana laboral o escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El “Sunday Reset” es una tendencia viral que propone dedicar las últimas horas del domingo a ordenar la casa, planificar la semana y dedicar tiempo al autocuidado antes de que llegue el lunes. La rutina se popularizó en TikTok, Instagram y Pinterest, donde circulan millones de videos que muestran camas recién tendidas, refrigeradores organizados y agendas listas para arrancar.

El concepto no tiene una fórmula única ni obligatoria. Cada persona decide qué tareas incluir según lo que necesite resolver antes de que comience su semana laboral o escolar, y la duración puede ir de media hora a varias horas.

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Qué es exactamente el Sunday Reset y por qué se volvió viral

La tendencia también se presenta como una respuesta a los llamados “Sunday scaries”: esa sensación de inquietud que algunas personas sienten cuando termina el fin de semana y empiezan a pensar en las obligaciones de la semana que arranca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sunday Reset es una combinación de limpieza, organización, preparación de comidas y planificación que se realiza los domingos para reducir la sensación de caos del lunes. Se trata de una rutina pensada para disminuir la cantidad de decisiones y pendientes que se acumulan para los días siguientes.

La tendencia también se presenta como una respuesta a los llamados “Sunday scaries”: esa sensación de inquietud que algunas personas sienten cuando termina el fin de semana y empiezan a pensar en las obligaciones de la semana que arranca.

Las cifras de alcance explican parte del fenómeno. El hashtag acumuló cerca de 590 mil menciones en TikTok durante los últimos doce meses y sus publicaciones sumaron alrededor de 100 millones de reproducciones, con una tasa de interacción promedio de 12.9%.

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En Pinterest, el crecimiento también fue notorio: las búsquedas del término “sunday reset aesthetics” subieron 55% y las de “sunday reset list” avanzaron 65% en lo que va del año.

Los pilares de la rutina: orden, planificación y autocuidado

El tercer componente es el autocuidado. Rutinas de skincare, ejercicio suave, lectura, meditación o simplemente un momento de calma antes de dormir completan el ritual en su versión más difundida en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sunday Reset se construye sobre tres ejes que suelen combinarse en distintas proporciones. El primero es el orden del entorno físico: recoger la casa, cambiar las sábanas, organizar el escritorio, ventilar las habitaciones o dejar lista la ropa de los próximos días.

El segundo eje es la planificación mental. Revisar la agenda semanal, anotar objetivos laborales y personales o vaciar listas de pendientes ayuda a muchas personas a comenzar el lunes con mayor claridad.

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El tercer componente es el autocuidado. Rutinas de skincare, ejercicio suave, lectura, meditación o simplemente un momento de calma antes de dormir completan el ritual en su versión más difundida en redes sociales.

La desconexión digital también forma parte de esta dimensión. Apagar el teléfono una hora antes de acostarse o limitar el uso de pantallas durante la noche del domingo es una práctica habitual entre quienes siguen la tendencia, con el objetivo de favorecer un descanso más reparador.

Guía paso a paso para aplicar el Sunday Reset

Una infografía de Infobae presenta pautas para organizar el hogar, planificar actividades y practicar el autocuidado durante el domingo antes de iniciar la semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de las prácticas más repetidas entre quienes siguen esta tendencia, estos son los pasos más comunes para llevarla a cabo sin que se convierta en una jornada agotadora.

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1. Empieza por las superficies más usadas. No se trata de hacer una limpieza profunda de toda la casa. Enfócate en la cocina, la sala y la recámara: guarda lo que quedó fuera de lugar, despeja la barra o la mesa y acomoda cojines y mantas.

2. Tiende la cama con ropa limpia. Cambiar las sábanas el domingo es uno de los pasos más repetidos en los videos de la tendencia. El objetivo es que la recámara transmita una sensación de orden al terminar.

3. Revisa el refrigerador antes de ir al súper. Identifica qué alimentos deben consumirse primero, tira lo que ya caducó y define qué falta comprar. No es necesario cocinar toda la semana de golpe: algunas versiones de la rutina solo incluyen lavar verduras o dejar listo el desayuno del lunes.

