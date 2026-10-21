México

Bloquean la autopista México-Toluca en Lerma por más de 17 horas: colectivos exigen avances en búsqueda de desaparecidos

Familiares de personas desaparecidas y colectivos exigen respuestas de la Fiscalía mexiquense y la intervención de su titular, José Luis Cervantes Martínez

Manifestación autopista México-Toluca Lerma Edomex madres buscadoras
Manifestación autopista México-Toluca Lerma Edomex madres buscadoras (especial)
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Familiares de personas desaparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda bloquearon desde las 11:00 horas de ayer la autopista México-Toluca, a la altura de Plazas Outlet Lerma, para exigir avances en las investigaciones y respuestas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La movilización provocó el cierre de la circulación en dirección a Toluca, y ya cumple más de 17 horas, donde los manifestantes colocaron pancartas, lonas y fichas de búsqueda con fotografías y datos de sus seres queridos. A través de estos materiales, denunciaron la falta de resultados en algunos expedientes y demandaron mayor atención por parte de las autoridades ministeriales.

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Los participantes señalaron la necesidad de conocer el estado de las investigaciones y las diligencias realizadas para localizar a sus familiares, cuyos casos permanecen bajo seguimiento de las autoridades.

Exigen intervención del fiscal del Estado de México

Attorney General of Justice of the State of Mexico, Jose Luis Cervantes speaks during a press conference in Mexico City, Mexico July 23, 2025. REUTERS/Henry Romero
Attorney General of Justice of the State of Mexico, Jose Luis Cervantes speaks during a press conference in Mexico City, Mexico July 23, 2025. REUTERS/Henry Romero

Una de las principales demandas de los manifestantes es la intervención del titular de la FGJEM, José Luis Cervantes Martínez, para atender directamente sus peticiones y proporcionar información sobre las investigaciones relacionadas con las desapariciones.

Los familiares solicitaron respuestas concretas sobre las diligencias ministeriales y los avances registrados en los expedientes. Para quienes mantienen la búsqueda de una persona desaparecida, la falta de información sobre las actuaciones de la Fiscalía representa uno de los principales obstáculos para conocer el paradero de sus seres queridos.

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Con el bloqueo carretero que siguió en la madrugada y se espera siga durante la mañana, los participantes buscan visibilizar sus casos y presionar a las autoridades para que atiendan sus demandas. La colocación de fichas de búsqueda a lo largo de la movilización permitió exhibir los rostros y nombres de personas ausentes, con la intención de mantener vigentes sus historias y evitar que sus casos queden en el olvido.

En la protesta participaron integrantes de los colectivos Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional y Flores en el Corazón, además de familiares que continúan con la búsqueda por cuenta propia y que exigen resultados de las investigaciones oficiales.

Las organizaciones han reunido a personas que comparten una misma exigencia: conocer el paradero de sus familiares y obtener información sobre las acciones emprendidas para localizarlos.

Exhiben fichas de búsqueda de personas desaparecidas

Manifestación autopista México-Toluca Lerma Edomex madres buscadoras
LERMA, ESTADO DE MÉXICO, 20OCTUBRE2026.- Integrantes del Colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional así como el Colectivo Flores en el Corazón, bloquearon en ambos sentidos la carretera Toluca-México, a la altura del municipio de Lerma, exigiendo acciones para la localización de personas desaparecidas en el Estado de México, ante la falta de acciones por parte de las instituciones gubernamentales, mientras esta problemática va en aumento. La movilidad en la zona se encuentra afectada (Crisanta Espinosa Aguilar @Cuartoscuro)

Durante la movilización en la carretera México-Toluca, los manifestantes mostraron fichas correspondientes a personas desaparecidas en distintos municipios del Estado de México.

La presencia de casos con fechas de desaparición de hace varios años puso de manifiesto la gravedad del problema y la persistencia de las familias en sus labores de búsqueda y su demanda de respuestas institucionales.

Para los colectivos, mantener visibles los nombres, las fotografías y los datos de las personas desaparecidas es una forma de solicitar la colaboración ciudadana y exigir que las autoridades mantengan las investigaciones activas.

Además de la localización de sus familiares, los manifestantes demandaron información clara sobre las diligencias ministeriales y atención a los expedientes que, aseguran, no han registrado los resultados esperados.

Bloqueo afectó la circulación hacia Toluca

Manifestación autopista México-Toluca Lerma Edomex madres buscadoras
Manifestación autopista México-Toluca duró más de 12 horas (especial)

El cierre de la carretera México-Toluca se realizó a la altura de Plazas Outlet Lerma, uno de los puntos de referencia de la zona, con afectaciones para los automovilistas que circulaban en dirección a la capital mexiquense.

La protesta también llamó la atención sobre las dificultades que enfrentan quienes acuden a las instituciones para solicitar información y conocer los avances de sus casos.

Mientras continúan las labores de búsqueda, los participantes insistieron en la necesidad de obtener respuestas que les permitan conocer qué acciones se han realizado para localizar a las personas desaparecidas.

El bloqueo en la México-Toluca se sumó así a las acciones de visibilización emprendidas por familiares y colectivos, quienes mantienen la exigencia de que los casos sean atendidos y que las investigaciones permitan esclarecer las desapariciones registradas en el Estado de México.

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