Edomex mejora percepción de seguridad en ocho municipios, pero 6 de cada 10 mexiquenses se sienten inseguros

Baja la percepción en inseguridad en el 3T del 2026, según datos del INEGI Crédito: SSEM

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En septiembre de 2026, de la población de 18 años y más residente en 91 áreas urbanas (ciudades) de interés, 58.1 por ciento consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un cambio estadísticamente comparado con los porcentajes que se registraron en junio de 2026 (59.8) y en septiembre de 2025 (63.0).

Lo anterior es de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes al tercer trimestre de 2026.

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En el caso del Edomex, el municipio de Tlalnepantla encabezó la reducción de la percepción de inseguridad en el Estado de México, con una disminución anual de 26.1 por ciento y una baja trimestral de 18.8 por ciento.

Encuesta ENSU INEGI del 3T 2026 en el Edomex (INEGI)

Los resultados fueron revisados por autoridades mexiquenses donde se destacó que los ocho municipios mexiquenses incluidos en esta medición registraron una mejoría en la percepción de inseguridad respecto a septiembre de 2025.

Además de Tlalnepantla, las demarcaciones evaluadas fueron Nezahualcóyotl, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Chimalhuacán y Toluca, cuyos resultados mostraron una tendencia favorable en el comparativo anual.

La gobernadora Delfina Gómez señaló que los datos reflejan una disminución en la proporción de habitantes que consideran inseguro vivir en su ciudad, aunque el promedio simple de percepción de inseguridad en los ocho municipios evaluados por la ENSU durante el tercer trimestre de 2026 fue de 65.45%, es decir, 6 de cada 10 mexiquenses se sienten inseguros.

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Tlalnepantla registra la mayor reducción anual

Asalto Tlalnepantla Edomex Transporte público (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

En el balance de septiembre de 2025 a septiembre de 2026, Tlalnepantla presentó una disminución de 26.1 por ciento en la percepción de inseguridad, cifra que lo colocó a la cabeza de los ocho municipios mexiquenses incluidos en el levantamiento del INEGI.

La demarcación también destacó en el comparativo del tercer trimestre de 2026, correspondiente al periodo de junio a septiembre, con una reducción de 18.8 por ciento.

Estas variaciones colocaron a Tlalnepantla como el municipio con los resultados más favorables en ambos periodos, aunque casi el 60 por ciento se sigue sintiendo inseguro en el municipio, de acuerdo con las cifras difundidas durante la revisión estatal de los indicadores de seguridad.

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La ENSU mide la percepción de la población de 18 años y más sobre la inseguridad en las ciudades donde reside. Sus resultados permiten identificar cambios en la manera en que las personas valoran las condiciones de seguridad en su entorno, aunque no equivalen, por sí solos, a una disminución comprobada en la incidencia delictiva.

Por ello, los resultados deben distinguirse de las estadísticas sobre delitos denunciados, carpetas de investigación y víctimas, que permiten analizar otras dimensiones del comportamiento de la seguridad pública.

Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Atizapán también mejoran

Comparativo de la percepción de inseguridad de la encuesta del ENSU-INEGI del Edomex de los años 2025 y 2026 (INEGI)

En el comparativo trimestral, seis de los ocho municipios mexiquenses evaluados registraron una mejoría entre junio y septiembre de 2026.

Entre los avances destacados se encuentra Cuautitlán Izcalli, con una disminución de 4.4 por ciento en la percepción de inseguridad durante ese periodo. Naucalpan reportó una reducción de 4.2 por ciento, mientras que Atizapán de Zaragoza presentó una baja de 3.9 por ciento.

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Estas tres demarcaciones se sumaron a Tlalnepantla entre los municipios con reducciones destacadas en el trimestre.

En el caso de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán y Toluca, la información difundida también reportó una mejoría en el comparativo anual.

Qué significa la medición del INEGI

ENSU INEGI 3T 2026 percepción de inseguridad

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana constituye uno de los principales instrumentos para conocer la percepción ciudadana sobre la seguridad en las zonas urbanas del país. Además de preguntar a la población si considera inseguro vivir en su ciudad, el estudio permite observar cambios en la confianza y en las experiencias relacionadas con la seguridad pública.

Los resultados pueden contribuir a orientar las estrategias de prevención y vigilancia, así como a identificar las zonas donde persiste una mayor preocupación entre los habitantes.

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En el Estado de México, la revisión de estos indicadores forma parte del seguimiento de seguridad realizado en las Mesas de Paz, espacios donde autoridades estatales y representantes de instituciones vinculadas con la seguridad analizan información y coordinan acciones.

Aunque los ocho municipios evaluados mostraron avances anuales, el comportamiento trimestral evidencia diferencias entre las demarcaciones.

La evolución de estos indicadores en los siguientes levantamientos permitirá determinar si la tendencia favorable se mantiene y cómo se relaciona con otros datos de seguridad pública en el Estado de México, donde muchos de los delitos no son denunciados derivado por la alta corrupción que se mantiene en la entidad más poblada del país.

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