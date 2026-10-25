K-pop: ranking de las 10 canciones más populares hoy en iTunes México

Estas son las canciones que están dominando la escena musical del K-pop. (Infobae/Jovani Pérez)

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Pese a que sólo 80 millones de personas hablan coreano, el idioma número 13 más usado en el mundo, ello no ha sido una dificultad para que productos como los K-dramas o el K-pop estén conquistando el mercado del entretenimiento a nivel global.

El K-pop, lejos de ser un mero género, es una industria sumamente competitiva en la que año con año debutan decenas de grupos y sólo unos cuantos logran sobrevivir, pero por otro lado también está lo mainstream y la influencia que tiene para la sociedad no sólo coreana sino en general.

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Lejos de los 12 millones de dólares que el K-pop reditúa al año a Corea del Sur, según la revista Forbes, la industria de la música surcoreana tiene como objetivo expandirse cada vez más y una de las claves es no sólo la conquista a través de lo auditivo, sino también a través de la mirada como por ejemplo el uso de colores en los videos musicales, coreografías perfectamente sincronizadas y la imagen física de los idols (artistas).

Actualmente ya es común abrir las redes sociales y encontrar tendencias en hangul (alfabeto coreano), ver a sus exponentes en campañas publicitarias de grandes marcas o verlos protagonizar portadas de revistas como Vogue o Rolling Stone, escuchar y ver K-pop en prácticamente cualquier programa y hasta verlos actuar en premiaciones de la talla como Billboard o los Grammy.

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Entre las plataformas de streaming que le han dado cabida al K-pop se encuentra iTunes, que cuenta con su listado “Top K-pop Songs Charts” que muestra las canciones más reproducidas del momento y que está disponible en diferentes países, entre ellos México, Colombia, Argentina y Perú con una actualización cada día.

Las canciones más escuchadas de K-Pop México

1. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

2. Drip

Artista: ATEEZ

3. APT.

Artista: ROSÉ & Bruno Mars

4. Dynamite

Artista: BTS

5. FIRESTARTER (feat. Sophie Powers, MIYEON & SOYEON)

Artista: K/DA, League of Legends Music, i-dle & Mimi Webb

6. Body to Body

Artista: BTS

7. CLICK

Artista: JISOO

8. MIC Drop (Steve Aoki Remix) (Full Length Edition)

Artista: BTS

9. Into the Sun

Artista: BTS

10. Butter

Artista: BTS

México es el país que más escucha K-Pop de Latinoamérica

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

La música coreana en México es un fenómeno cultural y musical en pleno auge y según evidencia de plataformas globales como YouTube y Spotify, además de la actividad del mercado, indican que el país tricolor es el que mayor consumo y fandom de K-Pop tiene en Latinoamérica, e incluso es la séptima región a nivel mundial que más streaming hace, solo detrás de potencias como Japón, Estados Unidos e Indonesia.

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Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Tijuana y Mérida, destacan por su alta cantidad de reproducciones de artistas como BTS y BlackPink, quienes son los grupos más populares entre el público mexicano. La gran pasión y apoyo de los fans mexicanos ha convertido al país en un destino clave para las giras internacionales de K-Pop, con una agenda creciente de conciertos y eventos que reflejan la fuerza y expansión de esta cultura.

Algunos de los artistas más importantes que han ofrecido conciertos en tierras mexicanas son BlackPink en 2023, Twice en 2024, Stray Kids en 2025 y BTS, los cuales visitaron por primera vez el país en 2014, mucho antes de que alcanzaran la popularidad mundial que hoy tienen, además de su asombroso regreso a la Ciudad de México en 2026.

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Cómo aprender a bailar coreografías de K-pop si eres principiante

El grupo EXO. (Foto: S.M. Entertainment)

En 2025, la cultura coreana siguió evolucionando y consolidándose como un fenómeno global, siendo el K-Pop uno de los principales exponentes.

Una de las tendencias más notables en el k-pop fue la integración de sonidos EDM e hyper-pop en los lanzamientos de los grupos femeninos, así como el regreso del pop-rock, impulsado por el éxito de bandas que apuestan por una estética más instrumental y fresca.

Además, las colaboraciones internacionales y la presencia de miembros de diferentes nacionalidades en los grupos refuerzan la diversidad y el alcance multicultural del género.

En cuanto a la moda, se marcó pauta con estilos futuristas y tecnológicos. Destacan prendas con telas metálicas, accesorios LED y siluetas minimalistas, fusionando lo digital con lo tradicional.

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El movimiento “Y3K” liderado por idols como Lisa y Aespa apuesta por chaquetas holográficas, transparencias y jumpsuits utilitarios, mientras que la sostenibilidad gana terreno con el uso de materiales reciclados y la promoción de marcas éticas.

“A través de cada look, los idols proyectan una estética cuidada al milímetro que cruza fronteras y se vuelve aspiracional”, menciona un artículo publicado por la Universidad Anáhuac de México.