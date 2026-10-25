México

Cambia el show de Alejo Igoa en México: nueva programación, reembolsos y qué pasará con los boletos

Se anunciaron modificaciones para el espectáculo en el Palacio de los Deportes y se explicó cómo podrán recuperar su dinero quienes ya no puedan asistir

Alejo Igoa
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La esperada presentación de Alejo Igoa en la Ciudad de México tendrá que esperar unos meses más. El espectáculo que estaba programado para el 29 de noviembre en el Palacio de los Deportes fue reprogramado para el 14 de marzo de 2027, de acuerdo con un aviso difundido por Ocesa en sus redes sociales. El cambio modifica los planes de quienes esperaban ver al creador de contenido argentino en uno de los recintos más importantes de la capital mexicana.

La noticia llegó acompañada de información para los asistentes que ya compraron sus entradas. Según la promotora, los boletos adquiridos previamente seguirán siendo válidos para la nueva fecha, por lo que no será necesario realizar ningún trámite adicional para ingresar al evento. Sin embargo, quienes prefieran recuperar su dinero podrán solicitar un reembolso mediante los canales establecidos por Ticketmaster o en las taquillas donde hicieron la compra.

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En su comunicado, OCESA precisó que la modificación responde a “causas ajenas al artista, al inmueble y a OCESA”. Además, adelantó un detalle que podría despertar todavía más curiosidad entre sus seguidores: “Cabe resaltar que, las personas que ya adquirieron su boleto, pronto recibirán una sorpresa de Alejo”. Aunque no se especificaron las características de ese obsequio, el anuncio añade un elemento de expectativa a la espera por el espectáculo.

¿Por qué cambiaron la fecha del show de Alejo Igoa en el Palacio de los Deportes?

Alejo Igoa - (Instagram)
Alejo Igoa - (Instagram)

El aviso de OCESA establece que la presentación prevista para el 29 de noviembre se realizará finalmente el 14 de marzo de 2027 en el mismo recinto. La empresa no detalló las circunstancias específicas que motivaron la decisión, por lo que no hay información confirmada que permita atribuir el cambio a un problema particular del artista o de la organización.

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La promotora fue clara al señalar que la reprogramación obedece a factores ajenos a las partes involucradas. Por ahora, ese es el motivo oficial comunicado al público, sin explicaciones adicionales sobre las razones detrás de la modificación del calendario.

Para quienes ya tienen sus entradas, la principal indicación es conservarlas. OCESA confirmó que “todos los boletos adquiridos previamente serán totalmente válidos para el acceso a la nueva fecha y no es necesario realizar ningún cambio”. De esta manera, los asistentes podrán utilizar sus tickets el 14 de marzo de 2027 sin tener que comprar otros.

Reembolsos y boletos: qué deben saber los seguidores

Alejo Igoa - (Instagram)
Alejo Igoa - (Instagram)

Las personas que ya no puedan asistir en la nueva fecha tendrán la posibilidad de solicitar la devolución de su dinero. De acuerdo con el comunicado, quienes realizaron la compra a través de Ticketmaster deberán ingresar a su cuenta y seleccionar el botón de ayuda para recibir información sobre el procedimiento correspondiente.

En el caso de quienes adquirieron sus entradas directamente en taquilla, OCESA indicó que podrán solicitar el reembolso a partir del 26 de octubre en el mismo lugar donde hicieron la compra. La fecha y el canal señalados en el aviso son importantes para que cada asistente identifique la vía que corresponde a su operación.

La otra novedad está dirigida a quienes decidan mantener sus boletos. “Pronto recibirán una sorpresa de Alejo”, anticipó la promotora, sin revelar más detalles. Por ahora, no se ha precisado en qué consistirá ese gesto ni cuándo se dará a conocer, de modo que los seguidores deberán esperar información adicional.

Alejo Igoa adelanta un espectáculo con más de 30 artistas en el Palacio de los Deportes

Alejo Igoa sobre su show en el Palacio de los Deportes en CDMX - (Infobae México - Miriam Estrella)

Durante la Yellow Carpet de los Premios Eliot 2026, el creador de contenido argentino Alejo Igoa habló con los medios de comunicación sobre su próxima presentación en la Ciudad de México y expresó su emoción por reencontrarse con sus seguidores mexicanos. “Acabamos de llegar y ya se siente la energía de la gente”, comentó. También destacó el trato que recibe en el país: “Siento que son muy respetuosos los mexicanos”.

Sobre el espectáculo que ofrecerá en el Palacio de los Deportes, se adelantó que la propuesta irá más allá de un concierto convencional. Durante la conversación, uno de sus acompañantes explicó: “No es un concierto, es un espectáculo”, y reveló que habrá acróbatas del Cirque du Soleil. El argentino complementó la información al señalar: “Y hay como más de treinta artistas en escena”, anticipando una producción de gran formato.

La presentación, originalmente prevista para el 29 de noviembre de 2026, fue reprogramada por OCESA para el 14 de marzo de 2027, en el mismo recinto. La promotora informó que el cambio obedece a “causas ajenas al artista, al inmueble y a OCESA”, además de confirmar que los boletos adquiridos previamente serán válidos para la nueva fecha. Mientras tanto, los seguidores esperan conocer la sorpresa que Alejo prepara para quienes ya tienen sus entradas.

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