México

Muere recién nacido en IMSS Bienestar de Guerrero mientras personal médico tenía un convivio, CNDH exige reparación del daño

La madre esperó tres horas para que se le realice una cesárea y el bebé no recibió atención médica para evitar su fallecimiento

La violencia obstétrica se mantiene en México como un problema de salud estructural
La violencia obstétrica se mantiene en México como un problema de salud estructural (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) reparar el daño a una mujer que fue víctima de violencia obstétrica y que perdió a su bebé recién nacido en el Hospital General de Chilapa de Álvarez, Guerrero, luego de una demora de tres horas para practicarle una cesárea y de una presunta falta de auxilio cuando personal de enfermería se retiró a cenar por un convivio.

La Recomendación 29/2026 estableció que las víctimas debían recibir atención psicológica y tanatológica gratuita, inmediata y accesible. El organismo también pidió al IMSS-Bienestar colaborar en una investigación ante el Órgano Interno de Control para determinar posibles responsabilidades administrativas.

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La recomendación de la CNDH sobre este caso se da en un contexto en el que el sector de salud pública enfrenta una crisis por desabasto de medicamentos y exigencias del personal para tener mejores condiciones laborales. En ese contexto recientemente el gobierno federal presentó un consejo asesor que buscaba modernizar el abastecimiento, la distribución y el seguimiento de medicamentos e insumos médicos en el IMSS y el IMSS-Bienestar.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó violaciones al derecho a la protección de la salud materna, a una vida libre de violencia obstétrica e institucional, al interés superior de la niñez, así como a la salud y la vida de la persona recién nacida.

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La madre ingresó por complicaciones y esperó tres horas para una cesárea

De acuerdo a lo descrito por la CNDH, la mujer ingresó la mañana del 25 de enero de 2025 al área de Urgencias del Hospital General de Chilapa por complicaciones relacionadas con su parto. Después fue internada en obstetricia, donde le informaron que el bebé se encontraba en buen estado y que requería una cesárea.

Especialistas de la CNDH revisaron las pruebas integradas en el expediente de queja y concluyeron que hubo una demora de tres horas para realizar la intervención. Los estudios previos indicaban que se trataba de una urgencia obstétrica que comprometía la vida del bebé y requería atención inmediata.

muerte materna
La violencia obstétrica y la muerte materna son evidencias de la falta de atención con enfoque de género en el sector Salid. Foto: Juan Thomes

El retraso produjo sufrimiento fetal y complicaciones graves en la salud del recién nacido, de acuerdo con el organismo. Al momento de nacer, el bebé debió permanecer bajo vigilancia especial en el cunero patológico.

Sin embargo, a pesar de esa condición, fue enviado a alojamiento con su madre. La CNDH sostuvo que esa decisión repercutió posteriormente en el fallecimiento de la persona recién nacida.

Las enfermeras se retiraron a cenar por un convivio antes de la muerte del bebé

Después del nacimiento, la madre observó que su bebé tenía la boca morada y solicitó que fuera valorado por personal médico. La respuesta que recibió fue que esa condición era “normal” y que no debía preocuparse.

La mujer escuchó cerca de las 11 de la noche que las enfermeras se retiraron a cenar porque tenían un convivio. Quince minutos después, el recién nacido falleció sin recibir auxilio, según el comunicado emitido por la CNDH.

El organismo sostuvo que el personal del Hospital General de Chilapa vulneró el acceso a la información en materia de salud y causó daños a la mujer víctima de violencia obstétrica. También consideró que la falta de atención adecuada provocó afectaciones emocionales a ella y a sus familiares.

La familia realizó esfuerzos constantes para procurar el desarrollo del embarazo. La CNDH indicó que recurrieron incluso a servicios médicos particulares y que prepararon condiciones materiales y emocionales para la llegada del bebé.

violencia obstétrica
(Foto: bbmundo.com)

IMSS-Bienestar debía otorgar atención tanatológica e investigar responsabilidades

La recomendación estableció que el IMSS-Bienestar debía proporcionar atención psicológica y/o tanatológica a las víctimas. El servicio debía ser gratuito, inmediato y accesible.

La institución también debe colaborar en el trámite y seguimiento de la vista administrativa que la CNDH presentaría ante el Órgano Interno de Control. Esa instancia debía realizar la investigación correspondiente y resolver lo conducente.

El organismo solicitó implementar un ciclo de formación continua y profesionalización en derechos humanos para el personal médico del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital General de Chilapa.

La capacitación debía abordar los principios de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad en la atención de la salud materna. También debía incluir el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia obstétrica.

El gobierno federal busca modernizar el IMSS y el IMSS-Bienestar para enero de 2027

El 23 de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, integrado por especialistas en logística, sistemas, distribución e investigación de operaciones.

El proyecto busca automatizar el seguimiento de medicamentos e insumos desde la compra, los almacenes y las farmacias hospitalarias hasta su entrega a pacientes. La estrategia tendría como foco inicial al IMSS y al IMSS-Bienestar.

El gobierno federal espera que el grupo entregue un primer resultado en un mes. La intención es iniciar la aplicación del nuevo sistema a partir de enero de 2027, luego de que en las últimas semanas, personal medico de todo el pais convocara a intensas movilizaciones y protestas.

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