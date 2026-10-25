César Jáuregui envía mensaje desde El Altiplano tras ser procesado por traición a la patria: “Les pido sus buenas vibras”

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, podría pasar hasta siete años en prisión por el ejercicio ilegal del servicio público. (Foto: IG/Libertad para César Jáuregui)

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César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, emitió un mensaje luego de ser vinculado a proceso por el delito de traición a patria tras presuntamente permitir la participación de agentes de la CIA en un operativo en el estado.

A través de una nota proporcionada a su defensa, Jáuregui se dirigió a los colaboradores del Partido Acción Nacional (PAN) y a la ciudadanía que lo han apoyado en los últimos días al realizar movilizaciones para exigir que tenga un proceso transparente y mostrar su respaldo al exfuncionario.

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En la nota, escrita con su letra y en color rojo, Jáuregui agradeció las muestras de cariño a los militantes y ciudadanos que, con alrededor de 100 vehículos, se concentraron este sábado afuera de las instalaciones de la subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua para realizar una protesta en su apoyo.

“Gracias a todos por su apoyo. Estoy muy bien y muy fuerte. Solo les pido sus buenas vibras y yo seguiré siempre a la altura. Les mando abrazo a todos y espero pronto vernos”, expresó en la nota.

Foto: Especial

César Jáuregui fue detenido el pasado 17 de octubre por elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua al contar con un proceso por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados con el caso de agentes de la CIA.

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Tras ser liberado por el juez, que le permitió llevar ese proceso por delitos del fuero común sin permanecer en prisión, la Fiscalía General de la República procedió con su arresto por el delito de traición a la patria, también relacionado con la participación de cuatro agentes extranjeros en un operativo realizado en el mes de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.

Desde su captura, militantes del PAN, amigos, colaboradores y ciudadanos han realizado diversas manifestaciones públicas para expresar su solidaridad y exigir que el respeto de sus derechos y a la presunción de inocencia.

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“En su mensaje, Jáuregui no hace referencia directa a las acusaciones ni a los procedimientos judiciales. Se concentra en agradecer el respaldo recibido, comunicar que se encuentra bien y expresar su deseo de reencontrarse pronto con quienes lo han acompañado”, afirmó su defensa.

El pasado 20 de abril, Maru Campos y César Jáuregui encabezaron una ceremonia luctuosa en memoria de dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes murieron durante el operativo en El Pinal. (Crédito: fiscalía de Chihuahua)

Actualmente se encuentra vinculado a proceso por los delitos federales y estatales, mientras permanece recluido en el penal de El Altiplano, ubicado el Almoloya de Juárez, Estado de México.

Su detención se ejecutó luego de que las autoridades de Chihuahua lo señalaron como el principal responsable de la participación de cuatro agentes extranjeros en una operación en la que no se le notificó al gobierno federal.

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El caso se originó en el operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, para desmantelar un narcolaboratorio.

Foto: Infobae

Durante el regreso del operativo, una camioneta del convoy cayó por un barranco y explotó. Murieron Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), su escolta Manuel Genaro Méndez Montes, y dos ciudadanos estadounidenses identificados como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA): Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.

La FGR sostiene que Jáuregui permitió que personal extranjero operara sin autorización en territorio nacional, en acciones reservadas a las fuerzas federales

Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como la FGR confirmaron que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue quien responsabilizó del operativo al exfiscal, además de señalar que tenía casinos y prestanombres.

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Con esto, las autoridades mantienen abiertas otras investigaciones en contra de Jáuregui ajenas al caso de los agentes de la CIA, los cuales aún no han sido informados. Por su parte, la defensa de Jáuregui sostiene que él no tenía información acerca de las personas que participarían en el operativo, pero sí de la realización del mismo.