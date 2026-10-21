Dan prisión preventiva a “El Talibán” de Los Chapitos, pero no por el secuestro de los 10 mineros en Concordia

Fue capturado el pasado sábado 17 de octubre. Crédito: Defensa

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Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra Jesús Abraham García Perales, alias “El Talibán”, operador de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La Fiscalía General de la República (FGR) lo presentó ante la autoridad judicial después de que su detención fue declarada legal, pero la imputación no incluyó, por el momento, su presunta participación en el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la minera Vizsla Silver Corp en Concordia, Sinaloa.

La captura de García Perales se dio el 17 de octubre, en Mazatlán, como parte de una operación coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

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El RND detalló que El Talibán tiene tatuado su apodo en la mano derecha. Crédito: SSPC

Según el Registro Nacional de Detenciones, el detenido es descrito como un hombre de complexión media, tez morena clara, con la leyenda “Talibán” tatuada en la mano derecha y diversos tatuajes en ambos brazos.

El Ministerio Público imputó delitos por armamento

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa imputó a “El Talibán” por su probable participación en la portación de arma de fuego y la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército. La audiencia continuará en los próximos días para definir si se le vincula a proceso por estos delitos.

Rifle tipo AK-47 asegurado a El Talibán. Crédito: FGR

Los cargos derivan del aseguramiento de un fusil tipo AK-47, cargadores y diversos cartuchos que se presentaron como pruebas en la audiencia. La FGR no reportó cargos adicionales relacionados con los hechos de violencia que la Defensa le atribuyó en su comunicado original, entre ellos el secuestro de los mineros y el de un grupo de turistas del Estado de México.

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La detención se ejecutó en dos fases, en El Rosario y Mazatlán

La operación militar para capturar a “El Talibán” se desarrolló en dos acciones distintas. El 16 de octubre, en el municipio de El Rosario, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército detuvieron a cuatro integrantes de una célula delictiva que formaba parte del círculo de seguridad de Oscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco 81”, jefe regional de Los Chapitos en esa zona. Entre los detenidos en esa fase se encontró una persona de nacionalidad colombiana.

El Talibán de Los Chapitos, detenido en Mazatlán. Crédito: FGR

El operativo contó con el apoyo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y se coordinó con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Un día después, derivado de los trabajos de inteligencia generados por esa primera detención, elementos militares ubicaron a “El Talibán” en Mazatlán, en posesión de armamento y un vehículo.

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Según la Defensa, García Perales era persona de confianza de Juan Benito “N”, alias “Beny 17”, otro jefe regional de Los Chapitos distinto de “El Casco”. Ambos operaban, de acuerdo con el comunicado militar, bajo la estructura del Cártel del de Sinaloa.

El antecedente del caso: el secuestro de los 10 mineros de Vizsla Silver en Concordia

Un grupo armado privó de la libertad a 10 trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp la mañana del 23 de enero de 2026, en el campamento ubicado en el fraccionamiento La Clementina del municipio de Concordia. La minera suspendió temporalmente las operaciones de su proyecto Pánuco, y el hecho se dio en el contexto de la disputa interna entre Los Chapitos y Los Mayos.

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Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal desplegó un operativo de búsqueda con más de mil 190 uniformados, entre efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Marina. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló a Los Chapitos como probables responsables, y días después atribuyó el hecho a una confusión con integrantes de Los Mayos, versión que Sheinbaum aclaró provenía de la declaración de un detenido, no de una conclusión oficial de la FGR.

Mineros secuestrados en Sinaloa. Crédito: Especial

El 3 y el 9 de febrero se localizaron diversas fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, Concordia. Entre los cuerpos localizados en las fosas clandestinas y posteriormente identificados están 9 de los 10 mineros: José Ángel Hernández Vélez, José Manuel Castañeda Hernández, Ignacio Aurelio Salazar Flores, Javier Guillermo Vargas Valle, Javier Emilio Valdez Valenzuela, José Antonio Jiménez Nevárez, Jesús Antonio de la O Valdez, Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón.

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El 6 de abril, Vizsla Silver confirmó la identificación del noveno trabajador; el único que permanece sin identificar es Francisco Antonio Esparza Yáñez, de 67 años, gerente de relaciones comunitarias de la compañía.

El Casco 81, jefe de plaza de Los Chapitos. (Foto de @HEARST_BB)

“El Casco 81”, señalado como jefe de plaza de Los Chapitos en Rosario y Concordia, es el último de cuatro hermanos Martínez Larios que permanece prófugo. Sus hermanos son José Luis Martínez Larios, alias “El Monstruo” o “El 51”, asesinado en diciembre de 2015 en Mazatlán; Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80”, detenido el 1 de junio de 2026 en Mazatlán, y Eduardo Jonathan Martínez Larios, alias “El Owen”, quien cumplía una condena de 14 años y presuntamente fue una de las víctimas mortales tras la riña del pasado 8 de octubre el penal de El Castillo, en Mazatlán.

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Un operativo de la Marina el 4 de julio en esa zona dejó un saldo de 10 presuntos integrantes de su célula abatidos y tres detenidos, pero no logró la captura de “El Casco 81”.