Lucía Méndez narró su encuentro con el narcotraficante Pablo Escobar: “De no saber que era él, sí me ligaba, muy atractivo y caballeroso”

Lucía Méndez y Pablo Escobar (Fotos: Instagram/Archivo)

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Lucía Méndez narró su encuentro con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria en su juventud cuando la contrató para cantar frente a 100 personas, sin que ella supiera quién era el hombre que la había invitado. La cantante relató que llegó al lugar y, poco antes de presentarse, su madre, Marta, le reveló que el anfitrión era el temido narco.

Méndez contó que su madre reaccionó con rapidez y decidió manejar la situación con cautela. Mientras la artista se preparaba para cantar, Marta le señaló a Escobar entre los asistentes: era un hombre de baja estatura, de complexión robusta y vestido con un traje Armani, dijo Méndez en el programa de radio de Maxine Woodside.

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La cantante dijo que quedó petrificada al reconocerlo y que se sintió muy nerviosa durante la presentación. Después del espectáculo dejó de cantar, se retiró y le pidió a su madre que ambas abandonaran el lugar.

Cuando recogían sus pertenencias, una persona llamó a la puerta y avisó que Escobar quería saludarlas. Méndez recordó que sintió una fuerte descarga de adrenalina y que permaneció en silencio, mientras su madre comenzó a platicar con el narcotraficante.

“Tenía un traje Armani hermoso, olía muy rico, era muy educado, era paisa, osea que hablaba con la s marcada. Muy atractivo, en ese momento no importaba que fuera lo que era, dije ‘qué atractivo es este hombre’. Si yo me lo hubiera encontrado en una fiesta y no sé qué es él yo creo que sí me liga porque tenía una gran caballerosidad”, relató Lucía Méndez.

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La conversación entre Marta y Pablo Escobar

La cantante describió a Escobar como un hombre bien vestido, perfumado, educado y caballeroso. También relató que le pareció atractivo, aunque aseguró que el miedo dominaba el encuentro porque conocía su identidad y las actividades criminales con las que se le relacionaba.

Marta habló con Escobar sobre su vida y le pidió que se acercara a Dios. Según el relato de Méndez, el narcotraficante se conmovió, se le llenaron los ojos de lágrimas y escuchó con atención a la madre de la cantante.

Méndez afirmó que Escobar le dijo a Marta que había llegado enamorado de su hija, pero que después de conocerla había quedado impresionado por ella. También le ofreció su amistad y le entregó un número telefónico para que lo llamara si necesitaba ayuda para protegerse o atender algún problema de sus hijos.

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Lucía Méndfez estuvo casada con el productor Pedro Torres (IG: @luciamendezof)

La cantante señaló que su madre logró establecer una conexión con Escobar y que la conversación evitó que el encuentro terminara de otra manera. Después, Marta acudió al baño, sufrió una crisis y comenzó a llorar porque pensó que su hija podía ser llevada por el narcotraficante.

Al día siguiente, Escobar mandó a dos escoltas con flores para ambas. Méndez recibió flores rojas, mientras que su madre recibió flores blancas.

La cantante recordó que ella y Marta subieron temblando al avión para regresar. Aseguró que Escobar nunca volvió a molestarla y atribuyó esa protección a Dios.

Lucía Méndez acudió a cantar ante 100 personas sin saber que el anfitrión era Pablo Escobar.

Su madre Marta habló con el narcotraficante y consiguió que le ofreciera ayuda y protección.

Al día siguiente, Escobar mandó a dos escoltas con flores para la cantante y su madre.

Dos sicarios enviados por Pablo Escobar atacaron al magistrado el 8 de abril de 1985 cuando llegaba a su residencia en el barrio La Floresta de Medellín - crédito Colprensa

Previamente había contado un poco de esa reunión

Lucía Méndez relató que conoció a Pablo Escobar durante un concierto privado en Medellín, Colombia, y afirmó que el narcotraficante le entregó un teléfono para que pudiera pedirle ayuda si alguien molestaba a ella o a su familia. La actriz recordó el episodio en Siempre Reinas, producción de Netflix que siguió su vida junto con Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel.

