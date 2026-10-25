Investigan a influencer venezolana por operaciones con recursos de procedencia ilícita tras arrestarla con más de 1 millón de pesos en CDMX

La modelo ha viajado a Paris, Londres, Turquía, entre otros Fotos: Instagram María Fernanda

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga a María Fernanda “N”, influencer venezolana detenida en la alcaldía Miguel Hidalgo, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita luego de que no pudo acreditar el origen de más de 1 millón de pesos que portaba durante su arresto.

De acuerdo con datos brindados por la institución a Infobae México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le aseguraron durante su detención, ocurrida el pasado 22 de octubre, 1 millón 154 mil 600 pesos y 8 mil 700 dólares en efectivo, por lo que la Fiscalía capitalina inició una investigación por este delito.

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El agente del Ministerio Público presentó el caso ante un juez de control, quien le impuso a María Fernanda “N” la medida cautelar de prisión preventiva luego de que la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional.

Es así que será en los próximos días en los que se resolverá si será vinculada o no a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Así fue su arresto con los fajos de dinero en efectivo

La influencer María Fernanda, modelo de Instagram, fue detenida por no acreditar el origen lícito de más de un millón de pesos en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México Fotos: Instagram María Fernanda

María Fernanda “N”, de 32 años y de nacionalidad venezolana, fue detenida por policías de la Ciudad de México el jueves 22 de octubre luego de que no pudo acreditar la procedencia de más de 1 millón de pesos que transportaba en una camioneta de lujo sin placas.

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De acuerdo con reportes, la mujer, que se presenta en redes sociales como creadora de contenido, intentó evitar el arresto mostrando su perfil de Instagram a los agentes para justificar el dinero.

El hecho ocurrió en la colonia Lomas Altas, alcaldía Miguel Hidalgo, cuando elementos policiales detectaron sobre avenida Constituyentes una camioneta con vidrios polarizados y sin placas de circulación, lo que motivó que le marcaran el alto a la conductora.

La mujer no atendió la indicación e intentó retirarse del lugar, lo que derivó en una breve persecución hasta que los agentes lograron interceptarla.

La mujer de 32 años suele subir contenido en redes sociales de su lujosa vida acompañada de corridos y música mexicana, ha visitado Guadalajara, Monterrey y Cancún Foto: Instagram María Fernanda

Al revisar el interior de la unidad, los oficiales hallaron el dinero en efectivo asegurado. De acuerdo con reportes, la mujer habría intentado justificar su situación económica al mostrar su perfil de Instagram para demostrar que se dedicaba a la creación de contenido, pero no fue suficiente para evitar su arresto.

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La mujer fue trasladada al Ministerio Público y días después al penal femenil de Santa Martha Acatitla, acusada de un presunto delito de lavado de dinero.

¿Quién es la influencer venezolana?

Foto: Redes sociales

María Fernanda “N” cuenta con 30 mil seguidores en Instagram y 37 mil 800 en TikTok. En esas plataformas compartía publicaciones relacionadas con viajes, moda, ejercicio y estilo de vida.

Entre sus contenidos destacaban destinos como Hong Kong y Turquía, así como de sus vehículos de lujo. Reportes señalan que la joven se presentaba como empresaria y propietaria de una compañía ubicada en el Estado de México, pero esto no ha sido comprobado.

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Qué sanciones podría enfrentar la influencer por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

El Artículo 250 del Código Penal para la Ciudad de México establece una pena de 5 a 15 años de prisión y de mil a 5 mil días multa para quien posea, adquiera, administre, custodie, transporte o transfiera recursos, derechos o bienes que procedan o representen el producto de una actividad ilícita, siempre que exista el propósito de ocultar, encubrir o impedir conocer su origen, localización, destino o propiedad.

Si María Fernanda “N” es declarada culpable del delito que investiga la Fiscalía capitalina, podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión.