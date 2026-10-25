El rastro de Guillermo Zuany antes del operativo de El Pinal: las evidencias que vinculan al exfiscal prófugo con el caso CIA en Chihuahua

Guillermo Arturo Zuany Portillo es buscado por las autoridades de Chihuahua en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso CIA y el operativo de El Pinal. (Crédito: especial)

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Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de Chihuahua, es buscado por las autoridades estatales tras la emisión de una orden de aprehensión relacionada con la investigación por el operativo de El Pinal, donde murieron cuatro personas el 19 de abril de 2026.

El mandamiento judicial, ordenado el 16 de octubre por un juez de control, señala a Zuany por los presuntos delitos de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, así como ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, estos últimos en calidad de coautor junto con el exfiscal general César Jáuregui Moreno.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó el 13 de mayo que Zuany había renunciado a su cargo después de que se iniciara un procedimiento administrativo por una posible omisión en el desempeño de sus funciones. Hasta este domingo se desconoce su paradero.

El caso se relaciona con la presencia de presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) en actividades vinculadas con la Fiscalía estatal, así como con las circunstancias en que se organizó el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.

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Registros documentan la presencia de agentes estadounidenses

La investigación estatal incorporó documentos que permiten reconstruir los movimientos de dos ciudadanos estadounidenses fallecidos durante el regreso del operativo de abril.

El 20 de octubre, durante la audiencia de formulación de imputación contra Jáuregui Moreno, el Ministerio Público presentó reservaciones de hotel, contratos de renta de vehículos y registros de geolocalización relacionados con Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.

De acuerdo con esa información, los documentos sitúan a Johnston en Chihuahua desde octubre de 2025 y registran nuevas estancias en la entidad durante los meses siguientes. También incluyen contratos de arrendamiento de vehículos, uno de ellos con vigencia del 14 al 20 de abril de 2026, periodo en el que se realizó el operativo de El Pinal.

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Richard Leiter Johnston III (izquierda), de 35 años, y John Dudley Black, de 44, son los presuntos agentes estadounidenses que murieron tras desbarrancar su auto junto con otros dos oficiales mexicanos durante la madrugada del 19 de abril de 2026. (Crédito: X |@Gustavuss)

Los datos de geolocalización presentados por la Fiscalía ubicaron vehículos rentados en las inmediaciones de la Oficina de Operaciones Estratégicas, dentro del Complejo Estatal de Seguridad Pública.

Estos registros forman parte de los elementos presentados por el Ministerio Público para reconstruir la presencia de los estadounidenses en Chihuahua antes del despliegue.

El diario El País, en su edición del 23 de octubre, publicó una reconstrucción del expediente en la que señaló que cuatro presuntos agentes de la CIA habrían acudido de manera recurrente a instalaciones de la Fiscalía estatal y participado en actividades de capacitación, adiestramiento y planeación antes del operativo.

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El medio también reportó la existencia de videos y testimonios que apuntarían a la cercanía entre los agentes y Zuany, así como imágenes del 17 de abril en las que los estadounidenses aparecen dirigiéndose hacia El Pinal con uniformes tácticos de fuerzas estatales.

El operativo terminó con la muerte de cuatro personas

El despliegue en El Pinal se realizó entre el 17 y el 18 de abril de 2026 con el objetivo de desmantelar un presunto narcolaboratorio. Durante el regreso del convoy, en la madrugada del 19 de abril, una camioneta cayó por un barranco en la sierra de Chihuahua y se produjo una explosión.

En el accidente murieron Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI); Manuel Genaro Méndez Montes, agente estatal; y los estadounidenses Johnston y Black, identificados en las investigaciones periodísticas como presuntos agentes de la CIA.

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El caso abrió cuestionamientos sobre la participación de personal extranjero en tareas de seguridad en territorio mexicano, la cadena de mando del operativo y la comunicación entre las autoridades estatales y federales.

Las acciones durante el operativo de El Pinal abrieron una investigación sobre la cadena de mando y la participación de personal extranjero en tareas de seguridad. (Crédito: especial)

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación paralela para determinar si hubo actuaciones fuera de las atribuciones de las autoridades estatales y posibles irregularidades en el manejo de los indicios. Entre los aspectos bajo revisión se encuentran la intervención de los estadounidenses y los protocolos aplicados antes y después del despliegue.

Zuany renunció en mayo y Jáuregui enfrenta dos procesos

Zuany fue nombrado titular de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas el 5 de septiembre de 2025, cuando Jáuregui encabezaba la Fiscalía General del Estado. Antes de ocupar ese puesto, había dirigido la Agencia Estatal de Investigación.

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El 13 de mayo de 2026, la FGE confirmó su renuncia y señaló que había iniciado un procedimiento administrativo por una posible omisión. Meses después, la orden de aprehensión lo colocó en el centro de las investigaciones judiciales por los hechos relacionados con El Pinal.

Jáuregui fue detenido el 17 de octubre. En el fuero estatal, un juez lo vinculó a proceso el 22 de octubre por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público y descartó el cargo de coalición de servidores públicos en esa causa.

En el ámbito federal, la FGR lo acusó de presunta traición a la patria por su supuesta intervención en la participación de agentes extranjeros en el operativo. El 25 de octubre, un juez lo vinculó a proceso por ese delito y ratificó la prisión preventiva, por lo que permanecerá en el penal del Altiplano mientras continúa el procedimiento.

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La Fiscalía presentó alrededor de 150 datos de prueba durante la audiencia federal. La defensa de Jáuregui sostuvo que esos elementos no acreditaban que su cliente hubiera autorizado o conocido directamente la participación de los estadounidenses.

La situación procesal de ambos exfuncionarios es distinta. Mientras Jáuregui enfrenta procesos en los ámbitos estatal y federal. Contra Zuany se ha reportado una orden de aprehensión estatal por los delitos señalados.

Las investigaciones buscan esclarecer cómo se organizó el operativo de El Pinal, qué participación tuvieron los agentes estadounidenses y qué conocimiento o intervención correspondió a los funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua.

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