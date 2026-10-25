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Toluca ya conoce a sus dos posibles rivales para el Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental 2026

El equipo mexicano representará a CONCACAF en el torneo internacional que se disputará a finales de año, el cual enfrenta a los mejores clubes de cada continente

El equipo mexicano representará a CONCACAF en el torneo internacional que se disputará a finales de año, el cual enfrenta a los mejores clubes de cada continente. (REUTERS/Eloisa Sánchez)
El equipo mexicano representará a CONCACAF en el torneo internacional que se disputará a finales de año, el cual enfrenta a los mejores clubes de cada continente. (REUTERS/Eloisa Sánchez)
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A dos meses de que se dispute la Copa Intercontinental 2026 en Qatar, Toluca ya conoce a su posible rival para el Derbi de las Américas. El equipo mexicano enfrentaría al campeón de la Copa Libertadores, que saldrá de la final entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

El duelo por el título sudamericano se disputará el próximo 28 de noviembre. El ganador obtendrá el boleto para enfrentar a los Diablos Rojos en uno de los partidos del torneo internacional.

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El camino del Toluca hacia la final de la Copa Intercontinental

Este es el camino que Toluca debe recorrer para enfrentarse al PSG. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Este es el camino que Toluca debe recorrer para enfrentarse al PSG. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Si Toluca supera el Derbi de las Américas, programado para el próximo 9 de diciembre en el Estadio Jassim bin Hamad de Doha, Qatar, el equipo mexicano volverá a jugar tres días después la Copa Challenger, la cual está programada para el 12 de diciembre, nuevamente en Doha, y Toluca tendría como adversario al Mamelodi Sundowns.

El club sudafricano obtuvo su clasificación como campeón de África y aseguró su lugar tras conquistar la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA. El posible cruce pondría frente a frente a dos equipos que buscarán el último boleto disponible para disputar el partido por el campeonato.

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Una victoria ante Mamelodi Sundowns colocaría a Toluca en la final de la Copa Intercontinental, donde ya espera el Paris Saint-Germain ya espera en esa instancia luego de ganar la Champions League y acceder de forma directa al encuentro decisivo.

La final se celebrará el 16 de diciembre en el Estadio Ahmad bin Ali, en Al Rayyan, Qatar, un encuentro que sería una gran oportunidad para que el Toluca se enfrenta al mejor equipo del mundo actualmente plagado de estrellas como Ousmane Dembelé, Vitinha, Doué, entre otros.

Cómo obtuvo Toluca su clasificación a la Copa Intercontinental

Toluca vence en penales a Tigres para avanzar a la Copa Intercontinental y coronarse como campeón en CONCACAF. (REUTERS/Eloisa Sánchez)
Toluca vence en penales a Tigres para avanzar a la Copa Intercontinental y coronarse como campeón en CONCACAF. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Toluca aseguró su lugar en la Copa Intercontinental después de conquistar la Copa de Campeones de Concacaf 2026. El conjunto escarlata obtiene el boleto como representante de la región tras imponerse a Tigres en una final que se definió hasta la tanda de penales.

El partido terminó 1-1 después de los tiempos extra. Ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad durante los 120 minutos, por lo que el título se resolvió desde los once pasos.

Los Diablos Rojos se impusieron 6-5 en la serie de penales. Cada cobro aumentó la tensión en una final donde Toluca mantuvo la precisión necesaria para quedarse con el campeonato continental.

Luis García fue una de las figuras de la definición. El arquero detuvo el último disparo de Juan José Purata y aseguró el triunfo escarlata, que le permitió a Toluca levantar el trofeo y clasificar al torneo que reunirá a los campeones de distintas confederaciones.

Cómo queda el calendario de la Copa Intercontinental 2026

Así queda el calendario de partidos para la Copa Intercontinental. (REUTERS/Thaier Al-Sudani)
Así queda el calendario de partidos para la Copa Intercontinental. (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

A continuación, así queda el calendario para la Copa Intercontinental 2026:

9 de diciembre | Derbi de las Américas

  • Campeón de la Copa Libertadores 2026 vs. Toluca.
  • Estadio Jassim bin Hamad, Doha, Qatar.

12 de diciembre | Copa Challenger

  • Ganador del Derbi de las Américas vs. Mamelodi Sundowns.
  • Estadio Jassim bin Hamad, Doha, Qatar.

16 de diciembre | Final de la Copa Intercontinental

  • Paris Saint-Germain vs. ganador de la Copa Challenger.
  • Estadio Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar.

En caso de llegar a la final de la Liga Mx este semestre, tendrá que postergarse, debido a su participación en la Copa Intercontinental 2026.

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