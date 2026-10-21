México

Qué hacer con el suero del kéfir: cómo aprovechar el líquido que queda al colarlo

Aunque suele terminar en el fregadero, el líquido amarillento que se separa de los búlgaros de leche puede tener un segundo uso en la cocina

Manos que filtran kéfir con un colador y una cuchara de madera, junto a recipientes y frascos de vidrio con leche fermentada.
Una persona separa los granos de kéfir del suero mediante un colador metálico y un cuenco de cerámica sobre la encimera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Al preparar búlgaros de leche o kéfir en casa, no siempre todo queda con una consistencia cremosa y uniforme. Durante la fermentación puede aparecer un líquido amarillento o ligeramente translúcido entre la parte más espesa, una separación que también se hace evidente cuando la bebida se cuela para obtener una textura similar a la del yogur griego.

Ese líquido es el suero del kéfir y, aunque algunas personas pueden pensar que se trata de un sobrante sin utilidad, no necesariamente tiene que desecharse. Puede aprovecharse en determinadas preparaciones culinarias, siempre que se haya obtenido de un producto elaborado y conservado de manera adecuada.

PUBLICIDAD

Su consistencia es más líquida y su sabor puede ser ácido, características que influyen en la manera de incorporarlo a las recetas.

La guía especializada Cultures for Health, dedicada a la elaboración de alimentos fermentados, señala que el suero puede guardarse para utilizarlo en sopas y licuados, además de servir como cultivo iniciador para determinados procesos de fermentación. Estas posibilidades permiten reducir el desperdicio en la cocina, aunque no todas las recetas que llevan kéfir funcionan de la misma manera cuando se utiliza únicamente el líquido separado.

¿Qué propiedades nutricionales tiene el suero del kéfir?

Bolsa de tela suspendida que contiene masa blanca de kéfir y deja caer una gota de suero en un recipiente de vidrio.
Una bolsa de tela escurre una gota de suero transparente sobre un recipiente de cristal durante el proceso de filtrado de kéfir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El suero que se separa del kéfir de leche conserva parte de los nutrientes de la leche, aunque su composición depende de cómo se haya elaborado y fermentado la bebida. Puede contener proteínas y minerales como calcio y fósforo, además de cantidades variables de lactosa.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su valor nutricional no es idéntico al del kéfir completo. Al separar el líquido de la parte más espesa, también cambia la proporción de sus componentes, por lo que no se puede asumir que ambos aporten los mismos nutrientes en las mismas cantidades.

Su principal utilidad en la cocina es aprovechar un líquido que todavía puede contener nutrientes de la leche, en lugar de desecharlo.

Cómo aprovechar el suero del kéfir en la cocina

Manos que vierten un líquido blanco desde una jarra a un cuenco con masa, junto a panqueques apilados, un batido y bayas sobre una mesa.
Una persona vierte suero de kéfir en un cuenco con masa para elaborar panqueques junto a una torre de tortitas y un vaso de batido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El suero del kéfir puede utilizarse como ingrediente en algunas preparaciones. Su sabor ácido debe tenerse en cuenta para evitar que domine el resultado, especialmente en recetas que normalmente llevan agua, leche u otro líquido de sabor más neutro.

1. Incorporarlo a sopas

El suero del kéfir puede aprovecharse en sopas de verduras, como las de calabaza o zanahoria, y en cremas de papa o puerro. Se puede agregar una pequeña cantidad al final de la preparación para aportar un toque ácido, probando el sabor antes de añadir más. Lo ideal es incorporarlo poco a poco, ya que su acidez puede cambiar el sabor de la sopa. Estos son ejemplos de posibles usos culinarios, por lo que conviene ajustar la cantidad según la receta.

2. Añadirlo a licuados

El suero también puede incorporarse a licuados, otro de los usos que recoge la misma guía especializada. En este caso, lo recomendable es agregar una cantidad moderada junto con los demás ingredientes y probar la mezcla antes de añadir más. Su sabor ácido puede combinar con algunas frutas, pero también modificar considerablemente el resultado si se utiliza en exceso.

3. Usarlo para preparar hot cakes

El suero del kéfir puede aprovecharse para preparar hot cakes en lugar de desecharlo. Para hacerlo, basta con sustituir una parte de la leche o el agua que pide la receta por la misma cantidad de suero. Por ejemplo, si la preparación lleva una taza de leche, se puede probar con media taza de leche y media taza de suero.

El resultado puede tener un ligero sabor ácido, por lo que conviene probar primero con una cantidad pequeña. No es necesario agregar bicarbonato de sodio adicional: las harinas preparadas para hot cakes suelen incluir ingredientes que ayudan a que la masa esponje, y añadir más sin ajustar la receta puede alterar el sabor.

4. Utilizarlo para fermentar verduras

Tres tarros de vidrio con líquido dorado, pepinillos y col en salmuera, junto a ramitas de eneldo y granos de pimienta sobre una base de mármol.
Varios frascos de vidrio contienen suero de kéfir, pepinillos en salmuera y col en fermentación junto a especias sobre una mesa de mármol blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El suero del kéfir también puede utilizarse en algunas recetas de verduras fermentadas, como las de pepinillos o col. En este caso, se agrega a la salmuera —la mezcla de agua y sal en la que se sumergen los vegetales— para aportar microorganismos que ayuden a iniciar la fermentación.

La guía de Cultures for Health menciona como referencia aproximadamente un cuarto de taza de suero por cada litro de salmuera. Sin embargo, la cantidad de sal y el tiempo de fermentación deben seguir las indicaciones de una receta específica, ya que no basta con agregar el líquido a las verduras para garantizar que el proceso sea seguro.

