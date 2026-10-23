México

Repintó su camioneta, pero dejó un rastro: así ubicaron a “Mando 20” del CJNG en Colima

Leopoldo David López Sánchez fue detenido junto con otros dos hombres durante dos cateos en Tecomán; las autoridades lo vinculan con un atentado ocurrido en Coahuayana en diciembre de 2025

Fotografía frontal de un hombre con cabello corto y camiseta negra, con una franja negra horizontal que cubre sus ojos.
Leopoldo David López Sánchez, alias “Mando 20” o “T-20”, fue detenido durante un operativo en Tecomán, Colima. (Foto: X Harfuch)
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Leopoldo David López Sánchez, alias “Mando 20” o “T-20”, señalado como presunto coordinador logístico y operativo de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Tecomán, Colima, como resultado de una investigación de inteligencia que se extendió durante casi un año y que incluyó seguimiento de vehículos, geolocalización, inteligencia de señales y reconocimiento aéreo con drones.

El detenido fue identificado junto con Cristian Omar Ramírez López y Sinuhe Misael Sartiaguin Flores, quienes también fueron asegurados durante dos cateos simultáneos realizados el 22 de octubre en el municipio de Tecomán.

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De acuerdo con los datos de la investigación, a los tres hombres les fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, equipos de comunicación y propaganda relacionada con el CJNG.

Las autoridades señalan a Leopoldo David López como presunto coordinador de una célula criminal con movilidad entre Colima y Jalisco. Además, se le relaciona con diversos hechos violentos, entre ellos el atentado ocurrido el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

El seguimiento comenzó tras el atentado en Coahuayana

La investigación desarrollada por la Unidad de Inteligencia Naval, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades de seguridad, permitió reconstruir parte de los movimientos relacionados con el ataque ocurrido en diciembre de 2025.

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Caída de "Mando 20": anatomía de un operativo de inteligencia

Detención de Leopoldo David López Sánchez, presunto operador del CJNG · Tecomán, Colima

3
Detenidos en los cateos
~1 año
Duración de la investigación
6
Víctimas mortales en Coahuayana
2
Cateos simultáneos, 22 de octubre
Los tres detenidos son Leopoldo David López Sánchez ("Mando 20" o "T-20"), señalado como coordinador logístico y operativo de una célula del CJNG, además de Cristian Omar Ramírez López y Sinuhe Misael Sartiaguin Flores. A los tres les fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, equipos de comunicación y propaganda del cártel.
La investigación fue desarrollada por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, en coordinación con la FGR y la SSPC, combinando seguimiento de vehículos, geolocalización, inteligencia de señales y reconocimiento aéreo con drones durante casi un año.
El 6 de diciembre de 2025, un vehículo explotó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, dejando seis personas sin vida y varios heridos. Este ataque fue el origen del seguimiento que derivó en la detención.
El 22 de octubre se realizaron dos cateos simultáneos en Tecomán, Colima, que permitieron la detención de los tres señalados y el aseguramiento de armamento, comunicaciones y propaganda relacionada con el CJNG.
Cronología de la investigación
6 de diciembre de 2025
Atentado en Coahuayana (clic para ver más)
Explosión de un vehículo frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. Seis personas mueren y varias resultan heridas. Este hecho detona la investigación de inteligencia.
Semanas posteriores
Análisis de cámaras y arcos del C5i (clic para ver más)
Mediante cámaras de seguridad y los arcos del C5i de Colima, los investigadores reconstruyen los desplazamientos de los vehículos que acompañaron a la camioneta usada en el ataque, incluida una unidad repintada de rojo a blanco.
Fase de geolocalización
Ubicación de inmuebles de interés (clic para ver más)
La geolocalización e inteligencia de señales permiten establecer zonas frecuentadas por Leopoldo David López y ubicar inmuebles relacionados con él, combinando datos de la FGR y capacidades técnicas de la Marina.
Reconocimiento aéreo
Drones sobre ranchos y predios (clic para ver más)
Aeronaves no tripuladas captan imágenes de viviendas, ranchos y predios de difícil acceso, permitiendo determinar cuáles inmuebles podían estar vinculados al investigado.
22 de octubre de 2026
Cateos y detención en Tecomán (clic para ver más)
Tras corroborar la información con vigilancia e identificación visual en campo, se ejecutan dos cateos simultáneos que terminan con la detención de los tres señalados.
Herramientas de inteligencia utilizadas
Tecnología
Instituciones
Otros delitos vinculados
Seguimiento de vehículos, geolocalización, inteligencia de señales, reconocimiento aéreo con drones, análisis de cámaras de seguridad y de los arcos del sistema C5i de Colima.
Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El operativo fue anunciado por el secretario Omar García Harfuch.
A Leopoldo David López Sánchez también se le vincula con la privación ilegal de la libertad de cuatro personas en Colima, así como con la privación ilegal de la libertad y homicidio de un agricultor colimense.
Fuente: SSPC / FGR / Secretaría de Marina, octubre 2026

El atentado fue perpetrado mediante la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana y dejó seis personas sin vida, además de varios heridos.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y de los registros obtenidos mediante los arcos del C5i de Colima, los investigadores reconstruyeron los desplazamientos de vehículos que acompañaron a la camioneta utilizada en el ataque.

Uno de los vehículos identificados fue posteriormente modificado. La camioneta fue repintada de rojo a blanco y también sufrió cambios en su parte frontal. Sin embargo, los trabajos de seguimiento permitieron mantener su identificación y documentar sus desplazamientos hacia distintos domicilios considerados de interés para la investigación.

Los análisis también abrieron nuevas líneas sobre las personas que utilizaban los vehículos y los inmuebles con los que mantenían relación.

Geolocalización y drones permitieron ubicarlo

La investigación combinó distintas capacidades tecnológicas para reducir las áreas de búsqueda. La geolocalización y la inteligencia de señales permitieron establecer posibles zonas frecuentadas por el objetivo y ubicar uno de los inmuebles relacionados con Leopoldo David López.

Fueron detenidos David “N”, alias “Mando 20”, Sinuhe “N” y Cristian “N”, del CJNG quienes son señalados de estar detrás del atentado con un coche bomba afuera de las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. Foto: FGR
Fueron detenidos David “N”, alias “Mando 20”, Sinuhe “N” y Cristian “N”, del CJNG quienes son señalados de estar detrás del atentado con un coche bomba afuera de las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. Foto: FGR

La información obtenida por la FGR fue complementada con las capacidades técnicas de la Inteligencia Naval, lo que permitió avanzar desde el análisis de datos hasta la vigilancia física de los puntos identificados.

En esta etapa también se utilizaron aeronaves no tripuladas y drones para obtener imágenes de viviendas, ranchos y predios de difícil acceso. El reconocimiento aéreo permitió conocer las características de los inmuebles y aportar información para determinar cuáles podían estar relacionados con el investigado.

Los resultados obtenidos mediante las herramientas tecnológicas fueron posteriormente corroborados con identificación visual, vigilancia y seguimiento en campo. La combinación de estas técnicas permitió relacionar al objetivo con determinados domicilios y sustentar las diligencias ministeriales que finalmente condujeron a los cateos.

Las investigaciones también vinculan a López Sánchez con la privación ilegal de la libertad de cuatro personas en Colima, así como con la privación ilegal de la libertad y homicidio de un agricultor colimense.

El operativo fue dado a conocer por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien informó que las acciones fueron resultado de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la SSPC y la FGR.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la participación específica de los detenidos en los hechos y establecer si existen otros integrantes de la célula criminal relacionados con el atentado de Coahuayana.

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