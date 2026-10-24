La BBC cuestiona popularidad de Sheinbaum pese a tantas protestas en México

México registra un aumento de manifestaciones por problemas de inseguridad, salud, agua y condiciones laborales, pero la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación del 66%.
Esta aparente contradicción fue analizada por la BBC, que consultó a especialistas para explicar por qué el descontento social no se ha traducido en una caída significativa del respaldo a la mandataria.
PUBLICIDAD
El medio británico destacó que, tan solo en Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno contabilizó 3 mil 277 protestas en lo que va de 2026, un promedio de 11 movilizaciones diarias y un incremento del 18% respecto al año anterior.
Pese a este escenario, Sheinbaum conserva niveles de popularidad superiores a los de varios de sus antecesores y mandatarios latinoamericanos.
¿Por qué Claudia Sheinbaum mantiene su popularidad pese a las protestas?
La BBC planteó que una de las principales explicaciones está en la naturaleza de las movilizaciones: no todas están dirigidas contra el Gobierno federal ni representan un rechazo generalizado a la presidenta.
“Cada protesta es un mundo”, señalaron las especialistas consultadas.
La politóloga Luz María Cruz explicó que existen diferencias entre los movimientos ciudadanos y las manifestaciones organizadas alrededor de demandas laborales.
Por ejemplo, las movilizaciones de trabajadores de la salud responden a conflictos salariales y sindicales, mientras las protestas por la calidad del agua en Guadalajara se concentran en las autoridades estatales y los responsables del suministro.
PUBLICIDAD
Para la analista Viri Ríos, muchos problemas del sector salud tampoco se atribuyen directamente a Sheinbaum porque sus deficiencias se remontan a administraciones anteriores.
Las protestas en México aumentan por salud, agua e inseguridad
El reportaje identificó movilizaciones de personal sanitario, transportistas, agricultores, maestros, colectivos feministas y familiares de personas desaparecidas.
Entre las inconformidades destacan el desabasto de medicamentos, la inseguridad en carreteras, las dificultades de acceso al agua y la violencia.
La investigadora Alina Peña explicó que el respaldo electoral no impide cuestionar decisiones gubernamentales.
La BBC también recordó que Sheinbaum inició su trayectoria política vinculada con movimientos sociales y que Morena surgió como una organización de protesta antes de convertirse en partido gobernante.
PUBLICIDAD
¿Qué explica el respaldo del 66% a Sheinbaum, según la BBC?
El análisis atribuye parte de la popularidad presidencial a la continuidad de los programas sociales impulsados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
También menciona los incrementos al salario mínimo, las pensiones, la identificación de Morena con sectores populares y la respuesta de Sheinbaum frente a las políticas de Donald Trump.
Sin embargo, las especialistas advirtieron que popularidad no equivale necesariamente a eficacia gubernamental.
“La popularidad, que responde a una sociología del carisma y el liderazgo, no se traduce en representación o en acuerdos o en eficacia; son esferas distintas”, explicó Luz María Cruz.
La politóloga también cuestionó que Morena continúe atribuyendo algunas deficiencias a gobiernos anteriores después de varios años en el poder.
Elecciones de 2027 pondrán a prueba el respaldo a Morena
La BBC señaló que los comicios legislativos y estatales de 2027 permitirán observar cómo se traduce el respaldo presidencial en preferencias electorales.
Aunque Morena mantiene una posición dominante y la oposición continúa fragmentada, las protestas revelan demandas que no necesariamente quedan reflejadas en los índices de aprobación.
PUBLICIDAD
El contraste documentado por la BBC es concreto: mientras las manifestaciones en Ciudad de México aumentaron 18% durante 2026, Sheinbaum conserva una aprobación promedio del 66%.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD