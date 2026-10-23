México

“Maru Campos acusó a Ariadna Montiel de nexos con el narco”: Sheinbaum pide a FGR informar sobre su reunión con gobernadora de Chihuahua

La presidenta dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que le pidió a Maru Campos presentar pruebas de sus acusaciones contra la dirigente nacional de Morena

Composición fotográfica de Claudia Sheinbaum y Maru Campos de pie frente a podios con micrófonos durante discursos
Sheinbaum y Maru Campos se reunieron en Ciudad Juárez el pasado mes de septiembre. (Presidencia | Gobierno de Chihuahua )
Guardar

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que en la reunión que había tenido con la gobernadora de Chihauhua, María Eugenia Campos, la mandataria estatal le dijo que pensaba que la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, tenía nexos con el narcotráfico.

Ante esto, de acuerdo con la versión de la presidenta, ella le respondió que si tenía pruebas de sus acusaciones, las presentara, sin embargo, hasta el momento no ha presentado ninguna prueba.

PUBLICIDAD

“Ariadna es una mujer honesta, que dirige muy bien a Morena, pero si alguien tiene pruebas contra cualquiera, no es un dicho, es una denuncia con pruebas”, dijo Sheinbaum.

La mandataria nacional dijo que la gobernadora de Chihuahua, quien pertenece al Partido Acción Nacional (PAN) le preguntó que cómo seguiría la relación entre ellas, a lo que la Presidenta le respondió “de manera institucional” que si tenía algún tema de Seguridad. podía hablar con el secretario de Seguridad, o si tenía algún otro tema institucional entre el gobierno federal y el estatal, se podía tratar con la Secretaría de Gobernación, que es manejada por Rosa Icela Rodríguez.

PUBLICIDAD

Además, pidió a la fiscal General de la República (FGR) Ernestina Godoy, que dijera qué pasó en la reunión que tuvo con Maru Campos.

La mandataria nacional confirmó que entre ella y Maru Campos hubo momentos de tensión.
La mandataria nacional confirmó que entre ella y Maru Campos hubo momentos de tensión.

La mandataria dijo que ambas se reclamaron declaraciones, entre ellas, que la gobernadora llamó Gobierno de la muerte a su administración, mientras que Campos le discutió que señalara que el Gobierno de Chihuahua había violado la Ley de Seguridad Nacional.

“En efecto, si fue un momento de tensión, pero lo que yo rescato es que finalmente ocurrió lo que ella consideró pertinente, porque nadie la obligó a nada, ella me dijo: el ex fiscal fue el responsable, yo no sabía nada de la entrada de los agentes en Chihuahua, y también encontramos actos de corrupción, y yo qué le dije como presidenta, porque no es una conversación de dos amigas, está hablando la Gobernadora de Chihuahua con la presidenta de la República, pues mi obligación qué era decirle: procede, si tú tienes pruebas de eso, procede, procede en tu propia fiscalía y habla con la fiscal General de la República, y ella procedió”, dijo.

Maru Campos declaró que se había gritado con Sheinbaum

Con las declaraciones de la presidenta, se confirma lo dicho por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre la tensa reunión que sostuvieron en Ciudad Juárez, donde conversaron sobre la polémica que dejó en ambos gobiernos, el estatal y el federal, la muerte de dos agentes de la CIA, agencia de seguridad estadounidense, en México, lo que destapó una presunta colaboración ilegal entre el gobierno del estado con los Estados Unidos.

De acuerdo con las declaraciones de Campos, que realizó en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para el medio Latinus, la reunión que sostuvo con la mandataria nacional se tornó tensa hasta el punto en el que ambas se habrían levantado la voz por alrededor de 10 minutos. En esa reunión, la mandataria estatal acusó a Ariadna Montiel de estar vinculada con el crimen organizado.

Campos confirmó, en la entrevista, que el encuentro se llevó a cabo el pasado 19 de septiembre en una oficina a un lado del Aeropuerto de Ciudad Juárez, que se quedaron solas ambas.

Maru Campos acusó a Ariadna Montiel de tener vínculos con el Crimen Organizado.
Maru Campos acusó a Ariadna Montiel de tener vínculos con el Crimen Organizado.

“Nos levantamos la voz la dos porque ella tenía un agravio por yo haber ingresado a los agentes norteamericanos a México, supuestamente. Pero mi agravio era porque 19 veces consecutivas en la mas alta tribuna de este país en la mañanera, en ese podio, se me acusó de traicionar a la patria. Entonces, obviamente no terminamos bien esa reunión”, declaró la gobernadora del estado norteño de Chihuahua.

