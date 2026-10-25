México

Feminicidio de una abuela y su nieta en Chiapas habría sido por venganza: fiscalía va por 100 años de cárcel

Uno de los presuntos responsables fue privado de la vida por una multitud enardecida

Feminicidio de una abuela y su nieta en Chiapas habría sido por venganza: fiscalía va por 100 años de cárcel. FB - Jorge Luis Llaven Abarca
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La Fiscalía General del Estado de Chiapas acreditó que el doble feminicidio de Miriam Cruz Alpuche y una menor de 12 años, ocurrido el 19 de octubre en el municipio de Ocozocuautla, fue motivado por una venganza personal. El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca anunció que se pedirá una pena de 100 años de prisión contra uno de los imputados.

Las víctimas murieron en el ejido Xochimilco Viejo. Según la investigación, dos hombres identificados como Armando “N”, alias El Melo, y Andrés “N”, alias El Cera, persiguieron a Cruz Alpuche y a la menor hasta el lugar del crimen y luego se dieron a la fuga.

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El móvil del crimen

Llaven Abarca explicó que los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación permitieron establecer con claridad la responsabilidad de ambos hombres en los hechos.

El rencor personal que originó el ataque pertenecía a “El Melo”, señaló el fiscal. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, fue él quien impulsó la persecución que terminó con la vida de la mujer y de la niña, cuya identidad se mantiene reservada. Las autoridades ya acreditaron su participación y la de un segundo hombre, y buscan ahora una condena de 100 años de prisión contra el responsable que permanece con vida.

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Siluetas de personas y agentes de noche junto a un vehículo, con un recuadro circular que contiene a una niña y a una mujer en una cocina
Agentes de seguridad se concentran en Ostuacán tras el feminicidio de una menor y su abuela, retratadas en una composición sobrepuesta a la escena nocturna. (X)

La investigación detalló que ambos hombres actuaron de manera conjunta: primero siguieron a las víctimas y después escaparon del lugar donde las mataron. La Fiscalía no precisó el origen exacto del conflicto que derivó en la venganza.

La pena que solicitará la Fiscalía

El organismo informó que la carpeta de investigación por el doble feminicidio continúa en integración para su judicialización.

Cuando el expediente llegue ante un juez, la Fiscalía pedirá la pena máxima de 100 años de prisión contra Armando “N” por el crimen cometido contra Cruz Alpuche y la menor.

Llaven Abarca remarcó que el proceso busca que el imputado enfrente la justicia por los hechos. El fiscal no ofreció una fecha estimada para la judicialización del caso.

Antecedentes de Andrés “N”

Durante la investigación también se estableció que Andrés “N”, alias El Cera, había sido detenido en 2023 por el delito de robo con violencia en el municipio de Pichucalco, por lo que contaba con antecedentes penales.

Varios hombres en una calle mojada de noche junto a una persona tendida en el suelo y dos vehículos estacionados
Hasta la noche del sábado no se había confirmado oficialmente que alguno de los detenidos hubiera muerto durante los enfrentamientos. (Captura de pantalla X)

De acuerdo con testimonios recabados en la carpeta, Andrés se dedicaba al robo con violencia y era adicto a sustancias psicoactivas. La Fiscalía incorporó estos elementos como parte del perfil de los responsables.

La detención y el linchamiento

Después de ser detenidos, Armando “N” y Andrés “N” fueron trasladados a los separos de la presidencia municipal.

Alrededor de las 19:00 horas, una multitud de habitantes de Ocozocuautla irrumpió de manera violenta en la alcaldía y sustrajo a los dos imputados. La Fiscalía señaló que de inmediato se establecieron diálogos con los ciudadanos y se reforzaron las medidas de seguridad.

Habitantes de Ostuacán, Chiapas, intentaron linchar a los presuntos responsables del feminicidio de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta de 12, luego de que las autoridades anunciaran la detención de personas relacionadas con el doble crimen ocurrido en la comunidad de Tanchichal.

Pese a esas acciones, los pobladores privaron de la vida a Andrés “N”. Armando “N” fue rescatado con heridas, pero con vida, y trasladado de inmediato para recibir atención médica. Su estado se reportó estable. A raíz de la muerte de Andrés “N”, la Fiscalía inició una carpeta de investigación distinta por el delito de homicidio cometido en su agravio.

Restablecimiento del orden en Ocozocuautla

El fiscal informó que el orden se restableció desde la madrugada en el municipio, con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la propia Fiscalía General del Estado.

Llaven Abarca indicó que, al momento de su mensaje, la situación en Ocozocuautla se encontraba en calma.

El fiscal dirigió un mensaje directo a la población: no habrá impunidad y Armando “N”, el imputado que permanece detenido, enfrentará la justicia por el doble feminicidio.

La Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación para llevar el caso ante un juez y sostener la solicitud de la pena máxima contra el responsable que sobrevivió al linchamiento.

El crimen, la desaparición y el hallazgo de los cuerpos

Miriam Cruz Alpuche y su nieta desaparecieron el lunes 19 de octubre, después de salir hacia unos terrenos de la comunidad de Tanchichal para revisar y alimentar ganado.

Al no regresar, familiares y vecinos iniciaron una búsqueda en caminos, potreros y zonas montañosas de la zona.

Primer plano de dos manos masculinas agarrando dos barrotes metálicos oscuros.
Dos manos sujetan con firmeza dos barrotes de hierro en una celda de detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miércoles 21 de octubre fue localizado el cuerpo de Miriam a la orilla de un arroyo, con signos de violencia. La búsqueda de la menor continuó con la participación de corporaciones policiales, voluntarios y personal de Protección Civil, apoyados por los binomios caninos Nazca y Tornado. El viernes 23 de octubre, las autoridades encontraron sin vida a la niña cerca de la misma comunidad.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que las necropsias identificaron lesiones provocadas por arma blanca en Miriam Cruz. En el caso de la menor, los estudios determinaron que murió por asfixia y revelaron indicios de agresión sexual.

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