Desconocen representación oficial de Movimiento del Sombrero en Oaxaca, llaman a seguir canales oficiales de Grecia Quiroz

Una precandidata de Movimiento Ciudadano sostiene un sombrero vaquero en un evento, mientras una figura de seguridad masculina en blanco y negro se proyecta detrás, con elementos del partido de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Movimiento Independiente del Sombrero desconoció a la llamada Red Nacional de Apoyo a Los del Sombrero como representante oficial en Oaxaca y pidió a la ciudadanía verificar cualquier incorporación, coordinación o posicionamiento a través de los canales autorizados por la presidenta de Uruapan, Michoacán, y líder del movimiento, Grecia Quiroz.

La organización sostuvo que ninguna persona, agrupación o página podía asumir tareas de representación institucional sin contar con una autorización expresa. La medida buscó diferenciar las actividades de simpatizantes de las comunicaciones emitidas formalmente en nombre del movimiento.

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El pronunciamiento señaló que el respaldo al legado de Carlos Manzo no implicaba, por sí solo, facultades para hablar por el Movimiento Independiente del Sombrero ni por Grecia Quiroz. La organización indicó que cada persona era responsable de sus dichos y actividades.

El movimiento pidió confirmar identidades y funciones

El Movimiento Independiente del Sombrero llamó a quienes buscaban participar a utilizar su aplicación oficial, disponible para dispositivos de App Store y Google Play Store. También estableció como vía de contacto el número de WhatsApp: +52 452 172 3420.

La agrupación agradeció a las personas que ya se habían registrado como simpatizantes, pero precisó que los registros, actividades de coordinación y labores de representación requerían reconocimiento de la organización.

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Grecia Quiroz asiste a un acto público luciendo un rebozo rojo frente a la bandera de México. (Grecia Quiroz )

El aviso pidió confirmar directamente la identidad y funciones de quienes se presentaran como integrantes, coordinadores o voceros. La solicitud incluyó a personas interesadas en incorporarse y a quienes pretendían difundir información relacionada con el movimiento.

De acuerdo con el comunicado, el objetivo fue mantener claridad sobre las responsabilidades de quienes participaban en tareas organizativas. La agrupación planteó que la representación institucional debía tener un respaldo verificable.

La organización no detalló cuántas personas se habían registrado hasta ese momento ni informó sobre una estructura territorial formal en Oaxaca. El mensaje se concentró en fijar los criterios para reconocer comunicaciones y vocerías oficiales.

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Desconocieron a una red que se presentó como apoyo al movimiento

El comunicado se refirió a declaraciones difundidas en Oaxaca por personas que se identificaron como integrantes de la “Red Nacional de Apoyo a Los del Sombrero”. Esa agrupación señaló como referente a Sergio Manzo.

El Movimiento Independiente del Sombrero informó que, conforme a sus registros y autorizaciones, no reconoció a esa organización como representante oficial. También aclaró que no avaló que sus integrantes hablaran a nombre de Grecia Quiroz.

La postura estableció que las declaraciones, actividades y posicionamientos de esa red no debían atribuirse al Movimiento Independiente del Sombrero. La organización tampoco reconoció como propia cualquier comunicación emitida desde esa agrupación.

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En el mismo documento, el movimiento señaló que no reconoció a dicha red como familiar de Carlos Manzo. La aclaración se limitó a la representación institucional y no estableció una valoración sobre las personas que participaron en ella.

El pronunciamiento separó la simpatía política o social de la facultad para emitir mensajes oficiales. Bajo ese criterio, una persona pudo respaldar los ideales del movimiento sin tener autorización para fungir como enlace, coordinador o vocero.

Movimiento del Sombrero desconoce representación en Oaxaca

Alonso Hernández y Miguel Ángel Medrano no tuvieron autorización

La organización también informó que Alonso Hernández y Miguel Ángel Medrano, quienes se identifican como líderes de dicho movimeinto en Oaxaca, no contaron con autorización reconocida para representar al movimiento ni para emitir comunicaciones oficiales en su nombre.

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El Movimiento Independiente del Sombrero sostuvo que ese espacio tampoco tuvo reconocimiento institucional para difundir posturas oficiales o convocatorias a nombre de Grecia Quiroz.

La agrupación precisó que esta aclaración no constituyó un señalamiento contra Hernández, Medrano o las personas vinculadas con la red mencionada. El comunicado afirmó que no se trató de una valoración sobre sus opiniones, actividades o formas de organización.

El movimiento señaló que respetó el derecho de cualquier persona a expresarse, participar en colectivos y defender sus ideas. Aun así, estableció que la organización y la expresión pública debían distinguirse de la representación formal.

La postura difundida desde Uruapan, Michoacán, marcó como únicos canales oficiales la aplicación del Movimiento del Sombrero y el número de WhatsApp proporcionado por la organización. Cualquier otra vocería o coordinación debía contar con autorización expresa de Grecia Quiroz.

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