Alumno de 14 años guardaba en su casillero un arma de fuego en secundaria de Colima

El alumno de 14 años es estudiante de la escuela secundaria Gustavo Alberto Vazquez Montes, en el municipio de Tecomán Foto: Escuelas México

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Un arma de fuego fue localizada la mañana del viernes 23 de octubre en el casillero de un estudiante de 14 años de la secundaria Gustavo Alberto Vázquez Montes, en Tecomán, Colima. El caso movilizó a corporaciones de seguridad y quedó bajo investigación para determinar cómo llegó el objeto al plantel y en qué circunstancias fue ingresado.

No hubo personas lesionadas ni incidentes relacionados con el uso del arma dentro de las instalaciones escolares. Tampoco se difundieron detalles sobre las características del objeto asegurado ni se confirmó oficialmente la situación jurídica del adolescente.

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La alerta comenzó durante la noche del jueves 22 de octubre, cuando una persona informó a autoridades escolares que había visto a un alumno con lo que aparentemente era un arma de fuego al salir de la secundaria.

A la mañana siguiente, personal del plantel revisó la mochila del menor, sin localizar algún objeto que representara un riesgo. De acuerdo con la información recabada, el estudiante habría dicho al director que guardaba un arma en su casillero.

Una pistola de color oscuro reposa sobre una superficie de madera rústica, destacando su diseño clásico y la textura del fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudiante habría señalado dónde estaba guardada el arma

Tras la declaración del adolescente, las autoridades localizaron el arma en el casillero señalado. El hecho motivó la presencia de elementos de Seguridad Pública en la escuela, ubicada en el callejón Valle Querido, frente a los terrenos de la Feria, en la zona norte del municipio.

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Los agentes retiraron el objeto del plantel y lo trasladaron en una caja para su resguardo. La movilización también generó preocupación entre madres y padres de familia, quienes permanecieron en los alrededores de la secundaria a la espera de información sobre lo ocurrido.

El menor habría sido puesto a disposición de la autoridad ministerial competente para esclarecer la procedencia del arma, la forma en que llegó a sus manos y las circunstancias de su ingreso al centro educativo. Sus padres estuvieron presentes durante las actuaciones relacionadas con el caso.

Por tratarse de una persona menor de edad, se mantuvo la reserva sobre los datos que podrían permitir su identificación. La investigación también debía desarrollarse bajo el principio de presunción de inocencia.

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Las clases continuaron mientras se atendía el caso

Las autoridades escolares activaron los protocolos de seguridad y notificaron la situación a las instancias educativas y policiales. Las actividades en la secundaria continuaron con normalidad mientras se atendía el hallazgo.

Hasta ese momento, el Ayuntamiento de Tecomán y las autoridades educativas municipales no habían emitido un comunicado que precisara las circunstancias en que fue localizada el arma, las personas involucradas o las medidas posteriores al incidente.

La información preliminar también mencionó que un docente habría detectado nerviosismo en el alumno antes de la revisión. Esa versión indicó que el objeto fue encontrado en la mochila del estudiante, aunque otros datos señalaron que fue localizado en su casillero tras la conversación con el director.

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Las autoridades competentes debían determinar cuál de las versiones correspondía con las actuaciones realizadas dentro del plantel. También quedaba pendiente establecer si el arma estaba en condiciones de ser utilizada y si existieron responsabilidades adicionales.

El caso quedó bajo resguardo de las instancias correspondientes, mientras continuaban las indagatorias sobre el ingreso del objeto a la secundaria.

Segundo caso en este año

El 17 de junio de 2026 se registró otro incidente en la Secundaria Técnica Manuel Sandoval Vallarta en Colima, cuando un estudiante ingresó con un objeto prohibido al plantel:

• La denuncia: Un alumno de tercer grado advirtió a los docentes que un compañero llevaba un arma en el interior de su mochila.

• Activación de protocolos: Las autoridades escolares aplicaron de inmediato los protocolos de seguridad y emergencia escolar, coordinándose con fuerzas policiales estatales y federales.

• El objeto asegurado: Tras la revisión, se confirmó que se trataba de una réplica de arma de fuego (de color azul), asegurada sin que se reportaran personas heridas o lesionadas.

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• Situación legal: La Secretaría de Educación y Cultura del estado informó que las autoridades competentes determinarían la situación jurídica tanto del estudiante como del objeto incautado.