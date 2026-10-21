Jorge “Coque” Muñiz ofrece disculpas a Frida Sofía tras defender a Enrique Guzmán: “Estoy a favor de las víctimas”

Jorge “Coque” Muñiz ofreció una disculpa pública después de recibir críticas por un comentario sobre el caso de Frida Sofía y Enrique Guzmán durante una conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

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Jorge “Coque” Muñiz ofreció una disculpa pública después de recibir críticas por un comentario sobre el caso de Frida Sofía y Enrique Guzmán durante una conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

El cantante reconoció que sus palabras estuvieron fuera de lugar y lamentó haber lastimado a quienes se sintieron afectados.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, el conductor admitió que se equivocó durante la charla y expresó su respaldo a las personas que han sufrido violencia.

También manifestó su disposición a ofrecer una disculpa directamente a Frida Sofía.

“Estoy a favor de las personas que son víctimas para ser escuchadas y, sobre todo, tengan la confianza en platicarnos qué les sucede”, expresó.

Muñiz también sostuvo que ninguna forma de violencia contra las mujeres o cualquier otra persona debe ser tolerada. “Mi sincera disculpa a aquellas personas por este mal comentario”, agregó.

Jorge Muñiz fue acusado de revictimizar a Frida Sofía. (X)

¿Qué dijo Coque Muñiz sobre Enrique Guzmán y Frida Sofía?

La polémica surgió a partir de una conversación que el cantante sostuvo con Gustavo Adolfo Infante durante la celebración del décimo aniversario del programa El minuto que cambió mi destino.

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De acuerdo con el relato del periodista en De primera mano, Muñiz le preguntó si consideraba válido haber “destruido” la carrera de Enrique Guzmán por publicar una exclusiva relacionada con las acusaciones de Frida Sofía.

Infante respondió que no había actuado de esa manera, pues, según explicó, llegó a un acuerdo con la persona involucrada. El comunicador también defendió la importancia de escuchar a quienes denuncian agresiones.

Las declaraciones provocaron reacciones en redes sociales y llevaron a Coque Muñiz a pronunciarse públicamente para reconocer su error.

Coque Muñiz se disculpó con la actriz Frida Sofía por un comentario que minimizó su denuncia por agresión sexual en contra del cantante Enrique Guzmán. (Instagram: Jorge Alberto Muñiz)

¿Qué pasó con la denuncia de Frida Sofía contra Enrique Guzmán?

En 2021, Frida Sofía acusó públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, de presuntos abusos sexuales durante su infancia. Las declaraciones provocaron una fractura familiar y una fuerte controversia mediática.

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Posteriormente, Gustavo Adolfo Infante informó que la joven habría decidido no continuar con el proceso legal en México.

Entre los motivos que se mencionaron estaban las dificultades para viajar al país y su percepción de que las autoridades no habían dado seguimiento suficiente a su denuncia.

En declaraciones difundidas por el periodista, Frida Sofía habría expresado que no existía posibilidad de reconciliación con su abuelo y que consideraba que ya había hecho público lo que quería contar sobre su experiencia.

¿Quién es Jorge “Coque” Muñiz?

Jorge Alberto Muñiz Gardner, hijo de Marco Antonio Muñiz, construyó una trayectoria propia en la cultura popular mexicana durante más de cuatro décadas.

El intérprete tapatío alcanzó notoriedad en la década de 1980 tras recibir el Premio Revelación en el Festival OTI y colocar temas de balada romántica como La otra parte de ti.

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Además de su faceta como cantante y defensor del bolero, su sentido del humor le abrió espacio en la televisión. Como conductor y comediante encabezó programas de variedades como TV de Noche y La escuelita VIP.

Actualmente, “Coque” Muñiz continúa activo en los escenarios con espectáculos que combinan música, comedia y cercanía con el público.