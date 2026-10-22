México

Seis características de las personas con apego ansioso, según la psicología

La teorías identifican a personas con apego ansioso como aquellos que suelen buscar vínculos estrechos, pero al mismo tiempo temen ser rechazadas o abandonadas

Una mujer y un hombre están sentados en un sofá desgastado dentro de una sala con una biblioteca al fondo.
Una mujer se apoya en el brazo de un hombre en el sofá de una sala, en una escena que ilustra la dependencia emocional en la pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El concepto de apego ansioso procede de la teoría del apego, desarrollada inicialmente por el psiquiatra británico John Bowlby durante las décadas de 1950 y 1960.

Bowlby planteó que los bebés nacen con una necesidad biológica de buscar protección y proximidad de sus cuidadores, sobre todo cuando sienten miedo, cansancio o malestar.

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También explicó que las primeras experiencias pueden influir en la forma en que una persona entiende la confianza, la seguridad y las relaciones a lo largo de su vida.

Tiempo después, la psicóloga Mary Ainsworth amplió esta teoría mediante la llamada “Situación Extraña”, un procedimiento de observación en el que se analizaba cómo reaccionaban los bebés ante la separación y el reencuentro con su cuidador.

A partir de estas investigaciones, Ainsworth identificó un patrón denominado apego inseguro ambivalente o resistente. Estos niños mostraban un gran malestar ante la separación y, al reencontrarse con su cuidador, buscaban contacto, pero a la vez podían mostrarse enfadados, resistentes o difíciles de consolar.

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Con el tiempo, este patrón empezó a describirse también como apego ansioso o apego ansioso-ambivalente.

Hoy en día, diversas teorías y especialistas en psicología hablan de las personas con apego ansioso como personas que suelen buscar vínculos estrechos, pero al mismo tiempo temen ser rechazadas o abandonadas.

Este patrón no define toda su personalidad ni constituye un diagnóstico por sí solo; sin embargo, puede ayudar a identificar ciertos patrones de conducta en las personas y a saber crear herramientas para quienes tienen rasgos de estas conductas en sus relaciones.

Una mujer sentada ante una mesa con café y tostadas mira la pantalla de un teléfono móvil mientras se muerde los dedos.
Una mujer sostiene un teléfono móvil frente a su desayuno en una representación de las conductas vinculadas al apego ansioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis características de las personas con apego ansioso

Como mencionamos antes, aunque no se trata de un diagnóstico en si mismo y ante cualquier situación emocional es importante buscar ayuda profesional, los rasgos identificados en esta teoría pueden ayudar a identifica patrones en la forma en que nos relacionamos con los demás.

  1. Miedo intenso al abandono: Pueden interpretar una distancia, un cambio de planes o una respuesta tardía como una señal de rechazo.
  2. Necesidad frecuente de confirmación: Buscan saber que son queridas, valoradas y que la relación continúa estable. Preguntas como “¿estás enfadado conmigo?” pueden aparecer con frecuencia.
  3. Hipersensibilidad a los cambios: Un tono diferente, menos mensajes o una actitud más reservada pueden generar preocupación, aunque no exista un problema real.
  4. Dificultad para confiar: La inseguridad puede manifestarse en forma de celos, sospechas o necesidad de conocer constantemente qué ocurre en la relación.
  5. Tendencia a priorizar a los demás: Pueden anteponer las necesidades de su pareja, familiares o amistades a las propias. A veces buscan agradar para evitar que la otra persona se marche.
  6. Problemas para estar a solas: La distancia emocional puede producir ansiedad, pensamientos repetitivos y sensación de vacío. En situaciones de conflicto, algunas personas reaccionan con conductas insistentes o excesiva búsqueda de contacto.
Infografía con ilustraciones de una pareja, iconos descriptivos y textos sobre seis patrones de conducta en el apego ansioso.
Una infografía de Infobae detalla seis manifestaciones emocionales y conductuales asociadas al apego ansioso en las relaciones interpersonales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para relacionarse con una persona con apego ansioso

Si tienes algún amigo, pareja o familiar o tu mismo tienes alguna de estas características, estos consejos pueden servirte para relacionarte de mejor manera. Recuerda que no remplazan la ayuda profesional.

1. Comunica tus intenciones con claridad

Evita los mensajes ambiguos o las desapariciones sin explicación. Si necesitas espacio, dilo de forma directa:

“Hoy necesito estar tranquilo, pero no significa que esté enfadado contigo. Hablamos esta tarde”. La claridad reduce las interpretaciones negativas.

2. Mantén una comunicación previsible

No es necesario responder de inmediato siempre, pero sí ayuda mantener unos hábitos razonables. Avisar de que estarás ocupado puede prevenir preocupaciones innecesarias.

3. Valida sus emociones sin confirmar todos sus miedos

Puedes reconocer lo que siente sin afirmar que su temor es una realidad:

“Entiendo que te haya preocupado mi silencio. No significa que quiera alejarme”. Validar no significa aceptar acusaciones, control o exigencias constantes.

4. Establece límites firmes y respetuosos

Las necesidades de seguridad deben convivir con el derecho a la intimidad. Explica qué conductas no puedes aceptar, como revisar el teléfono, exigir respuestas inmediatas o mantener discusiones interminables.

Un límite eficaz incluye una conducta concreta:

“No voy a continuar esta conversación si hay insultos. Podemos retomarla cuando estemos más tranquilos”.

5. Habla desde tu propia experiencia

Utiliza frases en primera persona para reducir la actitud defensiva: “Me siento presionado cuando tengo que responder a muchos mensajes seguidos”.

Es más útil que decir: “Eres demasiado dependiente”.

La comunicación en primera persona ayuda a expresar necesidades sin convertir la conversación en un ataque.

6. Refuerza los avances saludables

Si la persona respeta un espacio, expresa lo que necesita sin reproches o consigue calmarse antes de hablar, reconócelo:

“Me ha gustado que me dijeras cómo te sentías sin acusarme”. Este tipo de respuesta puede favorecer una relación más segura.

7. No conviertas la relación en una fuente permanente de tranquilización

Ofrecer apoyo es saludable. Tener que demostrar constantemente el amor, responder a cada temor o abandonar los propios límites puede aumentar la dependencia de ambas partes.

La seguridad emocional también se construye con actividades propias, amistades, autonomía y recursos personales.

8. Aborda los conflictos cuando ambos estéis tranquilos

Durante un momento de ansiedad, discutir sobre el futuro de la relación suele aumentar la intensidad. Es preferible hacer una pausa breve, acordar cuándo retomar la conversación y cumplir ese acuerdo.

9. Anima a buscar ayuda profesional si el malestar es intenso

La psicoterapia puede ayudar a identificar desencadenantes, mejorar la autoestima, regular la ansiedad y aprender formas más directas de pedir afecto y seguridad. También puede ser útil la terapia de pareja cuando el patrón afecta a ambos.

Qué conviene evitar

  • Ridiculizar sus miedos o llamarla “dramática”.
  • Utilizar el silencio como castigo.
  • Amenazar con terminar la relación para ganar una discusión.
  • Prometer una disponibilidad que no puedes mantener.
  • Aceptar conductas de control por evitar un conflicto.
  • Confundir comprensión con responsabilidad absoluta sobre sus emociones.

La clave es combinar empatía, claridad y límites. Una persona con apego ansioso necesita sentirse escuchada, pero también puede aprender a gestionar su inseguridad sin que la otra persona tenga que renunciar a su autonomía.

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