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4. Pon a lavar la ropa pendiente. Aprovecha el domingo para sacar una o dos tandas de lavadora y dejar la ropa doblada y guardada, en lugar de que se acumule entre semana.

5. Revisa tu agenda de los próximos días. Checa reuniones, pendientes de trabajo, tareas escolares o compromisos familiares. No es necesario planear cada hora: basta con tener un panorama general de lo que viene.

6. Deja listas algunas cosas para el lunes. Elegir la ropa que vas a usar, cargar el celular y la laptop, ubicar llaves y documentos o preparar la mochila son pequeñas acciones que ahorran decisiones a primera hora.

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7. Haz un pequeño “reset digital”. Ordena los archivos del escritorio de tu computadora, borra capturas de pantalla que ya no necesitas, revisa tu correo pendiente y silencia notificaciones que no son importantes.

8. Cierra el día con un momento de autocuidado. Una ducha larga, una rutina de skincare, leer unas páginas o simplemente apagar el teléfono antes de dormir ayuda a que el ritual no se quede solo en tareas domésticas.

No es necesario cumplir los ocho pasos cada semana. La clave está en elegir las acciones que realmente facilitarán el lunes, en lugar de convertir el domingo en una jornada interminable de pendientes.

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Las advertencias detrás de la tendencia

El crecimiento del Sunday Reset también despertó observaciones sobre sus riesgos. Hay quienes advierten que esta rutina puede construir una lógica de perfeccionismo, ya que nunca habrá un momento en el que todo el trabajo o las tareas estén terminadas. Convertir el día de descanso en una carrera por cumplir metas puede generar una lista de pendientes interminable y provocar cansancio extremo.

También se señala un costado positivo: la rutina puede dejar beneficios como enseñar a los niños a responsabilizarse de sus propias cosas. Pero el riesgo está presente cuando el domingo se dedica únicamente a prepararse para la semana siguiente, lo que puede generar la sensación de haber perdido la oportunidad de relajarse y disfrutar del tiempo libre.

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La tendencia puede salirse de control cuando la rutina elegida es tan intensa y prolija que exige sacrificar un día entero del descanso, en lugar de aprovecharlo para recuperar energía antes de la semana laboral.

Cómo evitar que el Sunday Reset se vuelva otra fuente de estrés

Un reset debe ayudar a sentirse un poco más preparado para la semana, no generar estrés por no completar cada tarea de la lista.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes sienten que la rutina terminó generando más presión que alivio, existen versiones más simples que buscan recuperar el espíritu original del concepto. Una alternativa consiste en reducir el Sunday Reset a cuatro acciones básicas: ordenar los espacios principales, preparar algo de comida, revisar la agenda y dejar listo lo necesario para el lunes.

Otras recomendaciones apuntan en la misma dirección: no es necesario que el reset luzca como en los videos de redes sociales, con limpieza profunda, varias cargas de lavadora, preparación de comidas y una rutina de skincare de varios pasos, todo antes del mediodía.

Un reset debe ayudar a sentirse un poco más preparado para la semana, no generar estrés por no completar cada tarea de la lista. Entre las sugerencias más repetidas se encuentran: tender la cama, despejar el escritorio y guardar la ropa aunque sea por quince minutos; hacer una lista corta de pendientes en lugar de una interminable, y revisar el calendario sin necesidad de planificar cada hora del día.

El descanso también forma parte del “reset”. No es necesario ganarse la relajación terminando cada tarea pendiente, limpiando cada rincón de la casa y completando toda la lista antes de permitirse ver una película, convivir con la familia o simplemente descansar.

En definitiva, el atractivo de esta tendencia no parece estar en conseguir una casa perfecta digna de una publicación de Pinterest, sino en algo más sencillo: cerrar una semana, resolver algunos pendientes y lograr que el inicio de la siguiente resulte un poco menos caótico.