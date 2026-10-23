Hallan sin vida a Ariana Scarlett, niña de 12 años que desapareció junto a su abuela cuando buscaban una vaca en Chiapas

Ariana Scarlett Velázquez Cruz, de 12 años, fue localizada sin vida en Ostuacán, Chiapas, después de que su abuela, Mirian Cruz Alpuche, apareció muerta tras salir ambas de su vivienda para revisar una vaca en un rancho cercano Foto: Facebook familioares de Ariana

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La mañana de este 23 de octubre de 2026, Ariana Scarlett Velázquez Cruz, de 12 años, fue localizada sin vida en Ostuacán, Chiapas, después de que su abuela, Mirian Cruz Alpuche, apareció muerta tras salir ambas de su vivienda para revisar una vaca en un rancho cercano. Protección Civil Chiapas informó el hallazgo del cuerpo de la menor sn embargo no detalló las circunstancias del fallecimiento ni dio detalles adicionales sobre el caso.

La Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil Chiapas participó en la localización junto con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo. El operativo contó con seis elementos y los binomios caninos Nazca y Tornado.

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La dependencia expresó sus condolencias a la familia de Ariana y afirmó que su unidad mantendría sus labores de búsqueda y rescate con “empatía, respeto y dedicación humana en cada misión”. La información oficial no identificó a posibles responsables ni precisó dónde fue encontrado el cuerpo.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas también realizó acciones en Ostuacán con apoyo de la Policía de Investigación, la Secretaría del Pueblo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía en Materia. Las corporaciones hicieron recorridos a pie y reconocimientos aéreos con herramientas tecnológicas para ampliar la cobertura en la zona.

Alerta Amber para Ariana Scarlett Velázquez Cruz. (Captura de pantalla)

Ariana y su abuela salieron hacia un rancho el 19 de octubre

Ariana Scarlett Velázquez Cruz salió de su casa en la ranchería Ribera Tanchichal el 19 de octubre junto con su abuela, Mirian Cruz Alpuche, de 55 años. Ambas se dirigieron a revisar una vaca en un rancho ubicado a unos 30 minutos de la cabecera municipal de Ostuacán, por caminos de terracería y veredas de difícil acceso.

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El trayecto solía tomarles poco más de media hora, pero no regresaron. Horas después, el cuerpo de Mirian fue localizado a la orilla de un arroyo, envuelto en bolsas negras y cubierto con una lona azul.

La hija de Mirian y madre de Ariana, identificada como Itzel, perdió comunicación con ellas al mediodía. Esa noche pidió ayuda mediante redes sociales y escribió: “Me comunico para pedir ayuda si alguien ha visto a mi mamá y a la niña, doña Mirian y Arianita, desde el lunes a mediodía no se sabe nada de ellas y lo único que supimos es que subía a ver su vaca mas ya no bajó”.

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Itzel explicó que su hermano, identificado como don Beto, acudió al rancho para buscarlas sin encontrarlas. También alertó por las lluvias registradas esos días y el riesgo para ambas en la zona serrana, donde la familia consideraba que podían estar perdidas.

Desaparición de Ariana Scarlett Velázquez Cruz mantiene en alerta a Ostuacán, Chiapas. (Captura de pantalla)

Vecinos buscaron durante más de 32 horas en la zona serrana

Después de 32 horas sin noticias de Ariana y Mirian, habitantes de Tanchichal se sumaron a los recorridos organizados por la familia. Durante la noche del 20 de octubre, dos grupos de voluntarios revisaron los alrededores hasta cerca de las 02:00 horas, sin resultados.

Los pobladores retomaron las labores a las 05:30 horas del 21 de octubre. A las 08:20 horas, familiares y habitantes localizaron un cuerpo junto a un arroyo; personal de Servicios Periciales confirmó que correspondía a Mirian Cruz Alpuche.

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Las autoridades no dieron una versión oficial sobre las causas de la muerte de la mujer ni informaron sobre personas señaladas por el hecho. La familia tampoco difundió detalles adicionales sobre las circunstancias en que fue localizada.

La comisión nacional de búsqueda mostró el recorrido que hizo este jueves y hoy que concluyó con el hallazgo del cuerpo de la niña de 12 años Foto: Comisión Nacional de Búsqueda

Tras el hallazgo de su madre, Itzel solicitó a la Fiscalía General de Justicia apoyo por aire y tierra para localizar a Ariana. En su petición mencionó drones, helicópteros y personal especializado, pues mantenía la esperanza de que la niña continuara con vida en la serranía, aunque expresó temor por su integridad.

La Alerta Amber documentó las características físicas de la menor

La Alerta Amber Chiapas activó el reporte AACS0015/2026 para buscar a Ariana. La ficha señaló que nació el 20 de agosto de 2014 y tenía una cicatriz en la ceja izquierda, además de marcas similares en ambas rodillas.

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El documento describió a la niña con una estatura de 1.45 metros, peso de 45 kilos, cabello negro, largo y lacio; ojos negros grandes, piel morena y nariz respingada. La alerta advirtió que “se considera que la integridad de la adolescente se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”.

En otro mensaje dirigido a su hija, Itzel escribió: “Mi vida espero verte muy pronto, en el nombre de Dios tengo fe y esperanza, tengo miedo y un hueco en el pecho de que te pase algo mi amor”. También señaló que la familia mantenía la esperanza y que distintas personas colaboraban en la búsqueda.

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La Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil Chiapas fue quien informó la mañana de este viernes el hallazgo sin vida de la menor Foto: Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil

La madre describió a Ariana como una niña que acompañaba a su abuela a la iglesia. “Mi amor, siempre has sido una guerrera de Dios, siempre fuiste a la iglesia y estabas de su mano”, publicó antes de que Protección Civil Chiapas informara la localización del cuerpo.

Otras tres menores desaparecieron en Chiapas durante octubre

El caso de Ariana ocurrió en un periodo de 10 días en el que se registraron otras tres desapariciones de menores en Chiapas. El 11 de octubre, Jhoselin Michelle Ramírez Hernández, de 16 años, desapareció en Copainalá luego de que su madre advirtió que no estaba en casa alrededor de las 23:30 horas y dejó de comunicarse.

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El 14 de octubre, Kiabeth Tlamani Martínez, de 14 años, desapareció en Comitán cuando se dirigía a la secundaria donde cursaba el tercer año. Una cámara de vigilancia registró el momento en que un taxista le habló, pero un familiar indicó que la Fiscalía estatal no había logrado ubicar al conductor.

(X/@MarianaMorale_s)

El 21 de octubre, Yazmín López Vázquez, de 10 años, desapareció en el parque del ejido Emiliano Zapata, en Tuxtla Gutiérrez. El recuento de estos hechos señaló que los cuatro casos permanecían abiertos y sin avances públicos sobre el paradero de las menores.

De acuerdo con Data Cívica, Chiapas se ubicó entre los estados donde desaparecieron más mujeres que hombres, una tendencia distinta a la nacional. El aumento más marcado se concentró en niñas y adolescentes, junto con Yucatán, Campeche, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Aguascalientes.

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