“Seguimos confiando”: la defensa de Héctor Parra presenta un nuevo amparo para modificar su sentencia

El entorno del actor mexicano mantiene la esperanza de un desenlace distinto

Por Zurisaddai González

Daniela Parra, Héctor Parra y
Daniela Parra, Héctor Parra y Alexa Hoffman están en un problema legal (Jovani Pérez/Infobae)

La defensa de Héctor Parra, actor mexicano que permanece en prisión en el Reclusorio Oriente, ha presentado un nuevo amparo con la esperanza de modificar o revertir la sentencia que lo mantiene privado de la libertad.

Así lo informó su hija Daniela Parra, quien se ha consolidado como la principal vocera de la familia desde el inicio del proceso judicial en 2021.

¿De qué va el amparo?

El recurso legal, presentado recientemente por los abogados de Héctor ‘N’, busca abrir una nueva vía en el caso, que ha atravesado por diversas etapas y resoluciones judiciales.

Según explicó Daniela Parra a través de sus redes sociales, la presentación de este amparo representa una oportunidad para influir en la sentencia de su padre, aunque reconoció que el proceso aún enfrenta obstáculos y que el desenlace no será inmediato.

Héctor Parra llegó a defenderse
Héctor Parra llegó a defenderse previo ingresar a prisión (Jovani Pérez/Infobae)

“Esto es algo que veníamos esperando desde hace tiempo. Lo único que siempre hemos pedido es que sea un juicio justo”, puntualizó.

Daniela Parra, quien ha mantenido una postura activa y visible en defensa de su padre, expresó su esperanza ante la posibilidad de que el amparo logre un cambio en la situación jurídica del actor.

“No podemos cantar victoria todavía. Seguimos confiando en que todo se resuelva de manera justa”, comentó.

Al mismo tiempo, subrayó que el camino legal todavía es extenso y solicitó a sus seguidores apoyo emocional y oraciones para afrontar la incertidumbre que rodea el caso.

En sus mensajes, la joven reiteró la importancia de la solidaridad y el acompañamiento social en momentos de adversidad.

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

¿Qué ha pasado con el caso de Héctor Parra?

El caso de Héctor ‘N’ se remonta a 2021, cuando fue detenido tras la denuncia de su hija Alexa Hoffman, quien lo acusó de abuso cuando era menor de edad.

A partir de ese momento, el proceso judicial ha experimentado varias fases: en 2022, se formalizó la acusación por abuso y corrupción de menores; en 2023, un juez dictó sentencia condenatoria por corrupción de menores, imponiendo una pena de diez años y seis meses de prisión y una multa de 200 mil pesos.

Posteriormente, en 2024, la condena se incrementó a trece años al añadirse el cargo de abuso, que inicialmente había sido descartado.

(Jesús Aviles/Infobae)
(Jesús Aviles/Infobae)

Finalmente, en 2025, la sentencia fue modificada y quedó establecida en doce años y seis meses, con una multa reducida a poco más de 180 mil pesos.

En la actualidad, la defensa de Héctor ‘N’ centra sus esfuerzos en que el nuevo amparo permita revertir o al menos modificar la resolución vigente. No obstante, hasta el momento no existe certeza sobre la posibilidad de que el actor recupere la libertad en el corto plazo.

Daniela Parra también confirmó que su padre ha decidido no buscar una reconciliación con Alexa Hoffman, la hija denunciante.

