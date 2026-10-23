México

Concierto de anime, degustación de sushi y ceremonia del té: celebra el Mes de Japón en el Museo Nacional de Antropología

El Museo Nacional de Antropología celebra el Mes de Japón con música, sushi y talleres gratuitos

Cinco personas con vestimenta japonesa en una plaza ante el texto «MES DE JAPÓN», junto a ilustraciones de sushi, origami y ramas de cerezo.
La Embajada de Japón en México y el INAH organizan el programa cultural en el recinto de Paseo de la Reforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Museo Nacional de Antropología (MNA) abre su programa de noviembre con el Mes de Japón, un ciclo organizado por la Embajada de Japón en México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que combina talleres, conferencias y un concierto de anime.

Las actividades se realizan los días 5, 7, 14 y 27 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 horas, con entrada libre y cupo limitado.

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El programa incluye desde percusión tradicional japonesa hasta degustación de sushi y ceremonia del té.

El jueves 5 arranca con tambores wadaiko y talleres de caligrafía

La inauguración del Mes de Japón se realiza el jueves 5 de noviembre, de 12:00 a 13:00 horas, en el Auditorio Jaime Torres Bodet, con cupo para 357 personas.

El acto de apertura incluye la presentación de wadaiko, tambores tradicionales japoneses.

Las actividades del Mes de Japón se realizan los días 5, 7, 14 y 27 de noviembre de 2026. (Facebook/Embajada del Japón en México)
Las actividades del Mes de Japón se realizan los días 5, 7, 14 y 27 de noviembre de 2026. (Facebook/Embajada del Japón en México)

Ese mismo día, de 10:00 a 11:30 horas, se ofrecen de forma simultánea el taller de origami (papiroflexia) y el taller de shodō (caligrafía japonesa), ambos con cupo limitado a 20 personas y a cargo del área de Comunicación Educativa del museo.

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Por la tarde, de 13:30 a 14:30 horas, se presenta una demostración de ikebana, el arte japonés de arreglos florales, en el vestíbulo del Auditorio Jaime Torres Bodet.

El jueves cierra con el coloquio “Arqueólogos japoneses en tierra mexicana. Historia y perspectivas de la cooperación en Patrimonio Cultural”, de 17:00 a 19:00 horas, en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, con cupo para 100 personas.

La entrada a las actividades del Mes de Japón es libre y abierta al público en general. (Facebook/Museo Nacional de Antropología)
La entrada a las actividades del Mes de Japón es libre y abierta al público en general. (Facebook/Museo Nacional de Antropología)

El sábado 7 ofrece ceremonia del té y nuevo taller de shodō

El sábado 7 de noviembre repite el taller de shodō, de 10:00 a 11:30 horas, con cupo para 20 personas.

A las 12:00 horas inicia la ceremonia del té o sadō, actividad que se extiende hasta las 13:30 horas en la Sala de Etnografía “Comida, producción y consumo”, también con cupo limitado a 20 personas.

Una mesa de madera redonda con libros, té matcha, dorayaki y pétalos de cerezo. Un gato blanco en el suelo de tatami. Ramas de cerezo en flor.
La ceremonia del té o sadō se realiza en la Sala de Etnografía “Comida, producción y consumo”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado 14 combina origami con degustación de sushi

El 14 de noviembre vuelve el taller de origami, de 10:00 a 11:30 horas, con el mismo cupo de 20 personas que las sesiones previas.

A las 12:00 horas se presenta la conferencia “Maíz y Arroz”, que incluye degustación de sushi, también en la Sala de Etnografía “Comida, producción y consumo”, con cupo ampliado a 30 personas hasta las 13:30 horas.

Primer plano de un plato de sushi sobre una bandeja de madera oscura, con nigiris de entraña y salmón, y rolls con fresa, mango y aguacate. Palillos al lado.
La conferencia “Maíz y Arroz” incluye una degustación de sushi para los asistentes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes 27 cierra concierto de Anime Song y City Pop

El último día del ciclo, el viernes 27 de noviembre, el museo dedica la tarde a un encuentro de reflexión y diálogo sobre las memorias de la inmigración japonesa en México, de 16:30 a 18:30 horas, en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, con cupo para 100 personas.

La Subdirección de Promoción Cultural del museo atiende dudas sobre el programa del Mes de Japón. (Facebook/Embajada del Japón en México)
La Subdirección de Promoción Cultural del museo atiende dudas sobre el programa del Mes de Japón. (Facebook/Embajada del Japón en México)

La jornada y el ciclo cierran con el concierto de City Pop y Anime Song, de 19:00 a 20:00 horas, en el Auditorio Jaime Torres Bodet, con capacidad para 357 asistentes, el mismo recinto donde arrancó el programa con los tambores wadaiko.

Cómo llegar al Museo Nacional de Antropología

El recinto se ubica en Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi sin número, colonia Chapultepec Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11560.

La entrada se encuentra dentro del Bosque de Chapultepec, frente al Museo de Arte Moderno y a unos minutos del Castillo de Chapultepec.

La estación más cercana del Metro es Auditorio, de la Línea 7, a unos 5 minutos caminando.

La estación Auditorio, de la Línea 7 del Metro, se encuentra cerca del museo. (Gobierno de la Ciudad de México)
La estación Auditorio, de la Línea 7 del Metro, se encuentra cerca del museo. (Gobierno de la Ciudad de México)

La estación Chapultepec, de la Línea 1, es otra alternativa, aunque implica una caminata de alrededor de 15 minutos.

Quien llega desde el Centro Histórico puede tomar la Línea 2 en Zócalo, hacer transbordo en Tacuba hacia la Línea 7 y bajar en Auditorio.

El Metrobús circula por Paseo de la Reforma con paradas cercanas al acceso del museo, al igual que las rutas de camión 7, 18B, 8B y 76.

El museo también cuenta con estacionamiento para quienes prefieren llegar en auto o por aplicaciones de transporte.

La estación Chapultepec, de la Línea 1, representa una alternativa con una caminata de aproximadamente 15 minutos. (Gobierno de la Ciudad de México)
La estación Chapultepec, de la Línea 1, representa una alternativa con una caminata de aproximadamente 15 minutos. (Gobierno de la Ciudad de México)

El museo abre de martes a domingo en días regulares

Fuera del programa especial del Mes de Japón, el museo mantiene su horario habitual de martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas.

Los lunes el recinto permanece cerrado al público general.

Para las actividades del Mes de Japón, el ingreso se realiza a partir de las 10:00 horas en los días programados, de acuerdo con el cartel oficial distribuido por la Embajada de Japón y la Secretaría de Cultura.

El Museo Nacional de Antropología resguarda una de las colecciones más importantes de piezas prehispánicas de México. (Facebook/Museo Nacional de Antropología)
El Museo Nacional de Antropología resguarda una de las colecciones más importantes de piezas prehispánicas de México. (Facebook/Museo Nacional de Antropología)

Los organizadores recomiendan llegar con anticipación dado el cupo limitado en cada actividad, particularmente en los talleres de shodō y origami, que no superan las 20 personas por sesión, y en la ceremonia del té, con la misma restricción de aforo.

Todas las actividades son de entrada libre y están dirigidas al público en general, aunque los cupos son limitados según la sede de cada evento.

Para mayores informes, el museo habilitó la Subdirección de Promoción Cultural, en los teléfonos 5553-6231 y 5553-6266 extensión 412309, así como el correo promocion_cultural@inah.gob.mx.

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