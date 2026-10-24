México

La BBC cuestiona popularidad de Sheinbaum pese a tantas protestas en México

La cadena inglesa planteó que una de las principales explicaciones está en la naturaleza de las movilizaciones

Claudia Sheinbaum con traje morado habla desde un podio con el escudo de México, frente a un fondo con el texto Conferencia del Pueblo
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza una conferencia de prensa en la Ciudad de México para abordar las demandas del Instituto Mexicano del Seguro Social. (Presidencia )
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México registra un aumento de manifestaciones por problemas de inseguridad, salud, agua y condiciones laborales, pero la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación del 66%.

Esta aparente contradicción fue analizada por la BBC, que consultó a especialistas para explicar por qué el descontento social no se ha traducido en una caída significativa del respaldo a la mandataria.

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El medio británico destacó que, tan solo en Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno contabilizó 3 mil 277 protestas en lo que va de 2026, un promedio de 11 movilizaciones diarias y un incremento del 18% respecto al año anterior.

Pese a este escenario, Sheinbaum conserva niveles de popularidad superiores a los de varios de sus antecesores y mandatarios latinoamericanos.

A drone view shows demonstrators taking part in a march by health workers from Mexico's main social security institution, IMSS, to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, in Mexico City, Mexico, October 21, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
A drone view shows demonstrators taking part in a march by health workers from Mexico's main social security institution, IMSS, to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, in Mexico City, Mexico, October 21, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

¿Por qué Claudia Sheinbaum mantiene su popularidad pese a las protestas?

La BBC planteó que una de las principales explicaciones está en la naturaleza de las movilizaciones: no todas están dirigidas contra el Gobierno federal ni representan un rechazo generalizado a la presidenta.

“Cada protesta es un mundo”, señalaron las especialistas consultadas.

La politóloga Luz María Cruz explicó que existen diferencias entre los movimientos ciudadanos y las manifestaciones organizadas alrededor de demandas laborales.

Por ejemplo, las movilizaciones de trabajadores de la salud responden a conflictos salariales y sindicales, mientras las protestas por la calidad del agua en Guadalajara se concentran en las autoridades estatales y los responsables del suministro.

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Para la analista Viri Ríos, muchos problemas del sector salud tampoco se atribuyen directamente a Sheinbaum porque sus deficiencias se remontan a administraciones anteriores.

Las protestas en México aumentan por salud, agua e inseguridad

El reportaje identificó movilizaciones de personal sanitario, transportistas, agricultores, maestros, colectivos feministas y familiares de personas desaparecidas.

Entre las inconformidades destacan el desabasto de medicamentos, la inseguridad en carreteras, las dificultades de acceso al agua y la violencia.

La investigadora Alina Peña explicó que el respaldo electoral no impide cuestionar decisiones gubernamentales.

La BBC también recordó que Sheinbaum inició su trayectoria política vinculada con movimientos sociales y que Morena surgió como una organización de protesta antes de convertirse en partido gobernante.

¿Qué explica el respaldo del 66% a Sheinbaum, según la BBC?

El análisis atribuye parte de la popularidad presidencial a la continuidad de los programas sociales impulsados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

También menciona los incrementos al salario mínimo, las pensiones, la identificación de Morena con sectores populares y la respuesta de Sheinbaum frente a las políticas de Donald Trump.

Sin embargo, las especialistas advirtieron que popularidad no equivale necesariamente a eficacia gubernamental.

“La popularidad, que responde a una sociología del carisma y el liderazgo, no se traduce en representación o en acuerdos o en eficacia; son esferas distintas”, explicó Luz María Cruz.

La politóloga también cuestionó que Morena continúe atribuyendo algunas deficiencias a gobiernos anteriores después de varios años en el poder.

Elecciones de 2027 pondrán a prueba el respaldo a Morena

La BBC señaló que los comicios legislativos y estatales de 2027 permitirán observar cómo se traduce el respaldo presidencial en preferencias electorales.

Aunque Morena mantiene una posición dominante y la oposición continúa fragmentada, las protestas revelan demandas que no necesariamente quedan reflejadas en los índices de aprobación.

El contraste documentado por la BBC es concreto: mientras las manifestaciones en Ciudad de México aumentaron 18% durante 2026, Sheinbaum conserva una aprobación promedio del 66%.

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