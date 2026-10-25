México

En cargadores para control de videojuegos: hallan con rayos X mentanfetamina oculta en paquete del AICM con destino a Gran Bretaña

Un binomio canino apoyó en la localización de los seis envoltorios con droga

Detenidos metanfetamina AICM
Foto: SSPC
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Seis envoltorios con metantefamina fueron localizados en un paquete al interior de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con destino a Gran Bretaña, los cuales se encontraban ocultos dentro de cargadores para controles de videojuegos.

Durante las labores de revisión y vigilancia realizada por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y de la Secretaría de Marina (Semar), así como de Corres de México, las autoridades detectaron cerca de 367 gramos de metanfetamina en un paquete postal.

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Fue a través del uso de equipos de rayos X mediante los cuales identificaron imágenes con formas irregulares y diferentes densidades en el paquete con cargadores de control de videojuego, por lo que solicitaron el apoyo del binomio canino Espartacus para una segunda revisión.

AICM metanfetamina cargadores videojuego
Foto: SSPC

Espartacus, durante su inspección, alertó sobre el contenido del envío por la posible presencia de narcóticos, por lo que con una revisión física de la mercancía y el desarme de las bases de carga doble para controles localizaron los seis envoltorios de plástico con poco más de 370 gramos de una sustancia granulada color blanco.

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Los elementos realizaron un procedimiento de verificación de la sustancia al tomar una muestra para su análisis mediante equipos especializados de identificación química, la cual dio un resultado preliminar positivo a metanfetamina.

Metanfetamina en paquete de cargadores para controles de videojuegos AICM
Foto: SSPC

El paquete quedó bajo resguardo y custodia de Correos de México, en el área de Trámites Especiales, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

Recuperan en el AICM seis piezas arqueológicas de Veracruz que pretendían enviar a Gran Bretaña

Un hecho similar ocurrió en días pasados, también en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México aseguraron seis piezas arqueológicas que iban a ser enviadas a Gran Bretaña por correo.

El operativo contó con la participación de personal de aduanas, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que detectaron los objetos entre un cargamento procedente de Veracruz. Tras localizar los bienes entre las mercancías de exportación, las autoridades procedieron a su identificación para corroborar su autenticidad.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un dictamen en materia arqueológica que confirmó que los seis objetos forman parte del patrimonio cultural de la nación.

Piezas arqueológicas AICM
Foto: Gabinete de Seguridad

Este tipo de hallazgos permite ilustrar cómo opera el control aduanero mexicano: cuando aduanas detecta piezas con posible valor arqueológico en envíos de exportación, el INAH las examina y, de confirmarse su origen prehispánico o histórico, quedan bajo resguardo mientras se define su situación legal, ya que la ley las declara inalienables e imprescriptibles.

El Gabinete de Seguridad detalló que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos protege estos bienes y establece su carácter inalienable e imprescriptible. La normativa impide que las piezas puedan ser vendidas, transferidas o reclamadas por un tercero una vez transcurrido un plazo determinado.

Mientras se define su situación legal, los seis monumentos arqueológicos permanecen bajo resguardo de Correos de México, en el área de Trámites Especiales de la dependencia postal. Las autoridades señalaron que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) deberá realizar el aseguramiento correspondiente para avanzar con las diligencias y determinar la situación jurídica de los objetos.

Más de cinco mil piezas restituidas en dos años

Piezas AICM recuperadas
Foto: Gabinete de Seguridad

El caso de los seis bienes detectados en el AICM se suma a un esquema más amplio de protección del patrimonio cultural mexicano, que combina decomisos aduaneros con restituciones diplomáticas.

Alejandro Bautista Valdespino, subdirector de Registro de Bienes Arqueológicos Muebles del INAH, explicó en días pasados que de las 5 mil 686 piezas restituidas al país en los últimos dos años, cerca del 95% llegó por entregas voluntarias.

El resto corresponde a decomisos, investigaciones penales, piezas detectadas en aduanas o lotes retirados de subastas, según el especialista. En esos casos intervienen el INAH, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la FGR, embajadas, consulados y, en algunos países, corporaciones especializadas en delitos contra el patrimonio cultural.

Subasta Francia
La casa Millon Maison de Ventes Aux Enchères, ubicada en París, Francia. Puso a la venta bienes arqueológicos, patrimonio cultural de la nación mexicana. (INAH)

Cuando una pieza sale del territorio sin autorización, la legislación mexicana respalda el reclamo del Estado. “Aquí es propiedad de la nación. Allá no entienden ese concepto”, resumió Bautista Valdespino, en referencia a la diferencia de criterios con países donde rige la libre compraventa de antigüedades.

El subdirector del INAH recordó que una prohibición vigente desde 1827 impide la salida de antigüedades y joyas arqueológicas mexicanas, y que la única vía legal para que estos bienes abandonen el país de forma temporal es una autorización para exposiciones.

Cuando el instituto determina que un objeto pertenece al patrimonio nacional, la Cancillería activa la ruta diplomática: la embajada correspondiente presenta una nota ante la casa de subastas o autoridad extranjera y reclama la pieza en nombre del Estado mexicano.

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