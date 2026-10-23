“Maru Campos acusó a Ariadna Montiel de nexos con el narco”: Sheinbaum pide a FGR informar sobre su reunión con gobernadora de Chihuahua

Sheinbaum y Maru Campos se reunieron en Ciudad Juárez el pasado mes de septiembre. (Presidencia | Gobierno de Chihuahua )

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que en la reunión que había tenido con la gobernadora de Chihauhua, María Eugenia Campos, la mandataria estatal le dijo que pensaba que la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, tenía nexos con el narcotráfico.

Ante esto, de acuerdo con la versión de la presidenta, ella le respondió que si tenía pruebas de sus acusaciones, las presentara, sin embargo, hasta el momento no ha presentado ninguna prueba.

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“Ariadna es una mujer honesta, que dirige muy bien a Morena, pero si alguien tiene pruebas contra cualquiera, no es un dicho, es una denuncia con pruebas”, dijo Sheinbaum.

La mandataria nacional dijo que la gobernadora de Chihuahua, quien pertenece al Partido Acción Nacional (PAN) le preguntó que cómo seguiría la relación entre ellas, a lo que la Presidenta le respondió “de manera institucional” que si tenía algún tema de Seguridad. podía hablar con el secretario de Seguridad, o si tenía algún otro tema institucional entre el gobierno federal y el estatal, se podía tratar con la Secretaría de Gobernación, que es manejada por Rosa Icela Rodríguez.

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Además, pidió a la fiscal General de la República (FGR) Ernestina Godoy, que dijera qué pasó en la reunión que tuvo con Maru Campos.

La mandataria nacional confirmó que entre ella y Maru Campos hubo momentos de tensión.

La mandataria dijo que ambas se reclamaron declaraciones, entre ellas, que la gobernadora llamó Gobierno de la muerte a su administración, mientras que Campos le discutió que señalara que el Gobierno de Chihuahua había violado la Ley de Seguridad Nacional.

“En efecto, si fue un momento de tensión, pero lo que yo rescato es que finalmente ocurrió lo que ella consideró pertinente, porque nadie la obligó a nada, ella me dijo: el ex fiscal fue el responsable, yo no sabía nada de la entrada de los agentes en Chihuahua, y también encontramos actos de corrupción, y yo qué le dije como presidenta, porque no es una conversación de dos amigas, está hablando la Gobernadora de Chihuahua con la presidenta de la República, pues mi obligación qué era decirle: procede, si tú tienes pruebas de eso, procede, procede en tu propia fiscalía y habla con la fiscal General de la República, y ella procedió”, dijo.

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Maru Campos declaró que se había gritado con Sheinbaum

Con las declaraciones de la presidenta, se confirma lo dicho por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre la tensa reunión que sostuvieron en Ciudad Juárez, donde conversaron sobre la polémica que dejó en ambos gobiernos, el estatal y el federal, la muerte de dos agentes de la CIA, agencia de seguridad estadounidense, en México, lo que destapó una presunta colaboración ilegal entre el gobierno del estado con los Estados Unidos.

De acuerdo con las declaraciones de Campos, que realizó en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para el medio Latinus, la reunión que sostuvo con la mandataria nacional se tornó tensa hasta el punto en el que ambas se habrían levantado la voz por alrededor de 10 minutos. En esa reunión, la mandataria estatal acusó a Ariadna Montiel de estar vinculada con el crimen organizado.

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Campos confirmó, en la entrevista, que el encuentro se llevó a cabo el pasado 19 de septiembre en una oficina a un lado del Aeropuerto de Ciudad Juárez, que se quedaron solas ambas.

Maru Campos acusó a Ariadna Montiel de tener vínculos con el Crimen Organizado.

“Nos levantamos la voz la dos porque ella tenía un agravio por yo haber ingresado a los agentes norteamericanos a México, supuestamente. Pero mi agravio era porque 19 veces consecutivas en la mas alta tribuna de este país en la mañanera, en ese podio, se me acusó de traicionar a la patria. Entonces, obviamente no terminamos bien esa reunión”, declaró la gobernadora del estado norteño de Chihuahua.

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