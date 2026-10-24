México

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 24 de octubre en Nuevo León?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Guardar

El precio de los combustibles Nuevo León, según la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se determina a partir de factores como la cotización internacional del petróleo, el valor de los productos derivados y el tipo de cambio del dólar, además de impuestos y gastos de distribución y comercialización.

El mercado regula las primeras tres variables, mientras que los impuestos corresponden a las autoridades y los márgenes comerciales responden a la ubicación, así como a los acuerdos entre petroleras y distribuidores.

PUBLICIDAD

Mantenerse al tanto de estas fluctuaciones permite a los consumidores elegir opciones que se ajusten mejor a su economía.

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Nuevo León

Este miércoles, la gasolina premium se encuentra en un promedio de 24.161pesos por litro.

Finalmente, el diésel, se encuentra en un promedio de 27.023pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 29.573 pesos por litro.

El precio de la gasolina es diferente todos los días. (EFE/Mario Guzmán)
El precio de la gasolina es diferente todos los días. (EFE/Mario Guzmán)

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Nuevo Leónmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Muere mamá de Kimberly La Más Preciosa: “Mi vida ya no será la misma”

La influencer recibió muestras de cariño por parte de Wendy Guevara tras el difícil momento

Muere mamá de Kimberly La Más Preciosa: “Mi vida ya no será la misma”

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 24 de octubre

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 24 de octubre

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 24 de octubre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 24 de octubre

Edomex mejora percepción de seguridad en ocho municipios, pero 6 de cada 10 mexiquenses se sienten inseguros

La ENSU del INEGI correspondiente al tercer trimestre de 2026 reportó una disminución anual de la percepción de inseguridad

Edomex mejora percepción de seguridad en ocho municipios, pero 6 de cada 10 mexiquenses se sienten inseguros

De qué trata ‘Contra el huracán’: la historia real que inspiró la película mexicana sobre los sobrevivientes de Otis

Los protagonistas enfrentan una guardia que se transforma en emergencia cuando el ciclón deja de ser una tormenta tropical y alcanza la categoría 5

De qué trata ‘Contra el huracán’: la historia real que inspiró la película mexicana sobre los sobrevivientes de Otis
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobiernos de MC en Tabasco investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

Gobiernos de MC en Tabasco investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: Sinaloa espera que la captura del líder de Los Ranas disminuya los homicidios

Dinastías criminales mexicanas: seis de cada 10 relevos de poder en los grandes cárteles involucran vínculos familiares desde hace décadas

Cae en Oaxaca “El Ácido”, sicario de 19 años a la orden de Los Cromos en el Istmo de Tehuantepec

Ataque armado en Iztapalapa deja dos muertos: detienen a dos jóvenes de 22 años que habían escapado en una moto

ENTRETENIMIENTO

Muere mamá de Kimberly La Más Preciosa: “Mi vida ya no será la misma”

Muere mamá de Kimberly La Más Preciosa: “Mi vida ya no será la misma”

De qué trata ‘Contra el huracán’: la historia real que inspiró la película mexicana sobre los sobrevivientes de Otis

La BBC cuestiona popularidad de Sheinbaum pese a tantas protestas en México

¿Qué contó Galilea Montijo sobre Inés Gómez Mont? La revelación que rompe su promesa de silencio

Ella es la supuesta nueva novia de Peso Pluma; compartía los videos de Kenia Os

DEPORTES

Skadi derriba a la ‘Diosa Griega’ Megan Bayne y conquista el Grand Prix Internacional de Amazonas 2026 del CMLL

Skadi derriba a la ‘Diosa Griega’ Megan Bayne y conquista el Grand Prix Internacional de Amazonas 2026 del CMLL

Cruz Azul cumple el sueño de una niña luego que le fue negada la entrada al estadio de Pachuca

En plena celebración por los 50 años de su debut, Hugo Sánchez lanza dardo al Barcelona y el Balón de Oro: “Me discriminaron”

Al ritmo del mariachi, el Vaquero Navarrete cumple el pesaje y está listo para enfrentar a O’Shaquie Foster

Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster: a qué hora y dónde ver en vivo desde México la pelea por la unificación de los superpluma