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México busca acercarse a un modelo de ciudades con todo a 15 minutos: el reto de reducir los traslados al trabajo

El estudio de 2026 encontró que 57% de los empleados en el país prefiere un esquema híbrido, aunque únicamente 33% trabaja bajo esta modalidad

México busca acercarse a un modelo de ciudades con todo a 15 minutos Crédito: Especial
México busca acercarse a un modelo de ciudades con todo a 15 minutos Crédito: Especial
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Las ciudades de 15 minutos plantean una nueva forma de organizar los espacios urbanos para que las personas puedan acceder a la vivienda, el empleo, la educación, la salud y otros servicios cotidianos mediante recorridos cortos a pie o en bicicleta. Este modelo también abre una discusión sobre la ubicación de las oficinas y su impacto en la calidad de vida de los trabajadores.

México se encuentra afectado por los largos desplazamientos entre los hogares y centros laborales, lo cual representa uno de los principales desafíos para avanzar hacia una mayor proximidad. El tráfico vial y el tiempo invertido en los traslados perjudican las actividades personales, el descanso y la experiencia laboral de miles de profesionales.

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En el marco del Día Mundial de las Ciudades, que se conmemora el 31 de octubre, la ubicación de los espacios de trabajo adquiere relevancia para empresas, asociaciones y la población mexicana en general. De acuerdo con estudios de WeWork y PageGroup, las preferencias de empleo apuntan hacia esquemas más flexibles, en los que la cercanía y el aprovechamiento del tiempo son factores determinantes.

Los traslados, uno de los principales obstáculos para los trabajadores

El urbanista Carlos Moreno, investigador de la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne y creador del concepto de ciudad de 15 minutos, propuso que los habitantes puedan satisfacer sus necesidades cotidianas a una distancia máxima de 15 minutos caminando o en bicicleta. Sin embargo, en México, el empleo continúa siendo uno de los puntos más alejados de esta visión.

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Según el TomTom Traffic Index, citado en el estudio La Experiencia Laboral 2026 en México, elaborado por WeWork y PageGroup, la Ciudad de México ocupa el primer lugar mundial en congestión vehicular. Sus conductores pierden alrededor de 184 horas anuales durante las horas pico, frente a 126 en Guadalajara y 89 en Monterrey.

El impacto también se refleja en las percepciones de los trabajadores, dentro del informe IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral (WeWork, 2025) se señala que 89% considera el tiempo de traslado la principal desventaja de acudir a la oficina. Además, 60% menciona el costo de los recorridos y 44% la reducción del tiempo disponible para actividades personales. Cerca de cuatro de cada diez profesionales tardan más de una hora en moverse de ida y vuelta a su empleo.

Infografía con un hombre entre una ciudad con tráfico y un escritorio doméstico, acompañada de cifras sobre horas de traslado y trabajo híbrido.
Una infografía ilustra el impacto del tráfico en los traslados hacia el trabajo en México y la preferencia por esquemas híbridos, con datos de WeWork y TomTom Traffic Index. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo híbrido gana terreno ante la falta de proximidad

El estudio de 2026 encontró que 57% de los empleados en el país prefiere un esquema híbrido, aunque únicamente 33% trabaja bajo esta modalidad.

Entre quienes eligen esta alternativa, 67.7% destaca la reducción de los tiempos de traslado como su principal motivación, mientras que 55.7% busca un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral.

“Cuando una persona pasa más de una hora en traslados, ese tiempo se resta a su descanso, a su familia y también a su capacidad de hacer bien su trabajo”, señaló Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica.

Oficinas flexibles para acercar el empleo a la vida cotidiana

Ante este panorama, las empresas pueden combinar una sede principal con espacios complementarios que respondan a la ubicación de sus equipos y a las tareas que deben realizar. Una red de oficinas flexibles permitiría reducir desplazamientos, siempre que se consideren la conectividad y las condiciones de trabajo.

El estudio indica que 63% de quienes prefieren el modelo híbrido realizaría sus actividades de alta concentración fuera de la sede central, mientras que 16% optaría por un espacio de coworking.

Para Hidalgo, el desafío consiste en reconsiderar dónde trabajan las personas, en lugar de concentrarse únicamente en cuántos días deben asistir a una sede. Así, acercar el empleo a los hogares podría contribuir a construir ciudades más habitables, con menos tiempo perdido en el tráfico y mayores oportunidades para aprovechar la vida fuera del trabajo.

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