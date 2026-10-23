Discusión a gritos entre Sheinbaum y Maru Campos es ‘chisme de lavadero’ para Vicente Fox

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La discusión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dejó de ser un diferendo privado entre dos funcionarias y se trasladó al debate público, luego de que ambas revelaron que se “levantaron la voz” en su reunión del 19 de septiembre pasado, en el aeropuerto de Ciudad Juárez.

El expresidente Vicente Fox fue uno de los primeros en posicionarse sobre el tema, al calificar el intercambio como un “chisme de lavadero” y cuestionó el uso de la conferencia mañanera de la presidenta para exponer acusaciones.

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“LA MAÑANERA SE HA CONVERTIDO EN UN ESPACIO DE CHISMES Y DIRETES, EN UN LAVADERO DE ACUSACIONES Y OFENSAS.¡QUÉ TRISTE Y QUÉ MALO PARA MÉXICO!“, escribió en su cuenta de X.

Esta es la segunda ocasión que el exmandatario denosta a la presidenta, pues el pasado 9 de octubre durante un acto del PAN en Sinaloa, insultó a la mandataria al llamarla “bruja Claudia” y acusarla de proteger a políticos de Morena vinculados al narcotráfico.

El exmandatario también se refirió a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como “la brujana”.

En esa ocasión, Fox lanzó una serie de descalificaciones contra integrantes de Morena sin precisar a quiénes se refería, al gritar frases como “víboras prietas” y pedir que salieran de Sinaloa.

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Sheinbaum confirma que ambas “levantaron la voz”

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, como lo reveló ayer Maru Campos, en su reunión del 19 de septiembre hubo gritos por reclamos, en medio de la controversia por la participación de agentes de la CIA en un operativo realizado en la entidad.

El encuentro se llevó a cabo en Ciudad Juárez y ambas funcionarias reconocieron que elevaron la voz, aunque difirieron sobre el origen y el contenido de los reclamos.

Campos relató que la conversación transcurrió entre reproches mutuos por la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, la falta de respaldo federal en zonas de la Sierra Tarahumara y los señalamientos públicos entre ambas.

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La gobernadora sostuvo que Sheinbaum le reclamó haber permitido el ingreso de agentes “por la puerta de atrás”, mientras ella cuestionó la ausencia de fuerzas federales y acusó a Ariadna Montiel de presuntos vínculos con el crimen organizado, un señalamiento que no presentó pruebas en su relato.

Sheinbaum confirmó que ambas levantaron la voz y afirmó que la gobernadora abrió la conversación con un reclamo por las referencias a una presunta traición a la patria.

La presidenta rechazó haber señalado personalmente a Campos y sostuvo que su posición se centró en investigar el ingreso de agentes extranjeros sin los permisos previstos por la Ley de Seguridad Nacional.

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La mandataria federal señaló que Campos negó tener conocimiento de las operaciones de los agentes estadounidenses y responsabilizó al entonces fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.

También le habría informado sobre presuntos actos de corrupción relacionados con el exfuncionario, por lo que Sheinbaum le pidió proceder ante las autoridades correspondientes.

Campos hizo públicos los detalles del encuentro al rechazar versiones sobre un supuesto pacto político con el gobierno federal. La gobernadora reconoció que vulneró la reserva de la reunión, aunque afirmó que debía defenderse de los señalamientos en su contra y que volvería a revelar la conversación en las mismas circunstancias.

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El conflicto se originó tras el operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en El Pinal, Chihuahua, donde murieron dos agentes encubiertos de la CIA, así como el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el agente estatal Manuel Genaro Méndez Montes. César Jáuregui permanece recluido en el penal del Altiplano, imputado por traición a la patria.