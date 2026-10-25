Alito Moreno pide al gobierno cancelar acuerdos con Cuba por médicos y advierte riesgo para el T-MEC

La presión opositora interna y la carta de una legisladora republicana de Estados Unidos instalan las misiones médicas cubanas en México como un asunto potencialmente sensible para las negociaciones del tratado comercial entre ambos países

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El líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, pidió al gobierno de México cancelar los convenios para la contratación de médicos cubanos y advirtió que el esquema podría tener consecuencias para el T-MEC. Lo hizo en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que respaldó el señalamiento de la congresista estadounidense María Elvira Salazar.

¿Qué dijo Alito Moreno sobre los médicos cubanos?

@alitomorenoc

En su publicación, Moreno afirmó que el PRI coincide con Salazar y apoya su cuestionamiento sobre la contratación de profesionales de la salud de Cuba bajo un esquema que, según indicó, enfrenta denuncias de trabajo forzado. Sostuvo que el gobierno de Morena debe rendir cuentas y poner fin a esta práctica.

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El dirigente priista escribió: “El gobierno de MORENA tiene que CANCELAR esos acuerdos con la dictadura cubana”. Además, planteó que, si el esquema llega a tener consecuencias para México en el marco del tratado comercial, la responsabilidad recaería en el partido gobernante.

Moreno también cuestionó por qué el gobierno mantiene los convenios mientras los médicos mexicanos reclaman oportunidades, plazas y condiciones dignas. Entre sus planteamientos, el PRI exigió:

Abrir plazas para médicos mexicanos.

Fortalecer su formación profesional.

Garantizar seguridad, equipo y medicamentos , también en comunidades alejadas.

Destinar los recursos públicos al fortalecimiento del sistema de salud nacional.

Las calificaciones sobre el gobierno cubano y sobre Morena corresponden a la postura del dirigente priista.

¿Qué planteó María Elvira Salazar en su carta?

María Elvira Salazar envió una carta a Jamieson Greer, donde denunció la contratación de médicos cubanos en México. (Especial)

La publicación de Moreno se da días después de que Salazar, congresista republicana por Florida, enviara una carta fechada el 22 de octubre al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. En ella sostiene que más de 3 mil médicos cubanos trabajan actualmente en México bajo un esquema que, según afirma, Washington ha clasificado como trabajo forzado.

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De acuerdo con reportes, la legisladora afirma que los profesionales enfrentan separación de sus familias, restricciones de movilidad y retención de parte de sus salarios. También citó el Informe sobre la Trata de Personas 2025 del Departamento de Estado, al que atribuyó una clasificación de las misiones médicas cubanas como forma de trata. Como alternativa, propuso que México pague directamente a los médicos, para evitar que La Habana administre sus salarios.

Medios consignan que la carta no impone sanciones ni cancela los contratos por sí misma, y que sus afirmaciones son la posición de la congresista, no una determinación de autoridades estadounidenses de que México haya incumplido el T-MEC.

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La respuesta de Claudia Sheinbaum

@IMSS_Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los médicos cubanos contratados en México reciban salarios inferiores a los de sus colegas mexicanos. Explicó que su incorporación responde a la necesidad de cubrir plazas en regiones con escasez de especialistas y reiteró que no se contratan mediante una empresa intermediaria.

Sheinbaum ya había defendido el programa el 8 de octubre durante una conferencia de prensa. En ese contexto, aseguró que los médicos cubanos están contratados de manera directa y con salarios equivalentes a los de un médico en México.

Antecedentes del convenio con Cuba

El programa comenzó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un funcionario explicó en la mañanera que el primer convenio con Cuba se inició el 22 de julio de 2022 y que, hacia el final del sexenio, el número de especialistas cubanos pasó de 869 a 3 mil 101, distribuidos en los 23 estados donde opera IMSS-Bienestar.

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El tema ya había generado posicionamientos del PRI. En mayo de 2022, Moreno acusó a López Obrador de dar la espalda al sector salud al contratar médicos cubanos. En 2024, una senadora priista presentó un punto de acuerdo para solicitar información sobre la contratación y señaló que el convenio no aparecía publicado en ninguna fuente oficial.

El contexto comercial: revisión del T-MEC

La carta de Salazar se conoció horas después de que Donald Trump dijera que su administración estaba “muy cerca” de cerrar un acuerdo comercial con México. La congresista pidió que las condiciones laborales de los médicos se aborden en la revisión del T-MEC, particularmente bajo el capítulo 23, que establece compromisos para combatir el trabajo forzoso.

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Lo que aún no está confirmado

Hasta el momento no se ha reportado una respuesta de la oficina de Greer a la carta ni una determinación oficial de Estados Unidos sobre posibles incumplimientos del tratado. Tampoco se han informado cambios en el convenio por parte del gobierno mexicano, que ha defendido el programa como una forma de ampliar la atención médica en zonas con escasez de especialistas.