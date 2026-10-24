Cae en Oaxaca “El Ácido”, sicario de 19 años a la orden de Los Cromos en el Istmo de Tehuantepec

El Ácido fue detenido tras un operativo entre fuerzas estatales y federales. Crédito: FGEO

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó este 23 de octubre la captura de J. S. A., alias “El Ácido”, de 19 años y originario de Juchitán de Zaragoza. Las autoridades lo señalaron como integrante del cuerpo de sicarios de una célula ligada a Los Cromos, organización afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que mantiene presencia criminal en la región del Istmo de Tehuantepec.

El operativo que derivó en su aprehensión contó con respaldo táctico y perimetral de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal del Estado de Oaxaca.

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El joven estaría vinculado con al menos cuatro homicidios registrados en Juchitán, además de ataques armados contra camionetas y cobro de cuotas de extorsión a los autobuses transístmicos, según las indagatorias de la FGEO. La captura fue presentada por la dependencia estatal como resultado directo de labores de inteligencia e investigación, no de un operativo aislado.

Antes de “El Ácido” cayeron siete de Los Cromos por el brote de violencia en Juchitán

Un día antes de la captura de “El Ácido”, el 22 de octubre, la FGEO anunció los resultados de un operativo conjunto que terminó con la detención de siete personas vinculadas a seis homicidios registrados durante el mismo brote de violencia en Juchitán de Zaragoza. Según datos extraoficiales, los aprehendidos también estarían vinculados con Los Cromos.

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El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, declaró que los operativos realizados forman parte de la estrategia implementada para atender los brotes de violencia focalizados los últimos días en Juchitán, con el objetivo de garantizar la seguridad en las calles.

Siete detenidos vinculados a Los Cromos en Juchitán. Crédito: FGEO

Entre los detenidos ese día figuraron las mujeres P.S.M., de 20 años, y S.R.C.G., de 18, junto con los hombres O.C.G., de 18; J.H.A., de 19; J.D.L.Z., de 22, y J.B.L.V., de 24, además de un adolescente cuya identidad se mantuvo reservada por ley. Las corporaciones aseguraron un arma larga, cargadores y cartuchos de distintos calibres, además de dosis de marihuana, cristal, cinco teléfonos celulares y dos básculas grameras.

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Las líneas de investigación sobre ese grupo apuntaron a actividades de extorsión, cobro de piso y narcomenudeo, patrón delictivo similar al que las autoridades atribuyeron a “El Ácido”. El decomiso de básculas grameras y sustancias con características de droga sintética reforzó, según la Fiscalía, la hipótesis de una estructura dedicada tanto a la venta de estupefacientes como al cobro de extorsiones en la zona.

Ambas detenciones formaron parte de la misma ofensiva contra la violencia focalizada en Juchitán y la región del Istmo.

Las corporaciones reforzaron la vigilancia en Juchitán tras ambos operativos

Tras la detención de “El Ácido”, las instituciones de seguridad estatales y federales incrementaron los patrullajes preventivos en Juchitán y sus alrededores. La Fiscalía señaló que el objetivo de estas acciones conjuntas fue evitar que se repitieran los episodios de violencia recientes, desarticular a las células generadoras de violencia y garantizar la paz de la ciudadanía en la región.

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En un comunicado, la FGEO precisó además que, a la par de los trabajos de procuración de justicia derivados de la captura de “El Ácido”, continuaron las investigaciones en curso contra otros perfiles delictivos mencionados en las carpetas de investigación.

Esta referencia sugirió que el expediente abierto por la Fiscalía de Oaxaca incluye a más personas señaladas, cuya situación legal no fue detallada en el boletín oficial.

El Ácido, sicario de Los Cromos en Oaxaca. Crédito: FGEO

El refuerzo de vigilancia se sumó a las acciones ya desplegadas desde el 22 de octubre, cuando el operativo contra los siete detenidos dejó aseguradas armas, droga y objetos relacionados con la célula delictiva.

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Las autoridades no precisaron si existe relación directa entre “El Ácido” y los siete detenidos el día previo, aunque ambos grupos fueron investigados por su presunta participación en los mismos episodios de violencia que afectaron a Juchitán durante octubre.

Los Cromos perdieron a su líder semanas antes, tras una cacería en Guadalajara

Las capturas de octubre se sumaron a un golpe previo contra la cúpula de la organización. El 15 de octubre, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en Guadalajara, Jalisco, a Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, señalado como líder de la célula. El detenido enfrentaba tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con cuatro víctimas en hechos ocurridos en 2018, 2020 y 2024, además de señalamientos por secuestro y tráfico de drogas y armas.

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El Cromo, detenido en Jalisco. Foto: Especial

Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 2 millones de pesos por su ubicación. Tras su captura, fue trasladado a la Ciudad de México y entregado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Posteriormente fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y tras una audiencia inicial fue vinculado a proceso por los delitos de posesión de arma exclusiva de las fuerzas armadas y delitos contra la salud en la modalidad con fines de comercio, con el plazo de un mes para la investigación complementaria.

La ofensiva contra Los Cromos ya había tumbado al alcalde de Juchitán y desaparecido el ayuntamiento

Las capturas contra la estructura criminal ligada al CJNG también golpearon el respaldo político de la organización. El 23 de septiembre, en el marco del Operativo Enjambre, fueron detenidos Miguel Sánchez Altamirano, alias “El Quetu”, entonces alcalde de Juchitán, y Carlos Alberto de la Paz López, alias “La Parka”. Un juez los vinculó a proceso el 29 de septiembre, acusados de mantener nexos con Los Cromos.

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El alcalde de Juchitán fue detenido tras un operativo conjunto. Foto: X/@OHarfuch

La detención de “El Quetu” dejó sin titular al Ayuntamiento de Juchitán después de que el suplente, Mariano Rosado López, no se presentara a asumir el cargo y denunciara cateos en su domicilio. Ante ese vacío, el gobernador Salomón Jara Cruz instruyó tramitar ante el Congreso local la desaparición formal del ayuntamiento, medida que los legisladores aprobaron el 25 de septiembre con 35 votos a favor.

El mismo 25 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal retiró el armamento completo de la Policía Municipal de Juchitán por falta de condiciones jurídicas para su resguardo, con un saldo de 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 29 cartuchos útiles trasladados al Depósito General de Armamento en Santa María Coyotepec.

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