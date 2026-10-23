Héctor Parra reaparece en Ventaneando desde el Reclusorio Oriente en inédita entrevista: “A Alexa la perdoné desde el día uno”

El actor permanecerá recluido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México en espera del resultado de su apelación. (Infobae/ Jovanni Pérez)

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Héctor Parra reapareció en vivo en Ventaneando desde el Reclusorio Oriente, donde permanece tras recibir una sentencia de 12 años y seis meses de prisión.

El actor habló de su rutina, de los proyectos que impulsa mientras continúa privado de la libertad y del recurso legal con el que su defensa busca modificar la resolución en su contra.

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La entrevista telefónica ocurre mientras el proceso jurídico del actor sigue abierto. En septiembre de 2025, Daniela Parra informó que la defensa de su padre presentó un nuevo amparo para intentar revertir o modificar la sentencia.

Héctor Parra asegura que escribe un libro desde el reclusorio

El actor reveló que trabaja en un libro basado en las experiencias que ha acumulado durante su estancia en prisión. Dijo que comenzó a escribir desde el primer día de su reclusión y que ya reúne casi cinco carpetas con textos.

Parra señaló que ha anotado episodios personales, sentimientos, momentos de caída y etapas de recuperación emocional. También mencionó que cuenta con la orientación de una escritora, cuyo nombre no reveló.

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Héctor Parra llamó a su hija previo a que se presentara en "Las estrellas bailan en Hoy", reality del que casi es eliminada(Instagram/@hectorparrag)

“Desde el día uno he apuntado todas mis experiencias, mis sentimientos, mis caídas, mis levantadas, todo lo que ha sucedido”, relató.

El actor aseguró que la idea de publicar surgió después de que Pati Chapoy le sugirió convertir su experiencia en un libro. No dio una fecha estimada para la edición ni detalló si el proyecto ya cuenta con una editorial.

“Llevo ya casi cinco carpetas escritas. Eso es a futuro”, indicó Héctor Parra.

El actor dice que desarrolla una serie inspirada en la reclusión

Parra también habló de una producción de ficción que, según explicó, comenzó como una conversación con uno de sus compañeros dentro del reclusorio. La idea inicial era realizar un cortometraje, pero el proyecto creció hasta convertirse en una propuesta de serie.

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El actor dijo que la historia no será autobiográfica, aunque retoma elementos de las vivencias que ha conocido dentro de prisión. La trama tendría como eje un reclusorio, la convivencia entre internos, la reinserción y la posibilidad de reconstruir una vida fuera de ese entorno.

“Resultó que eso se convirtió en una película. Y de la película ahora se convirtió en una serie como proyecto”, contó.

Parra aseguró que la escritora Nayura Aragón participa en el desarrollo de diálogos y guiones. Añadió que el proyecto aún se encuentra en una etapa de planeación y que faltan detalles para concretarlo.

“Es ficción, pero basado obviamente en nuestra historia, porque se desarrolla también en un reclusorio”, explicó.

Héctor Parra llegó a defenderse previo ingresar a prisión (Jovani Pérez/Infobae)

Anuncia la línea de ropa y accesorios HH

El actor aprovechó el enlace con Ventaneando para anunciar una línea de ropa y accesorios llamada HH. De acuerdo con su versión, el proyecto nació a partir de diseños creados junto con un compañero del reclusorio.

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Parra dijo que el plan comenzó como una idea para emprender cuando recuperaran la libertad. Posteriormente, relató, un grupo de visitantes conoció los diseños y les propuso una asociación para llevar la marca al mercado.

“Hoy les presumo que ya está allá afuera mi línea de ropa y accesorios HH”, anunció.

El actor señaló que la oferta contempla camisas, playeras, cinturones, lentes, zapatos, chamarras, gorros y bolsas. Añadió que los productos están pensados para hombres, mujeres y personas de distintas edades.

“Primero se va a hacer en línea la venta, pero también tenemos diseños personalizados”, afirmó.

Parra no precisó el sitio web, las redes sociales, los puntos de venta ni los nombres de las personas o empresas encargadas de la producción y comercialización de la marca.

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Héctor Parra habla sobre Alexa Hoffman y asegura que la perdona

En otra parte de la conversación, una de las conductoras le preguntó por Alexa Hoffman y por el vínculo emocional que mantiene con ella. Héctor Parra respondió que la considera su hija y que, desde su perspectiva, la ha perdonado.

“Alexa yo la tengo perdonada desde el día uno. Es mi hija, la amo, la tengo en el corazón”, expresó.

El actor afirmó que la vida de Alexa también se ha visto afectada por el proceso. Sus declaraciones se dan en medio de una disputa familiar que ha permanecido expuesta públicamente desde la denuncia y el posterior juicio.

Daniela Parra, Héctor Parra y Alexa Hoffman están en un problema legal (Jovani Pérez/Infobae)

Ginny Hoffman declaró en marzo de 2026 que Alexa recibe acompañamiento psicológico, psiquiátrico y familiar. También sostuvo que la joven enfrenta dolor por la distancia con Daniela Parra.

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“Lo que hemos intentado desde un principio ha sido terapia, hacer una contención tanto familiar como psicológica y psiquiátrica”, declaró Ginny Hoffman.

Héctor Parra afirma que dirige obras y da talleres de actuación

La actividad artística también forma parte de la rutina que el actor describió en el penal. Parra dijo que ha dirigido obras de teatro y que actualmente participa en los ensayos de una pastorela prevista para este año.

También aseguró que ha colaborado como asesor en el viacrucis que se organiza dentro del reclusorio y en el montaje de una ofrenda de Día de Muertos en un auditorio remodelado.

“Te tengo la noticia de que he dirigido obras aquí dentro. Estamos ensayando ya la pastorela para este año”, dijo ante la pregunta de Pedro Sola.

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Parra afirmó que también ha impartido talleres de actuación. Explicó que busca aprovechar su experiencia profesional para desarrollar actividades con otros internos y mantener una rutina ligada a su carrera.

“Tengo que sacar provecho de lo que soy y de quién soy”, declaró.