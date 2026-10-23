Exponer conversación de Sheinbaum con Maru Campos es por un temor electoral y presión de la gobernadora de Chihuahua, afirma Ricardo Monreal

Ricardo Monreal habló sobre el desgaste de Morena, las tensiones con el PT y los estados donde prevé mayor dificultad electoral. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

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El morenista Ricardo Monreal atribuyó las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum a una presión electoral en la entidad rumbo a los comicios de 2027. El legislador sostuvo en conferencia de prensa que la gobernadora enfrenta un escenario adverso en las mediciones para las próximas elecciones. “La veo presionada”, afirmó Monreal.

El legislador señaló que Maru Campos decidió revelar una conversación que él no habría hecho pública, pero que, a su juicio, difundir el contenido del encuentro no constituye un delito, aunque cuestionó el hecho debido a que se trata de un diálogo personal.

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“Ella ya la hizo, pero la siento como presionada. La siento como que está en un momento difícil”, expuso al referirse a la decisión de la mandataria estatal de hablar sobre la reunión que sostuvo con Sheinbaum el pasado 19 de septiembre en Ciudad Juárez.

El legislador vinculó esa postura con el escenario electoral en Chihuahua, donde Campos ha sostenido que su partido mantiene una ventaja de siete puntos, pero Monreal asegura que cuenta con “otros datos”.

Monreal asegura que sus mediciones colocan a Morena siete puntos arriba

Ricardo Monreal rechazó la versión de una ventaja panista en Chihuahua y sostuvo que sus datos muestran un resultado contrario. “Yo tengo otras mediciones. Yo tengo otros datos donde está siete puntos abajo”, declara.

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El morenista afirmó que, si las elecciones se realizaran ahora, Cruz Pérez Cuéllar estaría ganando. Para él, la diferencia entre los números que expone Campos y los que él asegura tener refleja un ambiente de preocupación dentro del gobierno estatal. “Es como un síntoma de presión y de preocupación”, insistió.

La gobernadora de Chihuahua hizo públicos detalles de la reunión con la presidenta luego de los señalamientos relacionados con el caso de los agentes estadounidenses que ingresaron al estado para realizar operaciones contra laboratorios clandestinos de metanfetamina.

Por su parte, Maru Campos sostuvo que se vio obligada a responder ante acusaciones en su contra y ante versiones de un supuesto acuerdo político con el gobierno federal. También reconoció que revelar una conversación privada podría afectar futuras reuniones con Sheinbaum, aunque afirmó que debía defenderse.

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“No voy a permitir que aquí venga a ganar Morena” no depende de la gobernadora, dice Monreal

Monreal cuestionó una de las posturas que Maru Campos ha expresado sobre la competencia electoral en Chihuahua. La gobernadora ha advertido que no permitirá que Morena gane en la entidad.

“No voy a permitir que aquí venga a ganar Morena”, citó el legislador, sin embargo, respondió que el resultado no depende de la titular del Ejecutivo estatal sino del pueblo.

“Pues no es una decisión de ella, sino de los habitantes de Chihuahua”, señaló el morenista. Sostuvo que la definición de la elección corresponde a la ciudadanía y no a la voluntad de quienes ocupan cargos públicos.

Monreal colocó las declaraciones de Campos dentro de una disputa que mezcla el caso de seguridad, los reclamos entre ambos gobiernos y la competencia por Chihuahua. Su diagnóstico es que la gobernadora enfrenta presión por los números electorales que, asegura, favorecen a Morena.

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La reunión entre Campos y Sheinbaum ocurre en medio del caso de la CIA

La conversación entre la presidenta y la gobernadora ocurrió en un contexto de tensión por la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en Chihuahua.

El caso comenzó tras la muerte de dos agentes estadounidenses, cuyo vehículo cayó a un barranco en la Sierra Tarahumara durante abril. Las indagatorias abrieron cuestionamientos por presuntas operaciones realizadas sin notificación al gobierno federal.

Sheinbaum sostuvo que el encuentro con Campos no fue una charla privada entre dos personas, sino una reunión entre funcionarias con responsabilidades públicas. La presidenta también confirmó que ambas levantaron la voz durante el diálogo.

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De acuerdo con la versión de Sheinbaum, Campos inició la conversación con un reclamo por los señalamientos de traición a la patria. La mandataria federal rechazó haber acusado a la gobernadora de manera personal y señala que su postura se centra en investigar el ingreso de agentes extranjeros sin los permisos correspondientes.

Campos aseguró que no conocía la presencia de los agentes estadounidenses en Chihuahua y atribuyó la responsabilidad al entonces fiscal estatal César Jáuregui Moreno. También habría informado sobre presuntos actos de corrupción relacionados con el exfuncionario.

Sheinbaum planteó que cualquier denuncia sobre hechos presuntamente ilegales debe presentarse ante las autoridades competentes. Según su relato, después de la reunión en Ciudad Juárez, Campos acudió con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

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