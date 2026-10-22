Clemente Castañeda reprueba acciones del priista Gutiérrez Mancilla: “Solo denigran al Congreso”

El senador de MC, Clemente Castañeda, habló sobre lo ocurrido con su partido y el PRI en la Cámara de Diputados. Crédito: X/ @QuadratinJal

Guardar

Este miércoles, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, Clemente Castañeda, reprobó cualquier hecho de violencia en las instalaciones del Congreso de la Unión.

Lo anterior, después del altercado ocurrido ayer, cuando el diputado del PRI, Carlos Mancilla Gutiérrez, arrojó agua sucia al logotipo de MC, colocado en las oficinas del partido en la Cámara de Diputados.

PUBLICIDAD

Priistas y emecistas protagonizan altercado en la Cámara de Diputados

El martes 20 de octubre, legisladores del PRI protestaron en San Lázaro. El grupo, liderado por Gutiérrez Mancilla, arrojó agua sucia contra el emblema de Movimiento Ciudadano.

Además, los priistas confrontaron verbalmente a los diputados emecistas Gibrán Ramírez y Juan Ignacio Zavala. El reclamo fue por la crisis de agua potable en Jalisco.

El estado es gobernado por Pablo Lemus, también de MC.

Mancilla Gutiérrez encara a Máynez

Luego del altercado, Gutiérrez Mancilla llamó “cobarde” al coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez.

“Es lo único que saben hacer las ratas, huir, correr porque no tienen argumentos”, dijo el legislador tricolor.

Por su parte, el excandidato presidencial calificó las acciones de los priistas como “montajes” y una “ofensa a la gente”. También consideró que “habla del tipo de política que hace el PRI. Una política de porros”.

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 20OCTUBRE2026.- Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, luego de arrojar agua sucia sobre el logotipo de Movimiento Ciudadano en las oficinas del partido, en protesta por los problemas de suministro y calidad del agua que enfrenta Guadalajara. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

Clemente Castañeda crítica lo ocurrido con su partido en San Lázaro

Luego de todo lo ocurrido ayer, en una charla con medios en la sede del Senado de la República, Clemente Castañeda afirmó que su partido siempre buscará construir soluciones cuando hay diferencias políticas.

“Nosotros reprobamos cualquier acto de violencia, lo condenamos enérgicamente, no es a partir de la violencia, de la provocación, como va a resolver y atender los múltiples problemas que tiene el país. Son actitudes que no compartimos y vamos a insistir nosotros en la búsqueda de soluciones.

“Cuando uno tiene diferencias políticas, lo que debe hacer, a nuestro juicio, es la posición del Movimiento Ciudadano, es dialogar, establecer dónde están justamente esas diferencias, construir soluciones”, comentó el líder de los senadores naranja.

PUBLICIDAD

Castañeda respalda a Álvarez Máynez

Dado que también salió embarrado porque estaba de visita en la Cámara de Diputados, Clemente Castañeda respaldó a su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, al tiempo que destacó que se comportó “a la altura, con entereza, sin caer en la provocación”. Sin dejar de mencionar, que reprobó las acciones de Gutiérrez Mancilla.

“Nosotros nunca hemos celebrado estas actitudes, trátese de quien se trate. Hoy se trata de nuestro dirigente nacional, a quien le expreso toda mi solidaridad, porque me parece que se comportó a la altura, con entereza, sin caer en la provocación. Yo creo que denigran el Congreso y denigran la política. La política es exactamente lo opuesto a la confrontación física”, enfatizó.

PUBLICIDAD

Comité de Ética de San Lázaro analizará el comportamiento de Carlos Mancilla

Un día después de que el diputado priista Carlos Mancilla increpara de forma violenta al dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, la Cámara de Diputados anunció medidas para atender el altercado ocurrido.

La respuesta incluyó una queja formal, que será revisada por el Comité de Ética, y nuevas restricciones de acceso al recinto legislativo. La decisión abre la puerta a posibles sanciones para los involucrados.

MC presenta queja contra el diputado del PRI

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, informó que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por Ricardo Monreal Ávila, condenaron los hechos de violencia registrados en el recinto. Ambas instancias acordaron solicitar una atención urgente al Comité de Ética.

PUBLICIDAD

El líder de MC compartió su postura sobre lo ocurrido con diputados del PRI en San Lázaro. Crédito: X / @AlvarezMaynez / Captura de Video.

Asimismo, el organismo, instalado en noviembre del año pasado, revisará la queja que presentó Movimiento Ciudadano por lo ocurrido y determinará si existen elementos para imponer sanciones. La resolución no es automática: el procedimiento contempla notificar a las personas acusadas, recibir pruebas y permitirles presentar sus argumentos antes de una decisión final.

Bolaños-Cacho Cué sostuvo que la Cámara no permitirá que las diferencias políticas se conviertan en agresiones. El legislador defendió el diálogo como la vía para resolver los conflictos dentro del Poder Legislativo.

El caso centra ahora la atención en el alcance de las medidas disciplinarias que pueden aplicarse a los legisladores involucrados. También queda en duda la capacidad de las autoridades de San Lázaro para evitar que un enfrentamiento similar vuelva a ocurrir.

PUBLICIDAD

Tras el zafarrancho protagonizado por legisladores del PRI en la Cámara de Diputados, el senador de MC, Clemente Castañeda, consideró que los tricolores solo “denigran al Congreso”.