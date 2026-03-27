Ginny Hoffman señala a Héctor Parra como responsable de la ruptura entre Alexa y Daniela Parra: “Este señor”

(Instagram/@ginnyhoffman_/@hectorparrag)

La actriz Ginny Hoffman reapareció ante los medios y habló abiertamente sobre el proceso judicial que involucra a su expareja, Héctor Parra, y la denuncia por abuso sexual interpuesta por su hija Alexa Parra.

Durante un encuentro retomado por el reportero Eden Dorantes, Hoffman compartió detalles sobre el impacto familiar, su postura frente a las críticas y el estado actual del proceso legal.

“Solo Alexa y yo sabemos lo que vivimos”

Hoffman aseguró que el caso ha sido una prueba difícil para toda la familia y enfatizó que únicamente ella y su hija conocen la verdad detrás de los hechos.

“Las únicas que sabemos lo que hemos vivido somos Alexa y yo. Sabemos que hemos actuado toda la vida sin dolo, sin ganas de lastimar a nadie, porque jamás lo haríamos”, declaró la actriz.

Daniela Parra, Héctor Parra y Alexa Hoffman están en un problema legal (Jovani Pérez/Infobae)

Al ser cuestionada sobre el aprendizaje que le ha dejado este proceso, Hoffman fue tajante:

“He aprendido que la vida es la única que te da la razón. Pase lo que pase, los ataques que tengas, la información que den por otro lado, tú no puedes hacer nada más que confiar en Dios”.

La actriz explicó que el proceso judicial continúa y que actualmente esperan la resolución de un amparo.

“Estamos esperando que resuelvan este amparo, es la última instancia que tenemos. Confiando en Dios, en nuestros abogados y en la justicia”, señaló.

El impacto del caso en su familia

Sobre la fractura entre sus hijas, Alexa y Daniela Parra, Hoffman fue contundente:

“Al final, todo fue gracias a este señor. Gracias a él, ellas están separadas”.

Fotos: Héctor Parra / Instagram - Ginny Hoffman / Instagram - Alexa Parra / archivo

Agregó que Alexa se encuentra profundamente afectada por la falta de apoyo de su hermana: “Por supuesto que le duele en el alma que no la haya apoyado, que le haya dado la espalda y que no la haya apoyado como mujer y como hermana”.

Hoffman también habló de la importancia de la contención psicológica para su hija:

“Lo que hemos intentado desde un principio ha sido terapia, hacer una contención tanto familiar como psicológica y psiquiátrica. Ella está superacobijada con mucha gente que la ayuda”.

Críticas y ataques en redes sociales

La actriz reconoció que las críticas y el hate en redes sociales les afectaron profundamente al inicio.

“Al principio dolió mucho, lloré mucho. Fue mucha impotencia por mi hija, porque se meten con lo más sagrado que tienes en tu vida. Como mamá, saco las garras por mi hija”, expresó.

Héctor Parra, Daniela Parra y Alexa Hoffman (Instagram)

Hoffman aseguró que con el tiempo aprendió a no prestar atención a las opiniones ajenas: “La vida pone las cosas en su lugar tarde o temprano. Siempre se sabe la verdad y las aguas se calman y se nivelan”.

“No fue por dinero ni por despecho”

En respuesta a quienes la han acusado de actuar por despecho o interés económico, Hoffman descartó estas afirmaciones.

“Yo fui la que pedí la separación y sabe por qué. Jamás fue por dinero. Incluso le dije: ‘Si no puedes cumplir en cuestión económica, lo importante es que seas un padre presente’”, aclaró.

Respecto a los rumores sobre la orientación sexual de Parra, Hoffman se limitó a decir que se enteró por terceros y que lo habló abiertamente con él, pero lamentó la falta de sinceridad.

La sentencia y el futuro

Sobre la sentencia que enfrenta Héctor Parra, la actriz expresó: “Ningún año de sentencia va a curar la herida que hay en mi hija, porque es una herida que va a llevar el resto de su vida, porque es su padre”.

Hoffman concluyó que, pese al desgaste emocional y la división familiar, mantiene la esperanza en la justicia y en la recuperación de su hija: “Lo único que estamos esperando es que se resuelva este amparo, confiando en Dios y en las autoridades”.