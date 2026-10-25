Santiago Nieto rechaza señalamientos de corrupción y pide enfocarse en la agenda de Querétaro

Santiago Nieto habla frente a un micrófono para responder a los señalamientos formulados en su contra. (@SNietoCastillo)

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El coordinador estatal de Morena en Querétaro, Santiago Nieto Castillo, rechazó este fin de semana los señalamientos sobre presuntas investigaciones financieras y fiscales en su contra y pidió a sus críticos enfocarse en los problemas de agua, movilidad, seguridad y drenaje que afectan a los queretanos.

En un evento público, Nieto recordó su trayectoria al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde encabezó investigaciones contra figuras como Javier Duarte, César Duarte, Genaro García Luna, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Eduardo Medina Mora, además del inicio de las pesquisas sobre el caso Odebrecht.

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El origen de la controversia es una columna del periodista Miguel Badillo publicada en Contralínea el 19 de octubre, que señala que presuntamente la UIF y el SAT investigan a Nieto por presuntas discrepancias entre sus ingresos declarados y sus gastos, incluida la acumulación de bienes por 40 millones de pesos en 25 meses. Ninguna autoridad ha confirmado estas indagatorias.

Nieto atribuye las acusaciones a represalias políticas

“Ahora me acusan a mí”, declaró Nieto Castillo, que vinculó los señalamientos con las investigaciones que impulsó contra figuras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) durante su paso por el servicio público. El morenista calificó los cuestionamientos como parte de una campaña orquestada por “el PRIAN”.

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Santiago Nieto Castillo emite un mensaje rodeado de simpatizantes y militantes de Morena en Querétaro. Durante su declaración, señala contar con resoluciones administrativas y jurisdiccionales a su favor, descartando abandonar su aspiración política al Senado de la República. El acto contó con la presencia de personas portando chalecos y distintivos partidistas.

El exfuncionario explicó que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, ordenó la revisión de todos los aspirantes a coordinaciones estatales antes de confirmar sus nombramientos. Nieto subrayó que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde aprobaron una reforma legal para crear una Comisión de Verificación de Integridad en el Instituto Nacional Electoral, mientras que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra de ese mecanismo.

Monreal califica los señalamientos de “guerra sucia”

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió a Nieto Castillo ante medios en San Lázaro. Dijo desconocer las supuestas indagatorias y sostuvo que son asuntos que competen al Ministerio Público y la Fiscalía.

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El regaño de Ricardo Monreal a la oposición por no debatir rápido la Ley Antimemes: deseaba ir al festejo de los 15 años de Morena. (Captura de pantalla)

Monreal describió a Nieto y a su esposa Carla Humprey, consejera del INE, como “ciudadanos que no han cometido ningún delito hasta que se demuestre lo contrario” y vinculó los señalamientos con el crecimiento del morenista en las encuestas, “muy parejo con el PAN en Querétaro”. Advirtió que habrá “muchos golpes” contra los coordinadores de Morena en los 17 estados con elecciones en 2027.

El morenista exhibe resoluciones judiciales a su favor

Nieto insistió en que cuenta con resoluciones administrativas y jurisdiccionales favorables acumuladas durante cinco años de señalamientos. “Me han estado inventando durante cinco años el mismo cuento”, afirmó, y pidió que se detenga la “fabricación de escándalos” en medio del arranque del proceso electoral federal y local.

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El Partido Verde ya formalizó su respaldo a Santiago Nieto en Querétaro. Crédito: X / @SNietoCastillo

La delegada nacional del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Querétaro, Karla Valeria Gómez Blancas, informó el 21 de octubre que el partido ratifica a Nieto como coordinador estatal y descartó que se evalúe un cambio. Explicó que el morenista pasó por un protocolo de transparencia de la Comisión Electoral del partido tras su designación el 26 de agosto.

Una red de empresas vinculada a su cuñado bajo la lupa mediática

Las versiones periodísticas mencionan una presunta red de empresas de fachada vinculada a Sergio Humphrey Jordán, cuñado de Nieto y hermano de la consejera del INE. Ninguna dependencia federal ha informado sobre expedientes o diligencias en curso contra esa red.

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La polémica revive la salida de Nieto de la UIF en 2021, tras la controversia por su boda en Guatemala, que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “escandalosa”. Ese año se presentó una denuncia anónima por presunto enriquecimiento ilícito que, según Nieto, se cerró sin consecuencias penales.

Fotografía de archivo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF), Santiago Nieto (d) y el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Nieto pidió a sus adversarios políticos: “Pónganse a trabajar, porque el agua, la movilidad, la seguridad, el drenaje son realidades que afectan a las y los queretanos”. Agregó que su movimiento está “del lado del pueblo” y resumió su propuesta con una frase: “Lo que Querétaro quiere se escribe con ese: soluciones, salud, seguridad”.

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