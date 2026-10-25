México

Calaveritas de azúcar hechas en casa: la receta de 4 ingredientes que puedes hacer hoy mismo

Esta técnica sin horno permite moldear las calaveritas a mano con azúcar glass, para acompañar las ofrendas de Día de Muertos

Calaveras de azúcar sobre un plato de barro, medio limón, un cuenco con azúcar glas y una pizarra con la frase Calaveritas caseras.
Algunos ponen lentejuelas en los ojitos de las calaveras para que se vean más llamativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las calaveritas de azúcar son una de las piezas más representativas de las ofrendas de Día de Muertos en México.

Se elaboran con una técnica llamada alfeñique, introducida por los españoles en la época colonial y adoptada por los artesanos mexicanos para honrar a los difuntos.

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Hoy en día acompañan el pan de muerto y el cempasúchil en los altares, y también se regalan con el nombre de la persona escrito en la frente, como un gesto entre cariñoso y burlón hacia la muerte.

Receta de calaveritas de azúcar

Las calaveritas de azúcar son figuras moldeadas a mano con una pasta a base de azúcar glass que se endurece al secar. No requieren horno ni cocción, solo una masa firme que se trabaja como si fuera plastilina.

Las calaveritas de azúcar son una de las expresiones más representativas del Día de Muertos en México. (Foto: Gobierno de México)
Las calaveritas de azúcar son una de las expresiones más representativas del Día de Muertos en México. (Foto: Gobierno de México)

La técnica es simple: se bate un aglutinante líquido, se incorpora el azúcar glass tamizado y se moldea con los dedos hasta lograr la forma clásica de cráneo.

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Tiempo de preparación

El tiempo total ronda las 4 horas, pero casi todo es tiempo de secado y no de trabajo activo.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de secado (sin cocción): 3 a 4 horas, o toda la noche para un acabado más firme.
Dos manos con guantes blancos moldean una calavera de azúcar sobre una mesa de madera junto a porciones de masa y figuras decoradas.
La textura final de la calaverita depende directamente del punto de la masa antes de moldear. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 3 tazas de azúcar glass
  2. 1 clara de huevo a temperatura ambiente
  3. 2 cucharaditas de jugo de limón
  4. 2 cucharaditas de miel de maíz (jarabe de maíz o glucosa)
Cuencos de barro con azúcar en polvo, clara de huevo y jarabe junto a limones sobre una mesa de madera.
El azúcar glass es el ingrediente base y determina la consistencia final de la masa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer calaveritas de azúcar, paso a paso

  1. Coloca la clara de huevo, el jugo de limón y la miel de maíz en un recipiente hondo.
  2. Mezcla los tres ingredientes líquidos con un tenedor hasta integrarlos por completo.
  3. Cierne el azúcar glass directamente sobre la mezcla para evitar grumos.
  4. Incorpora poco a poco con una cuchara, y después con las manos, hasta formar una masa dura, compacta y manejable. Si queda muy seca, agrega unas gotas más de limón; si está muy suave, suma más azúcar glass.
  5. Espolvorea un poco de azúcar glass sobre tu superficie de trabajo para que la masa no se pegue.
  6. Toma porciones con una cuchara medidora y forma bolitas de tamaño uniforme.
  7. Usa tu dedo pulgar para marcar las cuencas de los ojos.
  8. Presiona ligeramente la parte inferior con un tenedor para dibujar los dientes.
  9. Con la punta del palillo marca el hueco de la nariz.
  10. Deja secar las figuras sobre papel encerado por al menos 3 horas, o toda la noche para un endurecido completo.
  11. Decora al gusto una vez que estén completamente firmes.
Infografía con ilustraciones de los pasos para hacer calaveritas de azúcar: mezcla de ingredientes, amasado, modelado del rostro y secado.
El limón ayuda a equilibrar la humedad de la mezcla durante el amasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo dar color a tus calaveritas con lo que tienes en casa

No necesitas colorantes artificiales para darle vida a tus calaveritas de azúcar.

Con un poco de agua y algunos ingredientes de tu alacena, puedes preparar tintes naturales sin salir a comprar nada extra.

Diluye cada ingrediente en unas gotas de agua antes de aplicarlo con un pincel o palillo sobre la superficie ya seca de la calaverita.

  • Morado o rosa: unas gotas de jugo de betabel hervido o picado.
  • Amarillo: una pizca de cúrcuma en polvo disuelta en agua
  • Verde: jugo de hojas de espinaca.
  • Café o negro: una pizca de café soluble o cocoa en polvo.
Dos manos revuelven con una cuchara una mezcla líquida de café dentro de un cuenco de barro sobre una mesa de madera rústica.
Los colorantes naturales permiten decorar sin necesidad de ingredientes adicionales comprados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deja secar cada color por completo antes de aplicar el siguiente, para evitar que se mezclen y pierdan intensidad.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 a 6 calaveras pequeñas, u 8 a 10 mini calaveritas, dependiendo del tamaño que les des a las porciones.

Múltiples figuras blancas de calaveras hechas de azúcar y de varios tamaños reposan sobre un papel encerado en una mesa de madera.
Dejar secar las calaveritas toda la noche garantiza una textura más firme al decorar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 90 kcal.
  • Carbohidratos: 23 g.
  • Proteínas: 0.3 g.
  • Grasas: 0 g.
  • Azúcares: 22 g.
Dulces de chocolate, calaveras decoradas, fiesta tradicional, ofrenda mexicana, azúcar, cultura ancestral, celebración, altar de muertos, artesanía – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Además de las calaveritas de azúcar, las de chocolate y amaranto son también comunes en las ofrendas de Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda las calaveritas de azúcar en un recipiente hermético, lejos de la humedad, y se conservan hasta por 1 mes a temperatura ambiente.

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