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La intérprete contó que asistió al compromiso sin saber quién la había contratado. Su madre fue quien le advirtió que el hombre sentado frente a ellas era Escobar: “¿Sabes quién está sentado enfrente de ti? Pablo Escobar”.

Méndez explicó que la revelación la aterrorizó, aunque decidió continuar con la presentación. “A cualquiera le pasa eso, nunca sabes quién te va a contratar”, dijo al recordar la reacción de su madre antes del concierto.

Después del show, ambas se dirigieron al camerino para cambiarse y retirarse del lugar. La actriz de Colorina señaló que recibió entonces el aviso de que Escobar quería saludarlas.

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Victoria Eugenia Henao recordó al "buen esposo y padre" que fue Pablo Escobar, lejos del capo en el que se convirtió - crédito @mariaisabelsantos.oficial/Instagram

Escobar le habría ofrecido ayuda para ella y su familia

La actriz describió el encuentro como uno de los momentos de mayor miedo en su carrera. “Fue cuando estaba en su momento, cuando era Pablísimo Escobar, petrificada. Creo que es una de las veces que más me he asustado”, relató en el programa.

De acuerdo con su testimonio, el narcotraficante le habría dicho: “El día que usted quiera, alguien la moleste, haga algo a usted o a su familia, yo sólo le pido que marque este teléfono y usted va a tener en mí un amigo”.

Méndez aseguró que el ofrecimiento la dejó sin palabras por la tensión del momento. “Un choque de adrenalina tan fuerte, tan impresionante, yo me quedé muda”, expresó sobre la conversación que sostuvo con el entonces jefe del narcotráfico colombiano.

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El episodio surgió mientras la cantante buscaba un atuendo para usar en la primera entrega de Siempre Reinas. La producción reunió a las cuatro actrices y presentó conversaciones sobre aspectos de sus trayectorias personales y profesionales.

La actriz destacó la actitud positiva y la fortaleza de su exesposo, inspirando a quienes lo rodean y mostrando que, incluso en la adversidad, el amor y la alegría pueden prevalecer (Recorte)

La actriz negó vínculos con integrantes del narcotráfico

En 2021, tras la publicación de Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández, algunos medios cuestionaron a Méndez sobre su experiencia con personajes vinculados al narcotráfico. El libro mencionó a figuras del espectáculo como Galilea Montijo, Issabela Camil y Alicia Machado por presunto contacto con integrantes de ese ámbito.

La cantante sostuvo que se había mantenido al margen de esas relaciones. “No, me he mantenido alejada, es una línea muy delgada, no me pasó eso, nada de eso, para nada”, respondió durante un encuentro con la prensa.

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También negó haber participado en las llamadas narcofiestas. “A mí no me pasó y definitivamente le agradezco a la vida que no me haya pasado nada de eso, la verdad”, declaró.

En 2020, Méndez ya había hecho referencia a una presentación en Medellín, aunque entonces evitó identificar a Escobar. “Alguna vez en Medellín, era lógico, había muchos narcos ahí”, comentó ante medios de comunicación.

En aquella ocasión explicó que había cantado para un evento privado donde percibió un ambiente inusual. “Canté para un privado y estaba como muy raro. Pues no sé, pero ese día yo creo que sí había narcos o algo porque estaba muy raro”, afirmó.

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Las conexiones de redes criminales en Colombia con Europa se comenzaron a fortalecer durante la década de los noventa, con los carteles de Cali y Medellín, este último comandado por el narco Pablo Escobar - crédito archivo Colprensa

La actriz rechazó que se le atribuyeran nombres de narcotraficantes que habrían asistido a ese compromiso. “No sé nada. Ya me están inventando nombres de los narcotraficantes asistentes. No creo que haya sido ni Fernando Mondragón, ni nada”, advirtió.

Méndez, Zapata, Herrera y Pasquel se estrenaron como figuras de reality el domingo 2 de octubre en Netflix, con historias y controversias que las actrices presentaron por primera vez ante sus seguidores.