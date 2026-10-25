Claudia Sheinbaum destaca el papel de los créditos Infonavit y el derecho a la vivienda digna desde Morelia, Michoacán

El evento de entrega del programa Vivienda para el Bienestar se llevó a cabo en Morelia, Michoacán, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla; la secretaria de SEDATU, Edna Elena Vega Rangel, y el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este domingo desde Morelia, Michoacán, que los nuevos créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) buscan garantizar el derecho a una vivienda digna para las familias con menores ingresos.

Durante el evento Vivienda para el Bienestar, en el fraccionamiento Infonavit Catania, la mandataria encabezó la entrega de casas, cancelaciones de hipoteca y reestructuraciones de créditos. Sostuvo que el programa federal contempla inmuebles con mensualidades fijas, sin aumentos asociados al salario mínimo.

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Sheinbaum también anunció que la unidad habitacional contará con al menos un consultorio de atención primaria gratuita, como parte de un programa que iniciará en enero de 2027 y prevé la disponibilidad de 60 medicamentos.

Sheinbaum dijo que los pagos de los créditos permanecerán sin aumentos

La presidenta explicó que el programa Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de 1,8 millones de viviendas destinadas a personas que perciben menos de tres salarios mínimos. De ese total, el Infonavit tendrá a su cargo 1,2 millones.

“Ahora un millón ochocientas mil viviendas estamos construyendo para personas que ganan menos de dos, menos de tres salarios mínimos y sin requisitos”, dijo Sheinbaum ante beneficiarios de los programas de vivienda.

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La mandataria aseguró que las mensualidades no subirán durante el periodo de pago del crédito. “Si hoy pagan dos mil pesos por su crédito al mes, es lo mismo que van a pagar dentro de quince años: dos mil pesos”, expresó.

Sheinbaum señaló que, bajo este modelo, los recursos que cubran los trabajadores se distribuirán entre intereses y capital. También vinculó el esquema con los aumentos al salario mínimo, que, según dijo, deberán mantenerse por encima de la inflación.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que los nuevos desarrollos deberán ofrecer viviendas de 60 metros cuadrados, con dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo y cuarto de servicio.

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Romero Oropeza afirmó que las viviendas estarán dentro de zonas urbanas o periurbanas y deberán contar con servicios de agua, electricidad, drenaje y transporte público, además de cercanía con escuelas, hospitales y centros de trabajo.

El Infonavit reportó 570 mil viviendas aprobadas en 31 estados

El director del Infonavit informó que el organismo aprobó 502 conjuntos habitacionales en 31 estados, con una capacidad de 570 mil viviendas. Esa cifra representa el 48% de la meta sexenal asignada a la institución.

De ese total, 257 mil viviendas ya están en construcción y más de 47 mil fueron colocadas entre derechohabientes, de acuerdo con el reporte presentado durante el evento en Morelia.

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Romero Oropeza señaló que 51 desarrollos alcanzaron la colocación total de sus viviendas. También indicó que el Infonavit abrió nueve proyectos durante octubre y proyectaba habilitar otros nueve durante noviembre.

El funcionario detalló que el 75% de las viviendas colocadas fue adquirido por personas de entre 18 y 39 años. Añadió que el 52,5% de los créditos correspondió a mujeres y que el 90% de los financiamientos se otorgó a trabajadores con ingresos de entre uno y 1,5 salarios mínimos.

En Michoacán, el Infonavit pasó de una meta inicial de 24 mil a 50 mil viviendas para el periodo de gobierno. Romero Oropeza estimó que esa meta representa una inversión superior a 31.500 millones de pesos.

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Según expuso, el organismo ya contrató 11 mil viviendas en 12 proyectos dentro del estado. También prevé firmar contratos para otras 22.500 unidades en 14 desarrollos entre el cierre de 2026 y el inicio de 2027.

El desarrollo Infonavit Catania contempla 3.520 viviendas en Morelia

El evento se realizó en el fraccionamiento Infonavit Catania, donde se construirán 3.520 viviendas. Romero Oropeza informó que este domingo se completó la entrega de las primeras 900 unidades a 931 familias.

El director del Infonavit solicitó al Gobierno de Morelia avanzar hacia la exención total de permisos, licencias, impuestos, derechos y pagos ante organismos de agua para los proyectos de vivienda social.

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El funcionario sostuvo que esas exenciones reducen el precio final de los inmuebles y permiten que el crédito de los trabajadores alcance para adquirir una vivienda. El programa se dirige, en particular, a derechohabientes que ganan entre uno y 2,9 salarios mínimos.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, afirmó que en Michoacán se fijó una meta sexenal de 82 mil viviendas entre el Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Vega Rangel indicó que el programa también incluye 20 mil escrituras, 5.514 créditos para mejoramiento de vivienda y acciones de apoyo a más de 104 mil personas en el estado.

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La presidenta resaltó la cancelación de deudas que crecían pese a los pagos

Sheinbaum expuso casos de trabajadores que solicitaron créditos bajos, realizaron pagos durante años y aún registraban deudas mayores a los montos originales.

La presidenta mencionó el caso de una beneficiaria que solicitó 84 mil pesos, pagó 380 mil pesos y todavía debía 744 mil pesos antes de la reestructuración. Citó además otros créditos con saldos superiores a 800 mil pesos, pese a que las familias habían cubierto varias veces el monto recibido.

“¿Saben cuánto deben estas tres familias hoy? Nada, cero pesos”, afirmó la mandataria.

Romero Oropeza reportó que el Infonavit reestructuró 4 millones 856 mil créditos impagables hasta el 31 de diciembre de 2025. En Michoacán, señaló, la medida alcanzó a 97.500 familias.

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El funcionario agregó que más de 82 mil familias michoacanas recibirán sin costo la liberación de gravamen de viviendas cuyos créditos ya fueron liquidados. Ese procedimiento permitirá que los propietarios puedan vender, heredar o disponer plenamente de sus inmuebles.