Detienen a policías de Tlalnepantla por presuntos actos de extorsión contra transportista en el Edomex

Polis detenidos Tlalnepantla Edomex cohecho extorsión (especial)

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Cuatro elementos de la policía municipal de Tlalnepantla de Baz fueron detenidos luego de ser señalados por presuntamente extorsionar a un transportista, a quien habrían exigido 500 pesos para devolverle sus documentos. El caso quedó registrado por cámaras de televisión durante la noche del pasado 25 de agosto.

Los agentes detenidos fueron identificados como César Alberto, Florencio, Erick y Eusebio “N”, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para determinar su probable responsabilidad en los hechos.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió sobre Periférico Norte, en las inmediaciones de la salida de la avenida Reyes Heroles, cuando los uniformados presuntamente mantenían retenido al transportista y sus documentos.

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Transportista denunció extorsión frente a cámaras

La situación quedó al descubierto cuando el afectado se acercó a un reportero de Telediario Mx, quien realizaba un enlace en vivo, para solicitar ayuda y denunciar que los policías le estaban exigiendo 500 pesos para devolverle su documentación.

La presencia de las cámaras de televisión provocó que los uniformados intentaran deslindarse de la situación. En las imágenes difundidas se observa cómo algunos de los policías aseguraron desconocer quién tenía los documentos del transportista.

En medio de la confusión, uno de los elementos abordó una motocicleta y se retiró del lugar, acción que también quedó registrada por las cámaras.

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Posteriormente, de acuerdo con la información disponible, los cuatro policías fueron detenidos por sus propios compañeros y trasladados ante la Fiscalía Anticorrupción, donde se inició una investigación por su presunta participación en el delito de cohecho.

Además, el área de Asuntos Internos de la corporación municipal inició un procedimiento administrativo en contra de los agentes y determinó su baja inmediata.

El caso generó nuevamente cuestionamientos sobre la actuación de algunos elementos de seguridad municipal, particularmente por tratarse de una zona donde anteriormente se han reportado denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción y donde no se ha informado sobre las sanciones aplicadas.

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Reportan otros casos en la zona

Es exhibido policía municipal de Tlalnepantla de Baz, Edomex tratando de extorsionar a una automovilista extranjera por 2 mil pesos en Periférico Norte y acompañarla al "Oxxo" para retirar el dinero

Los hechos se registraron en Periférico Norte, cerca de Lago de Guadalupe, la salida hacia la avenida Reyes Heroles y Valle Dorado, puntos donde también se han señalado anteriormente presuntas irregularidades cometidas contra transportistas y automovilistas, ya sean foráneos o extranjeros.

De acuerdo a las denuncias, algunos afectados han señalado situaciones similares e incluso han recurrido a grabaciones para documentar los presuntos abusos.

Cabe señalar que, según la normativa aplicable, no todos los elementos de seguridad tienen facultades para imponer infracciones de tránsito, por lo que las actuaciones de los agentes deben ajustarse a sus atribuciones legales.

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Tras la detención de los cuatro policías, el comisario de Tlalnepantla, Jorge Alberto Gómez Estrella, difundió un mensaje en redes sociales en el que aseguró que existe una política de cero tolerancia frente a la corrupción.

“Por convicción de nosotros, cero tolerancia a la corrupción”, expresó el funcionario, pero la realidad contrasta.

La investigación quedó a cargo de la FGJEM

El video registra la interacción entre un oficial de policía de Tlalnepantla de Baz, un transportista y un motociclista. Las imágenes muestran al oficial devolviendo un teléfono celular y a los tres hombres conversando junto a un camión blanco en la lateral de Periférico Norte, a la altura de la desviación a avenida Reyes Heroles. Este material documenta una intervención de un motociclista que impidió una presunta extorsión por parte del elemento policial a un transportista.

Ahora corresponderá a la FGJEM determinar la situación jurídica de los cuatro elementos y establecer si existen elementos suficientes para acreditar su probable responsabilidad en los delitos que se les imputan.

El caso también pone nuevamente bajo la lupa los mecanismos de supervisión, control interno de las corporaciones municipales, así como los exámenes de control de confianza y las medidas que deben aplicarse para evitar que servidores públicos utilicen su cargo para sacar provecho de ciudadanos o transportistas.

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Por el momento, los cuatro policías permanecen sujetos al proceso correspondiente, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido la noche del 25 de agosto.