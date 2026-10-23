México

Ernestina Godoy confirma que Maru Campos culpó a César Jáuregui: en reunión ventiló cargos en contra del exfiscal de Chihuahua

Sheinbaum confirmó la tensión que hubo durante la reunión con la gobernadora de Chihuahua

La titular de la Fiscalía General de la República agregó que Campos señaló al exfiscal de tener casinos y ser corrupto
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Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer los temas que abordó en la reunión con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, referentes al exfiscal César Jáuregui, quien se encuentra en el penal federal del Altiplano. La declaración llega luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyera a la fiscal por las entrevistas públicas que ha brindado la mandataria estatal.

En un breve encuentro con medios de comunicación, Godoy confirmó que el encuentro con la gobernadora se dio en la oficina de la FGR, donde estuvo presente el fiscal especializado en control regional, David Boone de la Garza.

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La reunión se prolongó “por un rato”, donde abordaron los cargos que se le imputarían al exfiscal de Chihuahua, relacionados al conocido caso CIA, a lo que se sumaron acusaciones directas de la gobernadora.

¿Qué le dijo Maru Campos a Ernestina Godoy sobre César Jáuregui?

En referencia al desmantelamiento del narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, donde murieron dos agentes estadounidenses, Ernestina Godoy confirmó que Maru Campos responsabilizó de todo lo concerniente al operativo a “su exfiscal y que era una persona corrupta”.

Agregó que, “tenía casinos, que tenía prestanombres. Nos iba a dar la información y eso, desde luego, hizo que la Fiscalía abriera una nueva línea de investigación”.

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Precisó que durante la reunión, la mandataria tuvo conocimiento del delito por que la Fiscalía General de la República procedería en contra de César Jáuregui: “delitos contra la Ley de Seguridad Nacional, traición a la patria, y ellos iban a ir por delitos del fuero común”.

Mientras la gobernadora hace gira de medios, el exfiscal se mantiene en prisión en el Altiplano

Maru Campos acumula una nueva polémica en su historial con el gobierno federal, debido a que el pasado 22 de octubre se presentó en el noticiero de Carlos Loret de Mola para dar a conocer una conversación privada que sostuvo el 19 de septiembre con Sheinbaum, donde la tensión resaltó durante el encuentro.

La mandataria estatal comentó que entre los reproches de la presidenta de México estuvo el permiso de intervención extranjera durante el operativo en El Pinal, además de calificativos realizados a través de medios de comunicación, donde Maru Campos se ha referido a su administración como “el gobierno de la muerte”.

Aseguró que no culpó de manera directa al exfical y calificó como “excesiva” la acusación de traición a la patria por la que se mantiene a César Jáuregui en prisión federal.

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