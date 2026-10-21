Qué hacer con el suero del kéfir: cómo aprovechar el líquido que queda al colarlo

Una persona separa los granos de kéfir del suero mediante un colador metálico y un cuenco de cerámica sobre la encimera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Al preparar búlgaros de leche o kéfir en casa, no siempre todo queda con una consistencia cremosa y uniforme. Durante la fermentación puede aparecer un líquido amarillento o ligeramente translúcido entre la parte más espesa, una separación que también se hace evidente cuando la bebida se cuela para obtener una textura similar a la del yogur griego.

Ese líquido es el suero del kéfir y, aunque algunas personas pueden pensar que se trata de un sobrante sin utilidad, no necesariamente tiene que desecharse. Puede aprovecharse en determinadas preparaciones culinarias, siempre que se haya obtenido de un producto elaborado y conservado de manera adecuada.

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Su consistencia es más líquida y su sabor puede ser ácido, características que influyen en la manera de incorporarlo a las recetas.

La guía especializada Cultures for Health, dedicada a la elaboración de alimentos fermentados, señala que el suero puede guardarse para utilizarlo en sopas y licuados, además de servir como cultivo iniciador para determinados procesos de fermentación. Estas posibilidades permiten reducir el desperdicio en la cocina, aunque no todas las recetas que llevan kéfir funcionan de la misma manera cuando se utiliza únicamente el líquido separado.

¿Qué propiedades nutricionales tiene el suero del kéfir?

Una bolsa de tela escurre una gota de suero transparente sobre un recipiente de cristal durante el proceso de filtrado de kéfir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El suero que se separa del kéfir de leche conserva parte de los nutrientes de la leche, aunque su composición depende de cómo se haya elaborado y fermentado la bebida. Puede contener proteínas y minerales como calcio y fósforo, además de cantidades variables de lactosa.

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Sin embargo, su valor nutricional no es idéntico al del kéfir completo. Al separar el líquido de la parte más espesa, también cambia la proporción de sus componentes, por lo que no se puede asumir que ambos aporten los mismos nutrientes en las mismas cantidades.

Su principal utilidad en la cocina es aprovechar un líquido que todavía puede contener nutrientes de la leche, en lugar de desecharlo.

Cómo aprovechar el suero del kéfir en la cocina

Una persona vierte suero de kéfir en un cuenco con masa para elaborar panqueques junto a una torre de tortitas y un vaso de batido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El suero del kéfir puede utilizarse como ingrediente en algunas preparaciones. Su sabor ácido debe tenerse en cuenta para evitar que domine el resultado, especialmente en recetas que normalmente llevan agua, leche u otro líquido de sabor más neutro.

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1. Incorporarlo a sopas

El suero del kéfir puede aprovecharse en sopas de verduras, como las de calabaza o zanahoria, y en cremas de papa o puerro. Se puede agregar una pequeña cantidad al final de la preparación para aportar un toque ácido, probando el sabor antes de añadir más. Lo ideal es incorporarlo poco a poco, ya que su acidez puede cambiar el sabor de la sopa. Estos son ejemplos de posibles usos culinarios, por lo que conviene ajustar la cantidad según la receta.

2. Añadirlo a licuados

El suero también puede incorporarse a licuados, otro de los usos que recoge la misma guía especializada. En este caso, lo recomendable es agregar una cantidad moderada junto con los demás ingredientes y probar la mezcla antes de añadir más. Su sabor ácido puede combinar con algunas frutas, pero también modificar considerablemente el resultado si se utiliza en exceso.

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3. Usarlo para preparar hot cakes

El suero del kéfir puede aprovecharse para preparar hot cakes en lugar de desecharlo. Para hacerlo, basta con sustituir una parte de la leche o el agua que pide la receta por la misma cantidad de suero. Por ejemplo, si la preparación lleva una taza de leche, se puede probar con media taza de leche y media taza de suero.

El resultado puede tener un ligero sabor ácido, por lo que conviene probar primero con una cantidad pequeña. No es necesario agregar bicarbonato de sodio adicional: las harinas preparadas para hot cakes suelen incluir ingredientes que ayudan a que la masa esponje, y añadir más sin ajustar la receta puede alterar el sabor.

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4. Utilizarlo para fermentar verduras

Varios frascos de vidrio contienen suero de kéfir, pepinillos en salmuera y col en fermentación junto a especias sobre una mesa de mármol blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El suero del kéfir también puede utilizarse en algunas recetas de verduras fermentadas, como las de pepinillos o col. En este caso, se agrega a la salmuera —la mezcla de agua y sal en la que se sumergen los vegetales— para aportar microorganismos que ayuden a iniciar la fermentación.

La guía de Cultures for Health menciona como referencia aproximadamente un cuarto de taza de suero por cada litro de salmuera. Sin embargo, la cantidad de sal y el tiempo de fermentación deben seguir las indicaciones de una receta específica, ya que no basta con agregar el líquido a las verduras para garantizar que el proceso sea seguro.

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Este método es opcional: la misma guía recomienda fermentar las verduras utilizando sal, sin necesidad de añadir suero ni otros cultivos iniciadores.

Cómo conservar el suero y cuándo es mejor desecharlo

Gránulos de kéfir en un cuenco de madera y la bebida láctea resultante en un vaso y un tarro sobre una mesa rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se planea aprovechar el líquido, la higiene debe ser parte del proceso desde el momento en que se separa. Lo recomendable es recogerlo en un recipiente limpio, taparlo y mantenerlo refrigerado, en lugar de dejarlo durante horas a temperatura ambiente.

También es importante utilizar utensilios limpios y evitar introducir cucharas que hayan estado en contacto con otros alimentos. Estas medidas reducen las oportunidades de contaminación, aunque no garantizan por sí solas que un producto elaborado en casa sea seguro.

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Las recomendaciones de la Universidad de Florida sobre alimentos fermentados advierten que el kéfir puede presentar riesgos microbiológicos si no se prepara y conserva correctamente. Aunque su acidez puede limitar el crecimiento de algunos microorganismos, no garantiza la eliminación de todos los patógenos.

Por eso, no conviene confiar únicamente en el olor, el color o el sabor para determinar si el suero todavía puede consumirse. Si existen señales de moho, olor desagradable inusual o dudas sobre el tiempo y las condiciones de conservación, es preferible desecharlo.