Temas Relacionados

Ariadna MontielClaudia Sheinbaumla mañaneraMaru CamposChihuahuanarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadÚltima Horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Peso Pluma triunfa en los Premios Billboard de la Música Latina en medio de rumores de nuevo romance

Las imágenes grabadas en el área de Springfield de Universal muestran a un hombre con pasamontañas cuyos tatuajes coincidirían con los del artista, aunque esa semejanza no constituye prueba concluyente de su identidad

Peso Pluma triunfa en los Premios Billboard de la Música Latina en medio de rumores de nuevo romance

Dani Flow y Aleks Syntek preparan inesperada colaboración de reggaetón mexa: “Va a ser histórico”

El reguetonero confirmó que ya grabaron el video musical y adelantó cómo será la propuesta que unirá su estilo urbano con el del intérprete de “Intocable”

Dani Flow y Aleks Syntek preparan inesperada colaboración de reggaetón mexa: “Va a ser histórico”

Metro CDMX hoy 23 de octubre: restablecen por completo el servicio de la Línea A tras falla en la catenaria

El Metro informó que los trenes circulan nuevamente de Pantitlán a La Paz en ambos sentidos

Metro CDMX hoy 23 de octubre: restablecen por completo el servicio de la Línea A tras falla en la catenaria

Abre el Bosque Prohibido de Harry Potter en Edomex: hay un hipogrifo, duelo de varitas y hasta el sombrero seleccionador

Las noches del parque Naucalli que cambian con luces, voces conocidas y criaturas que aparecen entre la vegetación

Abre el Bosque Prohibido de Harry Potter en Edomex: hay un hipogrifo, duelo de varitas y hasta el sombrero seleccionador

Tras reconocer fallas en sistema de salud, Sheinbaum presenta grupo de expertos que modernizará el IMSS, promete avances en un mes

Trabajadores del IMSS iniciaron desde hace semanas intensas movilizaciones para exigir mejoras laborales y abastecimiento de medicamentos

Tras reconocer fallas en sistema de salud, Sheinbaum presenta grupo de expertos que modernizará el IMSS, promete avances en un mes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: cae el “Mando 20″ del CJNG por coche bomba que mató a seis en Michoacán

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: cae el “Mando 20″ del CJNG por coche bomba que mató a seis en Michoacán

Janeth fue encontrada sin vida dentro de un ropero en su habitación, en Charo, Michoacán: sus familiares exigen justicia

Cinco detenidos por fingir ser policías y extorsionar a automovilistas en Teotihuacán y Acolman, Edomex

Harfuch presume nivel más bajo de percepción de inseguridad en el país en los últimos 13 años: 28 ciudades registraron mejoras en el último año

Capturan a “Mando 20”, líder de célula del CJNG, involucrado en ataque con coche bomba contra policías en Michoacán que dejó seis muertos

ENTRETENIMIENTO

Peso Pluma triunfa en los Premios Billboard de la Música Latina en medio de rumores de nuevo romance

Peso Pluma triunfa en los Premios Billboard de la Música Latina en medio de rumores de nuevo romance

Dani Flow y Aleks Syntek preparan inesperada colaboración de reggaetón mexa: “Va a ser histórico”

Abre el Bosque Prohibido de Harry Potter en Edomex: hay un hipogrifo, duelo de varitas y hasta el sombrero seleccionador

El Paseo Nocturno de Día de Muertos ya tiene ruta en CDMX: cuáles serán las calles cerradas y horarios el sábado 24 de octubre

Beba Montes responde a quienes la critican por preparar el lunch de su hija en redes y defiende su maternidad

DEPORTES

Jonathan Aranda confía en que los Tampa Bay Rays se pueden llevar la Serie Mundial: “Voy a disfrutar vivir esta experiencia”

Jonathan Aranda confía en que los Tampa Bay Rays se pueden llevar la Serie Mundial: “Voy a disfrutar vivir esta experiencia”

JJ Macías arremete contra exceso de extranjeros en la Liga MX: “Mejor dale chance a los jóvenes”

Comisión de Árbitros empieza con los castigos: inhabilitan a silbante que no reportó insultos de Brian Rodríguez

Fernando El Toro Valenzuela: dos años sin el lanzador mexicano que hizo historia en las Grandes Ligas

Rommel Pacheco promete becas a los 62 atletas que participarán en Dakar 2026: pide olvidar pelea del COM y CONADE