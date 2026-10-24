¿Qué contó Galilea Montijo sobre Inés Gómez Mont? La revelación que rompe su promesa de silencio

Galilea Montijo e Inés Gómez Mont se abrazan y sonríen juntas en un espacio exterior. (Instagram: Inés Gómez Mont)

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Galilea Montijo volvió a hablar públicamente de Inés Gómez Mont y reveló una faceta poco conocida de su amiga, quien recientemente publicó Ley de Fuego, una novela sobre crimen, poder y conflictos judiciales que ha despertado interés por su situación legal en México.

Durante un encuentro con periodistas en los Eliot Awards 2026, la conductora de Hoy sorprendió al asegurar que la escritura no es una actividad nueva para Gómez Mont, pese a que su trayectoria pública estuvo ligada principalmente a la televisión.

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La declaración llamó la atención porque Montijo ha evitado pronunciarse sobre los problemas legales que enfrenta la exconductora junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

¿Qué reveló Galilea Montijo sobre Inés Gómez Mont?

Cuestionada sobre el lanzamiento de Ley de Fuego, Galilea Montijo aseguró que su amiga lleva años escribiendo, incluso antes de incursionar en las novelas para adultos.

“Eso es algo que nadie sabe, pero ella siempre ha escrito. De hecho, tiene varios libros para niños muy bonitos”, expresó durante el encuentro con medios.

La portada de la novela Ley de Fuego, escrita por Inés Gómez Mont Arena, presenta tipografía dorada junto a una balanza y motivos florales.

La presentadora reconoció así una faceta poco difundida de Gómez Mont, quien ha permanecido alejada de la televisión desde que comenzaron sus problemas con la justicia mexicana.

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Galilea también manifestó interés en leer la nueva obra de su amiga. Sin embargo, evitó proporcionar detalles sobre su comunicación reciente o las circunstancias personales de la escritora.

Galilea Montijo rompe el silencio, pero evita hablar del caso judicial

Aunque accedió a comentar la trayectoria literaria de Gómez Mont, Galilea mantuvo su postura de no involucrarse en las controversias legales que rodean a la exconductora.

“No puedo hablar del tema, porque no sé nada del tema”, respondió ante la insistencia de los reporteros.

También reiteró el vínculo afectivo que mantiene con quien fuera una de sus amigas más cercanas dentro del espectáculo mexicano.

“Solamente te puedo decir, y lo saben, que es una persona que quiero muchísimo”, declaró.

Las palabras de Montijo representan una excepción a su reserva habitual sobre el caso, pero no implican que tenga conocimiento de los movimientos o decisiones actuales de Gómez Mont.

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Galilea Montijo y su exesposo, Fernando Reina, fueron amigos y posibles clientes de Víctor Álvarez Puga. (Instagram)

¿De qué trata Ley de Fuego, la novela de Inés Gómez Mont?

Publicada el 11 de septiembre de 2026, Ley de Fuego es una novela de 815 páginas que combina suspenso judicial, romance y disputas de poder.

La historia sigue a Carlota Torres, una abogada penalista que acepta defender a un empresario acusado de encabezar una organización criminal.

El proceso la enfrenta con Lorenzo Andrade, fiscal general de la República, con quien mantiene una rivalidad familiar y una complicada atracción sentimental.

Antes de este lanzamiento, Gómez Mont había publicado cuatro libros infantiles y familiares: María, la niña del lazo azul, Cuando papá se fue, el amor se quedó, Mamá, ¿por qué sigues creyendo? y Soy Cebolla.

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La novela también generó especulaciones sobre su matrimonio porque su dedicatoria menciona a sus hijos, padres, hermanos y seguidoras, pero no directamente a Álvarez Puga.

No obstante, esa omisión no confirma una separación matrimonial.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre la ficha roja de Interpol contra Inés Gómez Mont?

Los periodistas también preguntaron a Montijo sobre la cancelación de las fichas rojas que Interpol había emitido contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.

“No sé nada de eso, no sé ni de qué me hablas”, respondió.

A diferencia de lo que expresó la conductora, el retiro de las notificaciones internacionales sí fue confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 30 de septiembre.

La mandataria anunció que su gobierno solicitaría explicaciones y buscaría restablecer las alertas.

La pareja enfrenta órdenes de aprehensión vigentes en México desde 2021 por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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