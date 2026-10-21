México

Crisis de movilidad en México: IMCO revela que el tráfico le cuesta más de 200 mil millones de pesos al año a la población

Los problemas de tránsito en varias ciudades del país no solo se limitan a la pérdida de tiempo, también generan enormes costos a la ciudadanía

203 mil millones de pesos pierden los mexicanos en el tráfico al año, reveló un estudio del IMCO. Crédito: Especial
203 mil millones de pesos pierden los mexicanos en el tráfico al año, reveló un estudio del IMCO. Crédito: Especial
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A diario y desde hace mucho tiempo, millones de personas en México enfrentan una severa crisis de movilidad, que los obliga a pasar largos lapsos en el tráfico para poder llegar a su destino, lo que también les genera estrés, problemas laborales y hasta pérdidas económicas.

De acuerdo con el estudio “Costo del Tráfico 2026″ del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) –que recopila el análisis de 44 zonas metropolitanas del país–, al año, los mexicanos pasan 111 horas en el tráfico vial, lo que les cuesta en conjunto 203 mil 316 millones de pesos.

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Tráfico le cuesta más de 200 mil millones de pesos a los mexicanos

Cabe señalar que el 65 por ciento de dichas pérdidas son generadas en únicamente cinco zonas metropolitanas del país:

  • Ciudad de México (CDMX)
  • Monterrey
  • Guadalajara
  • Tijuana
  • Puebla–Tlaxcala.

“Los resultados revelan que la congestión vial tiene un costo de 203.3 mil millones de pesos al año en las urbes analizadas. Esta cifra representa el costo de oportunidad del tiempo perdido exclusivamente por la congestión, horas que los integrantes de la población económicamente activa y menores de 15 años podrían dedicar a trabajar, estudiar, realizar labores de cuidado o descansar”, explicó el IMCO.

El estudio del IMCO muestra las ciudades que enfrentan los mayores costos por la congestión´. Crédito: IMCO
El estudio del IMCO muestra las ciudades que enfrentan los mayores costos por la congestión´. Crédito: IMCO

Costo es mayor para quienes usan transporte público

El estudio también detalla que el costo es más significativo para todas aquellas personas que usan el transporte público, ya que representan el 55.4 por ciento de las pérdidas totales que genera el tráfico en el país.

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“El transporte público concentra más de la mitad del costo total de la congestión. Sus usuarios asumen el 55.4 por ciento del costo total, equivalente a 112 mil 600 millones de pesos anuales, frente a los 90 mil 800 millones correspondientes a los usuarios de vehículos privados”, reza el análisis del IMCO.

Estas pérdidas millonarias reflejan el costo de oportunidad del tiempo que la congestión consume. Son horas que las personas podrían destinar a trabajar, estudiar, cuidar a otros o simplemente descansar.

¿Cuáles son las ciudades donde más dinero pierden los mexicanos?

Considerando el valor per cápita –lo que paga cada persona de forma individual–, las y los mexicanos pierden cinco mil 645 pesos al año. Sin embargo, las afectaciones no son iguales para todos, ya que en algunas ciudades puede duplicarse el costo.

Un ejemplo es la Ciudad de México, donde cada capitalino pierde 10 mil 721 pesos al año: es la ciudad donde más cuesta el tráfico. En segundo lugar se ubica Puerto Vallarta, donde cada habitante recibe el “golpe” de nueve mil 974 pesos al año.

Luego se encuentra Guadalajara, donde las pérdidas per cápita registradas alcanzan ocho mil 727 al año. A continuación te mostramos otras ciudades donde el tráfico genera mayor costo per cápita:

  • Monterrey, con ocho mil 421 pesos.
  • Tijuana, con ocho mil 013 pesos.
  • Los Cabos, con siete mil 845 pesos.
  • Oaxaca, con siete mil 685 pesos.
  • Pachuca, con siete mil 505 pesos.
Más de 200 mil millones de pesos le cuesta a los mexicanos quedar atorado en el tráfico al año. Crédito: IMCO.
Más de 200 mil millones de pesos le cuesta a los mexicanos quedar atorado en el tráfico al año. Crédito: IMCO.

Lugares donde las personas pasan mayor tiempo en el tráfico

Cuando se analiza solo el tiempo que pasan las personas –literalmente– atoradas en el tráfico, la Ciudad de México vuelve a resaltar como la metrópoli peor rankeada.

Lo anterior, es consecuencia de la crisis de movilidad en México, causada por el exceso de vehículos, así como la falta de eficacia en los diferentes transportes públicos, como el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

En ese sentido, el estudio del IMCO revela que al año los capitalinos pasan 211 horas en la congestión vial. Mientras que la segunda ciudad peor posicionada en este rubro es Oaxaca, donde pasan 175 horas anuales en el tráfico.

En el tercer peldaño se ubica Puerto Vallarta, Jalisco, con 171 horas y Pachuca, en el cuarto, con 164 horas al año en el tráfico. Mientras que el top cinco cierra con la ciudad de Acapulco, Guerrero, con 162 horas.

Propuestas para mejorar la movilidad en el país

Frente a este panorama complicado que enfrentan los mexicanos a diario, el IMCO propone que el gobierno avance en políticas públicas que reduzcan la congestión vial y mejoren la eficiencia de los traslados.

Propuestas del IMCO para mejorar la movilidad en el país. Crédito: X / @imcomx
Propuestas del IMCO para mejorar la movilidad en el país. Crédito: X / @imcomx

“Reducir el tiempo perdido en el tráfico mejora la movilidad, permite aprovechar mejor el tiempo, aumenta la productividad y eleva la calidad de vida de las personas”, comentó el instituto.

Cabe señalar que este ejercicio del IMCO y Dat’s Why, con el apoyo de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), es una actualización de un estudio de 2019, cuando el Instituto publicó “El costo de la congestión: vida y recursos perdidos”, que estimó el costo de la congestión vial para 32 ciudades del país, ahora, fueron 44 las que se analizaron.

El IMCO se ha encargado de exhibir, por enésima vez, la crisis de movilidad en México, problema que parece no importarle a los políticos resolver, por lo que al año genera pérdidas para la población por más de 200 mil millones de pesos.

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