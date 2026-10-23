México

Ariadna Montiel rechaza acusaciones de Maru Campos y la reta a presentar pruebas de presuntos nexos con el narco

La dirigente nacional de Morena respondió a los fuertes señalamientos que hizo la gobernadora de Chihuahua

La dirigente nacional de Morena Ariadna Montiel aplaudió el trabajo de la FGR en el caso Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @A_MontielR
La dirigente de Morena Ariadna Montiel compartió un mensaje en sus redes sociales para responder a Maru Campos. Crédito: X/ @A_MontielR
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Este viernes, a través de sus redes sociales, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió a los fuertes señalamientos en su contra que hizo la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos.

La reacción de la exsecretaria de Estado se dio después de que, en una entrevista para Latinus, Campos afirmó que la morenista tenía nexos con el narcotráfico.

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Ariadna Montiel rechaza las acusaciones de Maru Campos

Montiel Reyes --al igual que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo--, le exigió a la gobernadora de Chihuahua, que si tiene pruebas de algún delito contra ella, que las presente ante las autoridades competentes.

También le advirtió que no permitirá señalamientos, ni calumnias que pongan en duda su trayectoria y honestidad. Sin dejar de mencionar que la acusó de violentar la soberanía nacional.

“Rechazo categóricamente las acusaciones sin sustento de la panista Maru Campos. Si tiene pruebas de algún delito, preséntelas ante las autoridades competentes. No permitiré que señalamientos sin sustento ni calumnias pongan en duda mi trayectoria y honestidad, que lo único que buscan es distraer la atención de lo verdaderamente importante: usted y su gobierno han violentado la Soberanía Nacional”, publicó.

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Maru Campos representa la corrupción y vulneró la soberanía nacional

Además, la líder morenista afirmó que María Eugenia Campos representa la corrupción, el privilegio y la deslealtad.

Al tiempo que recordó el operativo realizado en Chihuahua, mismo en el que participaron agentes de la CIA. Incluso, acusó a Campos de autorizar su participación, lo que habría vulnerado la soberanía mexicana.

“Me enorgullece que una persona como María Eugenia Campos me señale, porque eso me pone al otro lado de lo que ella es y representa: la corrupción, el privilegio, la deslealtad. Eso es lo que a ella la caracteriza.

“Chihuahua y todo México merecen saber qué papel desempeñaron agentes estadounidenses de la CIA en un operativo realizado en territorio nacional, quién autorizó su participación y quién es el o la responsable de la vulneración de nuestra soberanía”, agregó Montiel.

Montiel tacha a Maru Campos de “cobarde”, “mitómana” y “desleal”

Desde el punto de vista de Ariadna Montiel, Campos Galván no representa los valores que distinguen al pueblo de Chihuahua, ya que la panista es, según ella, “cobarde” y “mitómana”.

“Chihuahua tiene un pueblo hermoso, valiente, noble y leal. Lástima que tenga una gobernadora totalmente distinta a esos valores de los chihuahuenses: es lo contrario a su pueblo, actúa cobardemente, es mitómana y se conduce con una gran deslealtad hacia sus gobernados, a la patria e incluso a sus amigos.

“Quien traiciona a la patria y a sus amigos acabará traicionando a todos”, atizó.

Advierte que la “transformación” pronto llegará a Chihuahua

En la parte final de su mensaje, Montiel Reyes destacó sus cualidades, al afirmar que trabajó para sacar de la pobreza a miles de chihuahuense que vivían en el abandono.

“Por mi parte, siempre con la frente en alto, del lado del pueblo y de los que menos tienen, he trabajado por sacar de la pobreza a miles de chihuahuenses que habían vivido en el abandono, especialmente para el pueblo rarámuri al que su gobernadora desprecia”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que el Morena resistirá los embates del panismo y del gobierno de Chihuahua, ya que pronto llegará la “transformación” a esa entidad.

Esto último, porque Chihuahua renovará su gubernatura en las elecciones de 2027, y Morena ya tiene candidato para intentar quitarle el poder al PAN, el designado fue Cruz Pérez Cuéllar, un expanista.

Maru Campos afirma que Ariadna Montiel tiene nexos con el narco

Ayer, durante una entrevista con Latinus, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván aseguró que Ariadna Montiel está vinculada con el crimen organizado. Algo que le hizo saber a la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la última reunión que sostuvieron.

“Está vinculada con el crimen organizado (...) ella cambió su residencia al estado de Chihuahua, pasó varios años en Chihuahua, incluso aspiró en un momento a la gubernatura de Chihuahua y se habló mucho de eso”, contó la gobernadora al periodista Carlos Loret de Mola.

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