Este método es opcional: la misma guía recomienda fermentar las verduras utilizando sal, sin necesidad de añadir suero ni otros cultivos iniciadores.

Cómo conservar el suero y cuándo es mejor desecharlo

Gránulos de kéfir en un cuenco con cuchara de madera, un tarro de kéfir, un vaso de kéfir y un paño sobre una superficie de madera.
Gránulos de kéfir en un cuenco de madera y la bebida láctea resultante en un vaso y un tarro sobre una mesa rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se planea aprovechar el líquido, la higiene debe ser parte del proceso desde el momento en que se separa. Lo recomendable es recogerlo en un recipiente limpio, taparlo y mantenerlo refrigerado, en lugar de dejarlo durante horas a temperatura ambiente.

También es importante utilizar utensilios limpios y evitar introducir cucharas que hayan estado en contacto con otros alimentos. Estas medidas reducen las oportunidades de contaminación, aunque no garantizan por sí solas que un producto elaborado en casa sea seguro.

Las recomendaciones de la Universidad de Florida sobre alimentos fermentados advierten que el kéfir puede presentar riesgos microbiológicos si no se prepara y conserva correctamente. Aunque su acidez puede limitar el crecimiento de algunos microorganismos, no garantiza la eliminación de todos los patógenos.

Por eso, no conviene confiar únicamente en el olor, el color o el sabor para determinar si el suero todavía puede consumirse. Si existen señales de moho, olor desagradable inusual o dudas sobre el tiempo y las condiciones de conservación, es preferible desecharlo.

Temas Relacionados

KéfirBúlgaros de Lechemexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jorge “Coque” Muñiz ofrece disculpas a Frida Sofía tras defender a Enrique Guzmán: “Estoy a favor de las víctimas”

El cantante generó polémica al sugerir que las acusaciones de supuesto abuso sexual reveladas por Gustavo Adolfo Infante no debieron hacerse públicas, con el fin de evitar afectaciones a la carrera de Enrique Guzmán

Jorge “Coque” Muñiz ofrece disculpas a Frida Sofía tras defender a Enrique Guzmán: “Estoy a favor de las víctimas”

Bloquean la autopista México-Toluca en Lerma por más de 17 horas: colectivos exigen avances en búsqueda de desaparecidos

Familiares de personas desaparecidas y colectivos exigen respuestas de la Fiscalía mexiquense y la intervención de su titular, José Luis Cervantes Martínez

Bloquean la autopista México-Toluca en Lerma por más de 17 horas: colectivos exigen avances en búsqueda de desaparecidos

Día de Muertos: el significado espiritual de la sal, el agua, las velas y las flores en el altar

La tradición mexicana organiza el altar según los cuatro elementos de la naturaleza y asigna a cada objeto una tarea específica en el tránsito de las almas entre dos mundos

Día de Muertos: el significado espiritual de la sal, el agua, las velas y las flores en el altar

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El temblor tuvo lugar a las 03:27 horas, a una distancia de 44 km de Puerto Escondido y tuvo una profundidad de 5.0 km

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Colaboración de Majo Aguilar y A.B. Quintanilla revive polémica de Ángela Aguilar con Selena

La frase “ella era ya una señora más grande” de Ángela resurge en redes sociales tras conocerse la unión musical entre Majo y el productor de Son’s of Cumbia

Colaboración de Majo Aguilar y A.B. Quintanilla revive polémica de Ángela Aguilar con Selena
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Los Zetas a Los Chapitos: fechas de las próximas audiencias de los narcos mexicanos en EEUU

De Los Zetas a Los Chapitos: fechas de las próximas audiencias de los narcos mexicanos en EEUU

Emma Coronel confirma el fin de su libertad condicional en EEUU

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de octubre: “La Casita”, el centro de exterminio del CJNG que operaba en Nayarit desde el 2019

Dan prisión preventiva a “El Talibán” de Los Chapitos, pero no por el secuestro de los 10 mineros en Concordia

Desmantelan red de cámaras de vigilancia ilegales usadas por el crimen organizado en Apatzingán

ENTRETENIMIENTO

Jorge “Coque” Muñiz ofrece disculpas a Frida Sofía tras defender a Enrique Guzmán: “Estoy a favor de las víctimas”

Jorge “Coque” Muñiz ofrece disculpas a Frida Sofía tras defender a Enrique Guzmán: “Estoy a favor de las víctimas”

Colaboración de Majo Aguilar y A.B. Quintanilla revive polémica de Ángela Aguilar con Selena

Maribel Guardia creía que Julián Figueroa se recuperaría y no le creyó sobre Imelda Tuñón: “Me arrepiento”

Sergio Mayer responde a las críticas por dejar San Lázaro para entrar al reality Juego de Villanos

Leonardo Aguilar admite que las polémicas y el hate hacia su familia afectan su carrera musical: “No les he hecho nada”

DEPORTES

Emanuel Navarrete lanza advertencia a O’Shaquie Foster: “El día de la pelea, vamos por todo”

Emanuel Navarrete lanza advertencia a O’Shaquie Foster: “El día de la pelea, vamos por todo”

Jugadores mexicanos en la Serie Mundial de la MLB 2026: fechas, horarios y dónde verlos en el duelo Brewers vs Rays

El Gran Premio de México 2026 hará ganar mucho dinero a la CDMX: hoteles y movilidad, los sectores más beneficiados

La millonaria cifra que cobraría Saúl “Canelo” Álvarez por su pelea contra Christian Mbilli

Checo Pérez mantiene en suspenso su retiro de la Fórmula 1 pero deja escapar una pista