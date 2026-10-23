México

Carrera de Botargas del Terror en CDMX este sábado 24 de octubre: horario, ruta y cierres viales

Te decimos todo lo que debes saber para que tomes tus precauciones ante el evento con temática de Halloween y Día de Muertos

Personas disfrazadas de personajes de terror corren por una calle vallada frente al Palacio de Bellas Artes ante una multitud.
Varios participantes con disfraces de personajes de terror compiten en una carrera de botargas frente al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una tarde de personajes disfrazados, carreras y cierres viales llegará este sábado 24 de octubre al Centro Histórico de la Ciudad de México como parte de las actividades de octubre para el público familiar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana prepara la segunda edición de la Carrera de Botargas del Terror, un encuentro en el que participarán figuras caracterizadas con motivos de Halloween y Día de Muertos.

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La salida y la meta estarán cerca de la Alameda Central

La actividad tendrá lugar el 24 de octubre a las 15:00 horas en la zona de avenida Juárez, frente a la Alameda Central. El circuito comenzará en calle López, avanzará hacia Revillagigedo y regresará al punto de partida.

El punto de arranque será la intersección de calle López y avenida Juárez. Las botargas recorrerán un tramo de esta avenida rumbo a la calle Revillagigedo, donde tomarán el retorno para regresar a la zona de salida.

El cartel del encuentro ubica el circuito frente a la Alameda Central y a unos metros del Palacio de Bellas Artes. La ruta también se encuentra cerca de la estación Juárez de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

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carrera botargas del terror
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Las personas que deseen observar la actividad podrán acudir con anticipación para encontrar un espacio en las banquetas de avenida Juárez y las calles inmediatas.

El evento coincide con el periodo de actividades de octubre en la capital, cuando dependencias, museos y espacios públicos organizan propuestas vinculadas con Halloween y Día de Muertos.

Personajes de terror competirán en la segunda edición

La segunda Carrera de Botargas del Terror reunirá a personajes disfrazados para una competencia que busca ofrecer una tarde de entretenimiento. La imagen de difusión incluye figuras caracterizadas como vampiro, pirata, momia y animales con atuendos alusivos a la temporada.

La SSC invitó a las familias a asistir a una actividad con “diversión, sustos y sorpresas”. La publicación no detalló el número de participantes, la duración prevista de la carrera ni si habrá dinámicas adicionales para el público.

Las botargas suelen tener movilidad limitada por el volumen y el peso de sus trajes. Ese elemento convierte la competencia en una actividad pensada para el espectáculo y la convivencia, más que en una carrera deportiva convencional.

El anuncio no solicita registro previo para el público ni informa sobre la entrega de boletos. La invitación está dirigida a quienes quieran presenciar la carrera en el perímetro de avenida Juárez.

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Habrá rutas alternativas por el cierre temporal en avenida Juárez

El Centro de Orientación Vial informó que habrá ajustes a la circulación durante la actividad. El tramo entre calle López y Revillagigedo concentrará el recorrido de las botargas y podría tener cortes mientras se desarrolla el evento.

Quienes circulen por el Centro Histórico deberán considerar calles alternas, en particular si utilizan avenida Juárez para desplazarse hacia Eje Central, Bucareli o Paseo de la Reforma. Las autoridades publicaron un mapa del circuito y recomendaron anticipar los traslados.

La zona cuenta con diversas opciones de transporte público. Además de la estación Juárez, la estación Bellas Artes conecta con las líneas 2 y 8 del Metro, mientras que Hidalgo ofrece correspondencia entre las líneas 2 y 3.

Las personas que acudan en automóvil deberán tomar en cuenta que el evento coincide con un sábado por la tarde en una zona de alta afluencia peatonal. La recomendación es evitar estacionarse en los tramos próximos a la ruta y verificar los avisos viales antes de salir.

La actividad se suma a los planes de octubre en el Centro Histórico

La Carrera de Botargas del Terror ofrece un plan para quienes buscan actividades sin costo en la Ciudad de México durante octubre. Su ubicación permite combinar la visita con un recorrido por la Alameda Central, Bellas Artes o los comercios y espacios culturales del Centro Histórico.

El formato está orientado al público familiar. Los asistentes podrán ver a los personajes durante el trayecto, aunque deberán mantenerse detrás de las áreas destinadas a espectadores y atender las indicaciones del personal de seguridad.

La SSC no ha difundido información sobre premios, categorías o la lista definitiva de personajes que participarán. La actividad está confirmada para el sábado 24 de octubre a las 15:00 horas, con un recorrido de ida y vuelta entre calle López y Revillagigedo por avenida Juárez.

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