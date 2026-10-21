Colaboración de Majo Aguilar y A.B. Quintanilla revive polémica de Ángela Aguilar con Selena

La frase “ella era ya una señora más grande” de Ángela resurge en redes sociales tras conocerse la unión musical entre Majo y el productor de Son’s of Cumbia. (CUARTOSCURO)

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A.B. Quintanilla anuncia el regreso de su agrupación Son’s of Cumbia con el lanzamiento de “Desenamorando”, colaboración con la cantante Majo Aguilar que se estrena este jueves 22 de octubre. El tema marca el inicio de un nuevo proyecto musical del productor tras años sin actividad con el grupo.

Días antes del anuncio oficial, el productor originario de Texas escribió en sus redes sociales un mensaje que adelantó el relanzamiento de su proyecto musical. “Hoy empieza una nueva etapa musicalmente para mí”, expresó.

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En el mismo mensaje, Quintanilla detalló que “‘Desenamorando’ es la primera canción de mi nuevo proyecto junto a mi grupo Son’s of Cumbia”. Agregó una frase dirigida a sus seguidores: “La Kumbia está de vuelta, se los prometí!!! y no vengo solo”.

El productor dejó en suspenso la identidad de la primera colaboradora del proyecto con una pregunta directa a su audiencia: “¿Quién creen que es la primera invitada???”.

La canción busca convertirse en un himno sobre relaciones que terminan con respeto, según la descripción que la propia intérprete ofrece en sus redes sociales. (Captura de pantalla @abquintanilla3)

Este 20 de octubre, AB Quintanilla publicó un mensaje de agradecimiento hacia Majo Aguilar por sumarse a la colaboración. “Gracias Majo Aguilar por creer en este proyecto y compartir tu increíble talento conmigo”, escribió el productor.

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El texto incluyó una precisión sobre el papel de la cantante dentro del disco que prepara. “Me llena de alegría que seas la primera artista en formar parte de este disco especial”, añadió Quintanilla, quien fijó la fecha de estreno para este jueves 22 de octubre.

Por su parte, Aguilar confirmó la noticia en un video difundido en sus redes sociales. “Ya por fin les puedo platicar de esta colaboración”, dijo la cantante al inicio de su mensaje.

Majo Aguilar describe la colaboración como “un sueño hecho realidad”

La intérprete detalló el peso que tiene para ella trabajar con el productor de Kumbia Kings. “Decirles que estoy emocionada es muy poquito, porque colaborar con Aidy Quintanilla es un sueño hecho realidad muy grande”, afirmó.

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Majo Aguilar se sumó como primera invitada al disco que marca el relanzamiento de Son's of Cumbia, en una alianza que llega después de que el productor elogiara su interpretación de un tema original de Selena. (Majo Aguilar)

Aguilar repasó la trayectoria del productor como referencia de su decisión de participar en el proyecto. “Desde su trayectoria con Selena, sus proyectos como productor en lo individual, cómo nos ha hecho bailar, cómo nos ha hecho gozar con su música”, mencionó.

Sobre el contenido de la canción, la cantante ofreció una interpretación del mensaje que busca transmitir el tema. “A mí me gusta verlo como una canción que puede ser el himno para las mujeres que quieren soltar a una relación que le dieron tanto y que lo logran con respeto y con amor”, explicó.

La conexión musical entre ambos artistas tiene un antecedente público. AB Quintanilla elogió la voz de Aguilar después de verla interpretar en concierto “Si una vez”, tema original de Selena Quintanilla.

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Así reaccionaron internautas en redes sociales

Ese comentario generó reacciones en redes sociales, en parte por los antecedentes que existen entre el productor y la familia Aguilar, vinculados a una controversia previa relacionada con la prima de Majo, Ángela Aguilar.

“Y sin mandarle una carta”

“Cachetada con guante blanco”

“¿Se imaginan una colaboración con Cazzu?"

“Eres la mejor de los Aguilar”

“Hay alguien que no va a soportar”

“Se las cobró todas”

“Eligió a la Aguilar correcta”

La unión entre ambos artistas despertó comparaciones en redes con una polémica previa relacionada con la prima de la cantante, quien hace años generó controversia por declaraciones sobre Selena Quintanilla. (AB Quintanilla Facebook)

Hace algunos años, Ángela Aguilar lanzó un disco con canciones de Selena Quintanilla, proyecto que generó controversia por declaraciones de la cantante en una entrevista. “Imagínate que Selena intente ser yo, bueno, no había nacido cuando ella estaba cantando; además, ella era ya una señora más grande”, declaró en ese momento.

Ángela Aguilar aseguró haber enviado una carta a la familia Quintanilla para informar sobre el tributo musical. Hasta donde se tiene registro, ni AB Quintanilla ni otros integrantes de la familia respondieron públicamente a esa comunicación.

En su momento circularon versiones que señalaban que el productor no estuvo de acuerdo con el proyecto de Ángela. Ese antecedente llevó a usuarios de redes sociales a interpretar la nueva colaboración con Majo Aguilar como una respuesta implícita hacia la familia.

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