Maru Campos narra cómo el exfiscal de Chihuahua le informó sobre los agentes de la CIA: “Ocho veces le pedí que me dijera la verdad”

Maru Campos se lanzó con todo en contra de Morena y el Gobierno Federal, en su discurso resaltó las acusaciones en contra del gobierno de Rubén Rocha Moya. (Foto: @MaruCampos_G)

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, relató cómo se enteró de la muerte de dos agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), durante un operativo en la Sierra del Pinal.

Esto, a pocas horas de que la mandataria estatal reveló la tensa discusión que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, en su reunión del 19 de setpiembre, en el aeropuerto de Ciudad Juárez.

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Según su versión, el entonces fiscal del estado, César Jáuregui Moreno, le informó del hecho con un desfase de horas respecto al momento en que ocurrió y que además, el exfuncionario corrigió varias veces la versión de los hechos.

El aviso del exfiscal y la versión que tuvo que corregir

Campos relató que Jáuregui se comunicó con ella dos días después del accidente de la camioneta, cuando le dijo: “Oye, pues había norteamericanos”. Horas más tarde, el entonces fiscal le confirmó la gravedad del hecho con una segunda llamada: “Perdieron la vida dos norteamericanos”.

A partir de ese aviso, según describió la gobernadora, la situación escaló de forma incontrolable: “Se hizo esta bola de nieve, él sale a rueda de prensa, da una versión, que luego se desdice de esa versión y corrige la versión”.

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Esa primera explicación pública sostenía que agentes estatales habían ido por los estadounidenses, los vieron en un poblado al lado de la Sierra del Pinal y los subieron a la camioneta porque tenían un vuelo programado en Chihuahua y pidieron que los llevaran. Campos calificó esa versión como “incorrecta”.

Las ocho llamadas y la acusación de traición a la patria

Ante la confusión generada por los cambios en el relato oficial, la gobernadora aseguró haber buscado directamente al fiscal en más de ocho ocasiones para exigirle que esclareciera los hechos “en corto, con gente, que pudiésemos arreglar este asunto juntos”, pues, según explicó, a final de cuentas ella sería la responsable política del caso.

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Campos distinguió entre la responsabilidad penal y la responsabilidad pública de un gobernador, al señalar que existen delitos e imputaciones que no alcanzan jurídicamente al titular del Ejecutivo estatal, aunque sí puedan generarle un costo mediático o político.

En ese marco, precisó que los posibles delitos cometidos por el exfiscal correspondían al fuero común, en contraste con la imputación que finalmente enfrentó: Jáuregui fue vinculado a proceso por traición a la patria y permanece recluido en un penal de máxima seguridad.

La gobernadora calificó esa acusación como “totalmente desproporcionada”, al recordar que en privado le había advertido repetidamente sobre los riesgos que corría: “Eres muy vulnerable, eres muy vulnerable, eres muy vulnerable, deja de pasearte”.

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Reveló además un dato inédito en medios: días antes de su detención, Jáuregui difundió un video en el que, aludiendo a procesos judiciales en su contra, retó tanto a la presidenta Sheinbaum como a ella misma a “esperarlo” con esos procedimientos.

Para Campos, el hecho de que el exfiscal mencionara directamente a la mandataria federal explicó, en parte, la magnitud de la respuesta institucional que vino después.

La reunión con Sheinbaum

El caso de los agentes de la CIA derivó en una disputa abierta entre la gobernadora y la presidenta, cuyo punto más tenso ocurrió durante la reunión del 19 de septiembre en el aeropuerto de Ciudad Juárez, previa al Segundo Informe de la mandataria federal en Chihuahua.

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Sheinbaum confirmó públicamente, en su conferencia matutina del 23 de octubre, que en ese encuentro “levantamos la voz en algún momento, sí, las dos”, y precisó que fue Campos quien inició el reclamo por la acusación de traición a la patria contra su exfiscal.

De acuerdo con el relato de la presidenta, Campos le dijo durante esa reunión que no tenía conocimiento del ingreso de agentes extranjeros a Chihuahua y que responsabilizaba de ello al exfiscal, a quien además atribuyó presuntos actos de corrupción.

Sheinbaum indicó que le planteó presentar el caso ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y, de ser necesario, acudir con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, encuentro que, según la presidenta, efectivamente se concretó con la misma versión de los hechos.

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Campos decidió hacer pública esa conversación privada en una entrevista con Latinus y la sostuvo al día siguiente con Azucena Uresti, al asegurar que lo volvería a hacer pese a saber que eso “vulneraría” a la presidenta.

Explicó que su decisión respondió a versiones que circularon sobre un supuesto acuerdo político entre ambas, las cuales buscó desmentir, y rechazó que el encuentro representara una negociación: “Yo vengo a defenderme y vengo a defender a los chihuahuenses de la forma en que tratan a los estados”.

La gobernadora agregó que las propias acusaciones de traición a la patria en su contra reforzaron su decisión de hablar, aunque reconoció que exponer el contenido de la reunión podría afectar la confianza en futuras conversaciones con Sheinbaum.

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“Maru Campos es una mujer que no le gustan las rodilleras”, concluyó.