México

Precios de la gasolina hoy en Jalisco: Litro de Magna, Premium y Diésel este sábado 24 de octubre

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Guardar

Antes de llenar el tanque de tu coche, consulta cuáles son los precios de los principales carburantes en Jalisco de este sábado 24 de octubre registrados por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El valor de las gasolinas varía todos los días por lo que es importante que estar informado sobre su costo más alto y más bajo.

PUBLICIDAD

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Jalisco

Este sábado, la gasolina magna se ubica en un promedio de 23.992pesos por litro.

En cambio, la gasolina premium se vende en un promedio de 29.406 pesos por litro.

Finalmente, el diésel se encuentra en un promedio de 27.102pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

El precio de la gasolina es diferente todos los días. (EFE/Mario Guzmán)
El precio de la gasolina es diferente todos los días. (EFE/Mario Guzmán)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Jaliscomexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Es un infierno”: sobrevivió a un secuestro masivo en Guerrero y revela cómo era el cautiverio bajo La Familia Michoacana

El superviviente aseguró que en el campamento había aproximadamente 130 personas

“Es un infierno”: sobrevivió a un secuestro masivo en Guerrero y revela cómo era el cautiverio bajo La Familia Michoacana

Volcadura de camión de la Guardia Nacional en carretera Mérida-Campeche deja 10 elementos lesionados

El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y afectó la circulación vehicular

Volcadura de camión de la Guardia Nacional en carretera Mérida-Campeche deja 10 elementos lesionados

Precio de la gasolina en Puebla este sábado 24 de octubre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

Precio de la gasolina en Puebla este sábado 24 de octubre

Madre y sus dos hijos son arrollados tras un derrape en Cuautla; un menor muere | VIDEO

Dos personas fueron detenidas, mientras la Fiscalía estatal inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atropellamiento

Madre y sus dos hijos son arrollados tras un derrape en Cuautla; un menor muere | VIDEO

Temblor hoy en México 24 de octubre de 2026: Se registra sismo de magnitud 4.7 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 24 de octubre de 2026: Se registra sismo de magnitud 4.7 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobiernos de MC en Tabasco investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

Gobiernos de MC en Tabasco investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: Sinaloa espera que la captura del líder de Los Ranas disminuya los homicidios

Dinastías criminales mexicanas: seis de cada 10 relevos de poder en los grandes cárteles involucran vínculos familiares desde hace décadas

Cae en Oaxaca “El Ácido”, sicario de 19 años a la orden de Los Cromos en el Istmo de Tehuantepec

Ataque armado en Iztapalapa deja dos muertos: detienen a dos jóvenes de 22 años que habían escapado en una moto

ENTRETENIMIENTO

De qué trata ‘Contra el huracán’: la historia real que inspiró la película mexicana sobre los sobrevivientes de Otis

De qué trata ‘Contra el huracán’: la historia real que inspiró la película mexicana sobre los sobrevivientes de Otis

La BBC cuestiona popularidad de Sheinbaum pese a tantas protestas en México

¿Qué contó Galilea Montijo sobre Inés Gómez Mont? La revelación que rompe su promesa de silencio

Ella es la supuesta nueva novia de Peso Pluma; compartía los videos de Kenia Os

Hija del Flaco Ibáñez aclara cómo se encuentra el actor tras la preocupación de sus seguidores

DEPORTES

Cruz Azul cumple el sueño de una niña luego que le fue negada la entrada al estadio de Pachuca

Cruz Azul cumple el sueño de una niña luego que le fue negada la entrada al estadio de Pachuca

En plena celebración por los 50 años de su debut, Hugo Sánchez lanza dardo al Barcelona y el Balón de Oro: “Me discriminaron”

Al ritmo del mariachi, el Vaquero Navarrete cumple el pesaje y está listo para enfrentar a O’Shaquie Foster

Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster: a qué hora y dónde ver en vivo desde México la pelea por la unificación de los superpluma

Omar Chávez lanza reto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez para enfrentarlo en el Estadio Azteca