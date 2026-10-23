José Luis Roma tiene esperanza en que Jesse & Joy vuelvan a cantar juntos en el futuro

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José Luis Roma habla sobre Jesse & Joy tras la pausa que marcará la salida temporal de Jesse Huerta del dueto. El integrante de Río Roma reconoce que trabajar con un hermano puede ser difícil y desea que ambos encuentren bienestar, mientras continúan los comentarios por los momentos que compartieron en el Auditorio Nacional.

Jesse & Joy suman múltiples en el Auditorio Nacional tras su presentación del 21 de octubre como parte de El Despecho Tour. El concierto ocurre en medio de la despedida temporal de Jesse Huerta, quien anuncia que dejará el proyecto para atender su salud mental y pasar tiempo con su famili.

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José Luis Roma, quien mantiene desde hace años una dupla musical con su hermano Raúl Roma, fue cuestionado sobre la decisión de Jesse y Joy de tomar caminos profesionales distintos. El compositor explica que no conversa con ellos sobre el tema y evita hacer afirmaciones sobre las razones de la pausa.

“Pues no he hablado con ellos, pues los dos son increíbles. Este... Pues ojalá que les vaya muy bien a los dos. Yo los quiero mucho y, y, pues no sé”, dice José Luis Roma durante un encuentro con medios.

El cantante señala que el vínculo entre hermanos no elimina los retos de compartir una carrera. Río Roma se forma con José Luis y Raúl Roma, quienes han desarrollado su proyecto como intérpretes y autores de canciones para artistas como Yuridia y Ha-Ash.

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José Luis Roma reconoce que trabajar con un hermano “es difícil”

“Pues debe de ser difícil, ¿no? Porque pues tu hermano... A ver, aunque todos nos peleemos con los hermanos, ¿no? O sea, no es, no es fácil trabajar con un hermano”, sostiene José Luis Roma.

El dúo ofreció un concierto cargado de nostalgia en el Auditorio Nacional. (Captura de pantalla @jorge_ugalde)

El músico añade que su propia experiencia con Raúl le permite entender la complejidad de una relación profesional entre familiares. “El Raúl, porque me tiene mucha paciencia, pero este, pero es difícil”, comenta entre risas.

Roma considera que la decisión debe respetarse si responde a una necesidad personal de los integrantes. “Sin embargo, yo creo que, pues si cada uno está buscando estar bien, pues se vale, ¿no? Se vale”, expresa.

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El autor de Me cambiaste la vida también deja abierta la posibilidad de que los hermanos vuelvan a encontrarse en un escenario.

Jesse anunció una pausa unilateral del dúo que conforma con su hermana y desencadenó un cruce público con ella. (Instagram: Jesse Huerta)

“Y además, pues, eh, la vida da muchas vueltas. No sabemos, ¿no? Que en un par de años todo se arregle, ¿no?”, dice.

El abrazo de Jesse y Joy en el Auditorio Nacional genera comentarios

La pausa de Jesse Huerta toma mayor atención después del concierto que Jesse & Joy ofrecen el 21 de octubre en el Auditorio Nacional. Al final de la presentación, los hermanos levantan una bandera de México frente al público.

Jesse se acerca a Joy para abrazarla, le da un beso en la cabeza y le susurra unas palabras. La cantante no responde al gesto de la misma manera y continúa mirando a los asistentes mientras lanza besos.

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La escena genera reacciones divididas en redes sociales. Algunos seguidores interpretan que existe distancia entre los hermanos, aunque el gesto por sí mismo no confirma algún conflicto entre ellos.

“Pues es triste para los que queremos, nos gusta mucho Jesse y a mí me gusta mucho la música de Jesse y Joy. Pero bueno, pues yo creo que son, son ciclos, ¿no?”, señala Roma al hablar de la pausa.

Jesse y Joy - (X)

José Luis Roma también habla de los rumores sobre Luis Miguel

En el mismo encuentro, José Luis Roma fue cuestionado por la fotografía que coloca a Luis Miguel en un estudio de grabación junto al guitarrista Paul Jackson Jr. y el ingeniero Dave Reitzas.

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“Sí, es lo que vi por ahí. Es lo que vi por ahí”, responde el compositor sobre las versiones de un posible disco del cantante.

Roma asegura que Luis Miguel suele mantener bajo reserva sus próximos lanzamientos. “Ahí no se sabe nada hasta que oigas el disco ya en radio, en las plataformas”, comenta.

Hasta este 23 de octubre de 2026, Luis Miguel no confirma que trabaje en un nuevo álbum. El artista sí anuncia el Luis Miguel Tour 2027, aunque todavía no informa fechas, ciudades ni recintos.