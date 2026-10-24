La BBC cuestiona popularidad de Sheinbaum pese a tantas protestas en México

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza una conferencia de prensa en la Ciudad de México para abordar las demandas del Instituto Mexicano del Seguro Social. (Presidencia )

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México registra un aumento de manifestaciones por problemas de inseguridad, salud, agua y condiciones laborales, pero la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación del 66%.

Esta aparente contradicción fue analizada por la BBC, que consultó a especialistas para explicar por qué el descontento social no se ha traducido en una caída significativa del respaldo a la mandataria.

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El medio británico destacó que, tan solo en Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno contabilizó 3 mil 277 protestas en lo que va de 2026, un promedio de 11 movilizaciones diarias y un incremento del 18% respecto al año anterior.

Pese a este escenario, Sheinbaum conserva niveles de popularidad superiores a los de varios de sus antecesores y mandatarios latinoamericanos.

A drone view shows demonstrators taking part in a march by health workers from Mexico's main social security institution, IMSS, to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, in Mexico City, Mexico, October 21, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

¿Por qué Claudia Sheinbaum mantiene su popularidad pese a las protestas?

La BBC planteó que una de las principales explicaciones está en la naturaleza de las movilizaciones: no todas están dirigidas contra el Gobierno federal ni representan un rechazo generalizado a la presidenta.

“Cada protesta es un mundo”, señalaron las especialistas consultadas.

La politóloga Luz María Cruz explicó que existen diferencias entre los movimientos ciudadanos y las manifestaciones organizadas alrededor de demandas laborales.

Por ejemplo, las movilizaciones de trabajadores de la salud responden a conflictos salariales y sindicales, mientras las protestas por la calidad del agua en Guadalajara se concentran en las autoridades estatales y los responsables del suministro.

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Para la analista Viri Ríos, muchos problemas del sector salud tampoco se atribuyen directamente a Sheinbaum porque sus deficiencias se remontan a administraciones anteriores.

Las protestas en México aumentan por salud, agua e inseguridad

El reportaje identificó movilizaciones de personal sanitario, transportistas, agricultores, maestros, colectivos feministas y familiares de personas desaparecidas.

Entre las inconformidades destacan el desabasto de medicamentos, la inseguridad en carreteras, las dificultades de acceso al agua y la violencia.

La investigadora Alina Peña explicó que el respaldo electoral no impide cuestionar decisiones gubernamentales.

La BBC también recordó que Sheinbaum inició su trayectoria política vinculada con movimientos sociales y que Morena surgió como una organización de protesta antes de convertirse en partido gobernante.

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¿Qué explica el respaldo del 66% a Sheinbaum, según la BBC?

El análisis atribuye parte de la popularidad presidencial a la continuidad de los programas sociales impulsados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

También menciona los incrementos al salario mínimo, las pensiones, la identificación de Morena con sectores populares y la respuesta de Sheinbaum frente a las políticas de Donald Trump.

Sin embargo, las especialistas advirtieron que popularidad no equivale necesariamente a eficacia gubernamental.

“La popularidad, que responde a una sociología del carisma y el liderazgo, no se traduce en representación o en acuerdos o en eficacia; son esferas distintas”, explicó Luz María Cruz.

La politóloga también cuestionó que Morena continúe atribuyendo algunas deficiencias a gobiernos anteriores después de varios años en el poder.

Elecciones de 2027 pondrán a prueba el respaldo a Morena

La BBC señaló que los comicios legislativos y estatales de 2027 permitirán observar cómo se traduce el respaldo presidencial en preferencias electorales.

Aunque Morena mantiene una posición dominante y la oposición continúa fragmentada, las protestas revelan demandas que no necesariamente quedan reflejadas en los índices de aprobación.

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El contraste documentado por la BBC es concreto: mientras las manifestaciones en Ciudad de México aumentaron 18% durante 2026, Sheinbaum conserva una aprobación promedio del 66%.